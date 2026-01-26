Șoc la FCSB! Fanii au vrut să le vandalizeze mașinile. Gheorghe Mustață: “I-aș prinde și i-aș urechea puțin”

18:30

Preşedintele Farului, Gică Popescu (58 de ani), a fost foarte mulţumit de cele 3 puncte obţinute de echipa sa la Ploieşti, cu Petrolul. Gică Popescu speră ca Farul să prindă play-off-ul, chiar dacă a admis că va fi foarte dificil. "Baciul" a subliniat că aşteaptă pragmatism de la echipa sa, cele 3 puncte fiind cele […]