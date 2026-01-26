“Prima oară când mi s-a întâmplat” Sorana Cîrstea a dezvăluit ce a păţit la Australian Open: “Aşa mi s-a spus”

20:30

Novak Djokovic a stabilit un record impresionant, după ce s-a calificat în sferturile Australian Open 2026. Nole ar fi trebuit să-l înfrunte pe Jakub Mensik în optimi, însă acesta s-a retras înaintea confruntării. Astfel, Novak Djokovic a avansat în faza următoare a Grand Slam-ului de la Antipozi fără să mai dispute meciul din optimi. Sârbul îl va înfrunta în sferturi pe câștigătorul duelului Lorenzo Musetti – […] The post Recordul uriaș stabilit de Novak Djokovic, după ce s-a calificat, fără să joace, în sferturile Australian Open appeared first on Antena Sport.