Super Bowl 2026 | New England Patriots și Seattle Seahawks se vor lupta în marea finală din NFL
Antena Sport, 26 ianuarie 2026 11:20
New England Patriots și Seattle Seahawks se vor întâlni pe 9 februarie la Super Bowl LX (ediția cu numărul 60), celebra finală din NFL, campionatul de fotbal american din Statele Unite ale Americii. New England Patriots revine în ultimul act după şapte ani de la ultima participare, graţie victoriei de duminică împotriva formaţiei Denver Broncos, […] The post Super Bowl 2026 | New England Patriots și Seattle Seahawks se vor lupta în marea finală din NFL appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
11:50
“Prima oară când mi s-a întâmplat” Sorana Cîrstea a dezvăluit ce a păţit la Australian Open: “Aşa mi s-a spus” # Antena Sport
Sorana Cîrstea a fost eliminată încă din turul 2 de la Australian Open de Naomi Osaka, la capătul unui meci tensionat. Dubla câştigătoare de la Melbourne s-a impus cu 6-3, 4-6, 6-2, după aproape două ore de joc. La finalul partidei, strângerea de mână dintre cele două a fost rece, apoi a urmat un schimb […] The post “Prima oară când mi s-a întâmplat” Sorana Cîrstea a dezvăluit ce a păţit la Australian Open: “Aşa mi s-a spus” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
11:20
Super Bowl 2026 | New England Patriots și Seattle Seahawks se vor lupta în marea finală din NFL # Antena Sport
New England Patriots și Seattle Seahawks se vor întâlni pe 9 februarie la Super Bowl LX (ediția cu numărul 60), celebra finală din NFL, campionatul de fotbal american din Statele Unite ale Americii. New England Patriots revine în ultimul act după şapte ani de la ultima participare, graţie victoriei de duminică împotriva formaţiei Denver Broncos, […] The post Super Bowl 2026 | New England Patriots și Seattle Seahawks se vor lupta în marea finală din NFL appeared first on Antena Sport.
11:20
Șoc la FCSB! Fanii au vrut să le vandalizeze mașinile. Gheorghe Mustață: “I-aș prinde și i-aș urechea puțin” # Antena Sport
FCSB a suferit o înfrângere categorică pe teren propriu, scor 1-4, în fața rivalei CFR Cluj, în derby-ul etapei a 23-a din Liga 1. Fanii sunt șocați de parcursul echipei, iar liderul din Peluza Nord, Gheorghe Mustață, face praf jucătorii. „A fost un calvar. O nonșalanță totală. Târnovanu s-a văzut prea mare portar. După ce […] The post Șoc la FCSB! Fanii au vrut să le vandalizeze mașinile. Gheorghe Mustață: “I-aș prinde și i-aș urechea puțin” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
10:50
Chivu și Inter, “ignorați” de Allegri după Roma – Milan 1-1. “Rossonerii” au pierdut teren în lupta la titlu # Antena Sport
AC Milan a obținut doar un egal în fața celor de la AS Roma pe Stadio Olimpico, scor 1-1, un rezultat ce i-a permis Interului lui Cristi Chivu să se distanțeze în fruntea Serie A la cinci puncte de marea rivală. Cu toate acestea, antrenorul “rossonerilor”, Massimiliano Allegri, nu și-a concentrat deloc discursul de după […] The post Chivu și Inter, “ignorați” de Allegri după Roma – Milan 1-1. “Rossonerii” au pierdut teren în lupta la titlu appeared first on Antena Sport.
10:50
FCSB a suferit o înfrângere categorică pe teren propriu, scor 1-4, în fața rivalei CFR Cluj, în derby-ul etapei a 23-a din Liga 1. Deși gruparea „roș-albastră” a controlat posesia balonului, defensiva bucureștenilor a avut mari probleme. Raul Rusescu (37 de ani) a analizat fără menajamente prestația fostei sale echipe. Fostul jucător al FCSB crede […] The post Raul Rusescu face praf defensiva FCSB: “Fără discuții, a fost un dezastru” appeared first on Antena Sport.
10:40
Premieră în ultimii patru ani la FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali: “O să mă duc la ei. Bă, am vreo datorie?” # Antena Sport
Gigi Becali a declarat că va lua o decizie fără precedent în ultimii patru ani la FCSB. După eșecul categoric suferit de roș-albaștri contra celor de la CFR Cluj, patronul campioanei en-titre din Liga 1 a declarat că va merge în cantonamentul echipei sale pentru a le cere socoteală jucătorilor. CFR a câștigat categoric derby-ul […] The post Premieră în ultimii patru ani la FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali: “O să mă duc la ei. Bă, am vreo datorie?” appeared first on Antena Sport.
10:10
Chivu și Inter, “ignorați” de Allegri după Roma – Milan 1-1. “Rossonerrii” au pierdut teren în lupta la titlu # Antena Sport
AC Milan a obținut doar un egal în fața celor de la AS Roma pe Stadio Olimpico, scor 1-1, un rezultat ce i-a permis Interului lui Cristi Chivu să se distanțeze în fruntea Serie A la cinci puncte de marea rivală. Cu toate acestea, antrenorul “rossonerrilor”, Massimiliano Allegri, nu și-a concentrat deloc discursul de după […] The post Chivu și Inter, “ignorați” de Allegri după Roma – Milan 1-1. “Rossonerrii” au pierdut teren în lupta la titlu appeared first on Antena Sport.
10:10
Antrenorul român care a câștigat Liga Campionilor la fotbal a fost agent al Securității. Cum și-a trădat colegii # Antena Sport
Ștefan Kovacs, considerat de numeroși specialiști drept cel mai mare antrenor român din istorie, apare acum într-o altă lumină, după cele mai recente dezvăluiri făcute de gsp.ro. Documente existente în Arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) arată că tehnicianul figurează într-un dosar de rețea al Securității, ca agent informator, sub numele conspirativ „Vasile […] The post Antrenorul român care a câștigat Liga Campionilor la fotbal a fost agent al Securității. Cum și-a trădat colegii appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
09:40
S-a vorbit intens despre plecarea lui Radu Drăgușin la AC Milan. Presa din Franța vine acum cu o veste cruntă pentru român. Cum s-a ajuns aici? Presa din Italia anunța recent interesul celor de la AC Milan pentru Radu Drăgușin. Și jurnalistul Nicolo Schira a scris și el despre interesul “rossonerrilor” pentru fundașul român și […] The post Lovitură pentru Radu Drăgușin. Transferul a picat! Ce urmează pentru român appeared first on Antena Sport.
09:30
Andrei Vlad s-a despărțit în această perioadă de mercato de Aktobe, formația din Kazahstan la care ajungea în urmă cu un an când pleca gratis de la FCSB. Despărțirea dintre goalkeeper-ul de 26 de ani și echipa din Asia a fost una de comun acord, potrivit anunțului făcut de club. Andrei Vlad, portarul care a […] The post Aventură încheiată pentru Andrei Vlad. Fostul portar de la FCSB își caută echipă appeared first on Antena Sport.
09:20
Adrian Mihalcea nu se teme de Rapid. Ce spune despre calificarea în play-off: “Nu o să ne dăm la o parte” # Antena Sport
Rapid primește vizita celor de la UTA Arad, luni seara, în partida care va închide etapa din Liga 1. Meciul se anunță extrem de important pentru giuleșteni, mai ales după ce Universitatea Craiova și Dinamo au obținut victorii în această rundă, punând presiune în lupta din partea superioară a clasamentului. Suporterii Rapidului așteaptă un succes […] The post Adrian Mihalcea nu se teme de Rapid. Ce spune despre calificarea în play-off: “Nu o să ne dăm la o parte” appeared first on Antena Sport.
09:00
Ei au fost cei mai slabi jucători de la FCSB. Ce note au primit pentru evoluția cu CFR Cluj # Antena Sport
FCSB a suferit o înfrângere categorică pe teren propriu, scor 1-4, în fața rivalei CFR Cluj, în derby-ul etapei a 23-a din Liga 1. Deși gruparea „roș-albastră” a controlat posesia balonului, defensiva bucureștenilor a avut mari probleme, iar ardelenii au speculat eficient erorile apărării. Așadar, e lesne de înțeles că cei mai slabi jucători de […] The post Ei au fost cei mai slabi jucători de la FCSB. Ce note au primit pentru evoluția cu CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
09:00
Campioana en-titre de la Australian Open, OUT în optimi. Eșec în două seturi în fața unei compatrioate # Antena Sport
Madison Keys, campioana en-titre de la Australian Open, a fost eliminată în optimile de finală ale turneului de la Melbourne, fiind învinsă în două seturi, scor 3-6, 4-6, de compatrioata sa Jessica Pegula. Keys, numărul 9 mondial, a produs surpriza la ediţia trecută a Grand Slam-ului de la antipozi, reuşind să o învingă în finală […] The post Campioana en-titre de la Australian Open, OUT în optimi. Eșec în două seturi în fața unei compatrioate appeared first on Antena Sport.
08:50
Ilie Dumitrescu, verdict crunt pentru FCSB după umilința cu CFR Cluj: “Nicio șansă la titlu” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a avut o opinie extrem de tranșantă în privința FCSB-ului după ce campioana ultimelor două ediții de campionat a fost învinsă la scor de CFR Cluj pe Arena Națională, 1-4. Fostul jucător al Stelei este de părere că formația lui Elias Charalambous nu mai poate avea aspirații în privința titlului, deși în continuare […] The post Ilie Dumitrescu, verdict crunt pentru FCSB după umilința cu CFR Cluj: “Nicio șansă la titlu” appeared first on Antena Sport.
08:30
Inter pregătește trei plecări! Chivu și-a fixat și o țintă de top din Brazilia la capitolul veniri # Antena Sport
Cristi Chivu a intrat rapid în vizorul criticilor la Inter, chiar dacă este pe locul 1 în Serie A, din prisma meciurilor mai puțin fericite cu echipele mari. Specialiștii din fotbalul italian subliniază că problemele nerazzurrilor nu țin de bancă, ci mai mult de lot, unul îmbătrânit, aflat spre final de ciclu. Potrivit jurnalistului Nicolo […] The post Inter pregătește trei plecări! Chivu și-a fixat și o țintă de top din Brazilia la capitolul veniri appeared first on Antena Sport.
08:30
FCSB, ironizată de rivali pe Arena Națională. Ce au făcut oficialii CFR-ului după golul de 4-1 # Antena Sport
FCSB a fost ridiculizată pe Arena Națională în derby-ul contra CFR-ului, încheiat cu scorul de 4-1, iar roș-albaștrii au fost ironizați și de la lojă, unde se aflau oficialii ardelenilor. După ce Lorenzo Biliboc a marcat golul care a închis tabela în minutul 90+1, o parte din conducătorii clujenilor, alături de Cristi Balaj, au făcut […] The post FCSB, ironizată de rivali pe Arena Națională. Ce au făcut oficialii CFR-ului după golul de 4-1 appeared first on Antena Sport.
08:10
În titlu nu mă refer atât la echipă, cât la motorist. În prezent, trei team-uri folosesc motorul Mercedes: cea de uzină, McLaren și Williams. Dar chiar și echipa de uzină are un mic avantaj asupra celorlalte două cu care împarte propulsorul, deși există reguli care stipulează că trebuie să livreze exact același motor. Nu insistăm, […] The post De ce Mercedes are prima șansă în 2026. Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
00:00
Gigi Becali și-a anunțat decizia categorică la FCSB, după umilința cu FCSB. Campioana a fost învinsă clar de clujeni, scor 1-4, în etapa a 23-a din Liga 1, suferind al treilea eșec consecutiv în acest început de an. Gigi Becali s-a declarat dezamăgit de toți jucătorii săi, luându-l în vizor și pe Andre Duarte. Fundașul […] The post Gigi Becali, decizie categorică la FCSB, după umilința cu CFR Cluj: „Preiau frâiele” appeared first on Antena Sport.
25 ianuarie 2026
23:50
Iuliu Mureșan a anunțat un nou transfer la CFR Cluj, după victoria cu FCSB, scor 4-1, în etapa a 23-a din Liga 1. Președintele clujenilor a declarat că mijlocașul israelian defensiv de 25 de ani, Yuval Sade, va semna cu echipa din Gruia în vară. Sade, care are și cetățenie română, evoluează în prezent la […] The post Transferul anunțat în direct, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat” appeared first on Antena Sport.
23:30
The post Jurnal Antena Sport | Tamaş şi-a pus toţi Faimoşii în cap după ce a schimbat echipa! appeared first on Antena Sport.
23:30
Jurnal Antena Sport | Un fan s-a ales cu 10.000 de dolari după ce a nimerit coşul de la jumătatea terenului! # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Un fan s-a ales cu 10.000 de dolari după ce a nimerit coşul de la jumătatea terenului! appeared first on Antena Sport.
23:30
Jucătorul pe care Gigi Becali a vrut să-l schimbe din minutul 10: “Eu i-am zis lui Meme. Mi-era frică” # Antena Sport
Gigi Becali a făcut o dezvăluire halucinantă. A vrut să facă o schimbare cu CFR Cluj chiar din minutul zece al partidei, iar jucătorul vizat era Baba Alhassan. ”Eu i-am zis lui Meme în minutul 10, ‘băi, hai să-l schimbăm p-ăsta’. Așa i-am zis, că mi-era frică. A pierdut de două ori mingea, a făcut […] The post Jucătorul pe care Gigi Becali a vrut să-l schimbe din minutul 10: “Eu i-am zis lui Meme. Mi-era frică” appeared first on Antena Sport.
23:10
„Nu suntem morți”. Daniel Pancu a vorbit despre play-off și a „luat foc”, după FCSB – CFR Cluj: „Suntem desconsiderați” # Antena Sport
Daniel Pancu a avut un discurs dur, după ce CFR Cluj a învins-o pe FCSB cu scorul de 4-1, în etapa a 23-a din Liga 1. Antrenorul clujenilor și-a lăudat jucătorii, deși a recunoscut că roș-albaștrii puteau marca mai multe goluri în prima repriză, înainte ca elevii săi să puncteze. David Miculescu a deschis scorul […] The post „Nu suntem morți”. Daniel Pancu a vorbit despre play-off și a „luat foc”, după FCSB – CFR Cluj: „Suntem desconsiderați” appeared first on Antena Sport.
23:10
FCSB conducea cu 1-0, iar Iuliu Mureşan recunoşte că nu mai credea că ardelenii pot întoarce scorul. Au urmat patru goluri, iar la capătul partidei ardelenii spun că le-au crescut şansele de play-off cu cele trei puncte câştigate cu FCSB. “Chiar şi egalul era un rezultat pozitiv. La cum a început partida, în minutul 15 […] The post Iuliu Mureşan: “Cu Pancu ne-a ieşit”. Ce spune despre şansele de play-off appeared first on Antena Sport.
23:00
Andrei Cordea, discurs furibund după ce a marcat împotriva FCSB-ului: „De aceea m-am bucurat la gol” # Antena Sport
Andrei Cordea a oferit prima reacție, după ce CFR Cluj a învins-o cu scorul de 4-1 pe FCSB, în etapa a 23-a din Liga 1. Mijlocașul a marcat un gol împotriva fostei echipe și s-a bucurat în fața fanilor adverși. Cordea a dezvăluit că a decis să se bucure după reușita sa deoarece a fost […] The post Andrei Cordea, discurs furibund după ce a marcat împotriva FCSB-ului: „De aceea m-am bucurat la gol” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
22:50
Neluțu Varga, reacţie euforică după victoria cu FCSB: “Suntem bărbaţi! E o bucurie în plus că i-am bătut la ei acasă” # Antena Sport
CFR Cluj a învins duminică, în deplasare, scor 4-1, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 23-a din Liga 1. Victoria e una preţioasă, pentru că ardelenii au revenit de la 1-0 pentru bucureşteni, iar cele trei puncte păstrează echipa în cursa pentru play-off. „Sunt fericit pentru victoria asta, a fost un derby, normal că noi […] The post Neluțu Varga, reacţie euforică după victoria cu FCSB: “Suntem bărbaţi! E o bucurie în plus că i-am bătut la ei acasă” appeared first on Antena Sport.
22:50
Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous (45 de ani), a anunţat în conferinţa de presă de după înfrângerea umilitoare, 1-4, cu CFR Cluj, că e gata să plece de la campioana României. Totul stă acum în mâinile lui Gigi Becali (67 de ani), care a transmis că o decizie în privinţa plecării lui Charalambous se va lua […] The post Elias Charalambous, gata să plece de la FCSB: “Mă pun la dispoziţia clubului” appeared first on Antena Sport.
22:40
Dialog fabulos! Gigi Becali: “Cred până la ultima picătură de sânge la campionat” Ilie Dumitrescu: “Mai crezi doar tu” # Antena Sport
Gigi Becali a făcut o serie de declaraţii halucinante. După ce şi-a făcut praf echipa şi a anunţat că nu mai crede în câştigarea campionatului, la doar câteva zeci de secunde, latifundiarul a revenit asupra celor spuse, afirmând că încă mai speră “până la capăt” să devină din nou campion cu FCSB. “Mintea mea e […] The post Dialog fabulos! Gigi Becali: “Cred până la ultima picătură de sânge la campionat” Ilie Dumitrescu: “Mai crezi doar tu” appeared first on Antena Sport.
22:40
Peluza Nord a cedat! Ce le-a scandat jucătorilor campioanei la derby-ul pierdut umilitor cu CFR Cluj # Antena Sport
Peluza Nord nu a mai suportat umilinţa la derby-ul FCSB – CFR Cluj 1-4. Încă înainte de golul 4, marcat de Lorenzo Biliboc în minutul 90+2, ultraşii FCSB-ului i-au criticat dur pe favoriţi. “Rușine, rușine să vă fie”, le-au strigat fanii jucătorilor campioanei. După fluierul de final, ultraşii din Peluza Nord le-au scandat ironic “Campionii, […] The post Peluza Nord a cedat! Ce le-a scandat jucătorilor campioanei la derby-ul pierdut umilitor cu CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
22:40
David Miculescu nu-și explică dezastrul de la FCSB, după umilința cu CFR Cluj: „Totul e împotriva noastră” # Antena Sport
David Miculescu a oferit prima reacție, după ce FCSB a fost învinsă de CFR Cluj, scor 1-4, în etapa a 23-a din Liga 1. Mijlocașul nu-și poate explica dezastrul de la formația campioană, care a suferit al treilea eșec la rând, în acest început de an. David Miculescu a reușit să deschidă scorul în minutul […] The post David Miculescu nu-și explică dezastrul de la FCSB, după umilința cu CFR Cluj: „Totul e împotriva noastră” appeared first on Antena Sport.
22:30
Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Elias Charalambous după ce FCSB a fost umilită de CFR Cluj # Antena Sport
Gigi Becali a făcut anunțul despre viitorul lui Elias Charalambous, după ce FCSB a fost învinsă categoric de CFR Cluj, scor 1-4, în etapa a 23-a din Liga 1. Campioana a suferit al treilea eșec la rând, în toate competițiile, coborând pe locul 10 în campionat. După ce David Miculescu a deschis scorul în minutul […] The post Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Elias Charalambous după ce FCSB a fost umilită de CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
22:20
Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Dacă era 2-0, ne băteau cu 4-2” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit prima reacție, după FCSB – CFR Cluj 1-4. Campioana a suferit un nou eșec categoric, al treilea consecutiv, în toate competițiile. Gigi Becali s-a declarat extrem de dezamăgit de prestația echipei sale, care a ratat șansa de a se apropia de locurile de play-off. Campioana a coborât pe locul 10, fiind […] The post Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Dacă era 2-0, ne băteau cu 4-2” appeared first on Antena Sport.
22:20
Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul! # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat prima măsură radicală după ce echipa lui a fost umilită, pe Arena Naţională, de CFR Cluj. Supărat pe Ştefan Târnovanu (25 de ani) fiindcă a primit 4 goluri, Gigi Becali a transmis că titularul postului de portar va deveni Lukas Zima (32 de ani). Zima a fost până […] The post Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul! appeared first on Antena Sport.
22:10
Juventus – Napoli 3-0. “Bătrâna Doamnă” a umilit campioana! Veste bună pentru Cristi Chivu # Antena Sport
Echipa italiană Juventus Torino s-a impus duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, campioana de anul trecut, Napoli, în etapa a 22-a din Serie A. Jonathan David a deschis scorul în minutul 22, aducându-i pe torinezi în avantaj, air acesta a fost şi scorul primei reprize. Gazdele şi-au securizat victoria în minutele 77 şi 86, […] The post Juventus – Napoli 3-0. “Bătrâna Doamnă” a umilit campioana! Veste bună pentru Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
22:00
Nota primită de Ianis Stoica după ce a jucat 74 de minute în meciul cu Benfica lui Mourinho! Românul putea marca # Antena Sport
Ianis Stoica a jucat 74 de minute în meciul dintre Benfica şi Estrela Amadora, transmis în direct în AntenaPLAY. Românul a fost înlocuit cu Rodrigo Pinho. În minutul 57, Ianis Stoica putea înscrie în poarta Benficăi lui Jose Mourinho. Românul a şutat de la marginea careului, dar balonul s-a dus puţin peste poarta apărată de […] The post Nota primită de Ianis Stoica după ce a jucat 74 de minute în meciul cu Benfica lui Mourinho! Românul putea marca appeared first on Antena Sport.
22:00
FCSB „tremură” serios pentru calificarea în play-off. Ce program are, după eșecul cu CFR Cluj # Antena Sport
FCSB „tremură” serios pentru calificarea în play-off, după eșecul cu CFR Cluj. Clujenii i-au învins pe campioni cu scorul de 4-1, pe Arena Națională, în etapa a 23-a din Liga 1. După victoria obținută, CFR Cluj a depășit-o pe FCSB în clasament. Clujenii au urcat pe locul nouă, cu 32 de puncte, iar campioana […] The post FCSB „tremură” serios pentru calificarea în play-off. Ce program are, după eșecul cu CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
21:30
După golul doi marcat de CFR Cluj, Meme Stoica a fost surprins minute bune vorbind la telefon, explicând ce se întâmplă pe teren, cel mai probabil, în faţa lui Gigi Becali. Discuţia cu patronul a avut şi urmări, pentru că la pauză doi jucători au fost schimbaţi. Alexandru Pantea a fost înlocuit la pauză de […] The post Gigi Becali a intervenit la pauză. Telefon la Meme Stoica, au urmat două schimbări appeared first on Antena Sport.
21:00
La finanul meciului FCSB – CFR Cluj va avea loc un control doping. Măsura a fost anunţată de ANAD. Potrivit digisport.ro, la finalul partidei urmează să se desfășoare și un control doping, la care sunt așteptați să se prezinte câte doi, sau posibil chiar trei, jucători de la fiecare echipă. Nu este ceva special legat […] The post Control doping după FCSB – CFR Cluj. Decizia luată de ANAD appeared first on Antena Sport.
20:50
Mihai Toma, candidat la ratarea sezonului! Jucătorul FCSB-ului nu a putut înscrie cu poarta goală # Antena Sport
Mihai Toma (18 ani) a fost protagonistul unei ratări monumentale în minutul 31 al derby-ului FCSB – CFR Cluj. Miculescu, ce a deschis scorul în minutul 2, a şutat în portarul Mihai Popa, mingea a ajuns la Toma, care nu a putut înscrie cu poarta goală! Mihai Toma a ratat cu poarta goală! Toma a […] The post Mihai Toma, candidat la ratarea sezonului! Jucătorul FCSB-ului nu a putut înscrie cu poarta goală appeared first on Antena Sport.
20:50
Manchester United, victorie spectaculoasă pe terenul lui Arsenal. Meci dramatic, cu cinci goluri # Antena Sport
Manchester United a învins-o pe Arsenal cu scorul de 3-2, în etapa a 23-a din Premier League. „Diavolii” au obținut o nouă victorie mare, după ce în runda trecută i-au învins pe rivalii de la Manchester City, scor 2-0. Michael Carrick, antrenorul interimar al lui Manchester United, a înregistrat un nou rezultat uriaș. Englezul a preluat […] The post Manchester United, victorie spectaculoasă pe terenul lui Arsenal. Meci dramatic, cu cinci goluri appeared first on Antena Sport.
20:40
Gică Craioveanu, uluit când a văzut ce se întâmpla în tribune la derby-ul FCSB – CFR Cluj: “Nu mă aşteptam” # Antena Sport
Gică Craioveanu a fost foarte surprins atunci când a văzut că în tribune, la derby-ul FCSB – CFR Cluj, se aflau numai 6.000 de persoane. Chiar dacă FCSB are cei mai mulţi suporteri din ţară, iar meciul cu CFR e unul foarte important pentru roş-albaştri în lupta pentru play-off, fanii echipei lui Gigi Becali nu […] The post Gică Craioveanu, uluit când a văzut ce se întâmpla în tribune la derby-ul FCSB – CFR Cluj: “Nu mă aşteptam” appeared first on Antena Sport.
20:30
Recordul uriaș stabilit de Novak Djokovic, după ce s-a calificat, fără să joace, în sferturile Australian Open # Antena Sport
Novak Djokovic a stabilit un record impresionant, după ce s-a calificat în sferturile Australian Open 2026. Nole ar fi trebuit să-l înfrunte pe Jakub Mensik în optimi, însă acesta s-a retras înaintea confruntării. Astfel, Novak Djokovic a avansat în faza următoare a Grand Slam-ului de la Antipozi fără să mai dispute meciul din optimi. Sârbul îl va înfrunta în sferturi pe câștigătorul duelului Lorenzo Musetti – […] The post Recordul uriaș stabilit de Novak Djokovic, după ce s-a calificat, fără să joace, în sferturile Australian Open appeared first on Antena Sport.
20:30
Marius Şumudică taie în carne vie la echipă şi a început “curăţenia” în cadrul lotului. Marius Șumudică trăiește la intensitate maximă pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa tehnicianului român a ratat dramatic victoria în disputa cu Al Riyadh, fiind egalată în al cincilea minut de prelungire. După meci, tehnicianul român a anunţat prima plecare: […] The post L-a dat afară! Marius Şumudică, măsură drastică în Arabia Saudită appeared first on Antena Sport.
19:40
Deian Sorescu a marcat din pasa lui Drăguş şi Gaziantep a obţinut egalul cu Konyaspor # Antena Sport
Jucătorul român Deian Sorescu a marcat duminică golul prin care echipa sa, Gaziantep, a încheiat la egalitate, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Konyaspor. Gaziantep a marcat târziu, în prima repriză, în al treilea minut al prelungirilor. A fost un gol ˷românesc”, pasa decisivă aparţinându-i lui Drăguş, iar finalizarea fiind a lui Deian Sorescu. […] The post Deian Sorescu a marcat din pasa lui Drăguş şi Gaziantep a obţinut egalul cu Konyaspor appeared first on Antena Sport.
19:20
Lamine Yamal, gol de senzație pentru Barcelona. Execuție din „foarfecă” în meciul cu Real Oviedo # Antena Sport
Lamine Yamal (18 ani) a marcat un gol de senzație în duelul dintre Barcelona și Real Oviedo, din etapa a 21-a din La Liga. Starul catalanilor a punctat spectaculos, din „foarfecă”. Lamine Yamal a marcat în minutul 73 al duelului de pe Camp Nou. Mijlocașul a primit o pasă în careu de la Dani Olmo și, fără să stea pe gânduri, l-a învins […] The post Lamine Yamal, gol de senzație pentru Barcelona. Execuție din „foarfecă” în meciul cu Real Oviedo appeared first on Antena Sport.
19:10
Motivul pentru care Cristi Borcea a rămas fără permis. Vrea să-şi facă drepate în instanţă # Antena Sport
Cristi Borcea a rămas din nou fără permis! Fostul acţionar din Ştefan cel Mare a fost sancționat de polițiștii de la Rutieră pe 3 ianuarie 2026 pentru depășirea vitezei legale. În urmă cu aproximativ 3 săptămâni, Cristi Borcea a încălcat din nou o regulă importantă de circulaţie, care a dus la reţinerea permisului. Omul de […] The post Motivul pentru care Cristi Borcea a rămas fără permis. Vrea să-şi facă drepate în instanţă appeared first on Antena Sport.
19:00
Gică Popescu, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de venirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei! # Antena Sport
Preşedintele Farului, Gică Popescu (58 de ani), a fost întrebat, după victoria constănţenilor, cu 1-0, cu Petrolul despre posibila venire a lui Gică Hagi (60 de ani) pe banca naţionalei României. Popescu a catalogat discuţiile despre înlocuirea lui Mircea Lucescu (80 de ani) cu Hagi drept “o lipsă de respect” în condiţiile în care “Il […] The post Gică Popescu, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de venirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei! appeared first on Antena Sport.
18:50
Gloria Bistriţa – Gyor 22-27. Româncele, învinse în Liga Campionilor după ce au condus la pauză # Antena Sport
Gloria Bistriţa a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de liderul grupei A din Liga Campionilor, Gyor ETO, cu 27-22, în etapa a XI-a. La pauză jucătoarele din Bistriţa au condus cu 12-11. Principalele marcatoare ale partidei au fost Forsberg 6 goluri, Delgado 4, Ostase 4, pentru Gloria Bistriţa, respectiv Housheer 8, Jorgensen 6, de […] The post Gloria Bistriţa – Gyor 22-27. Româncele, învinse în Liga Campionilor după ce au condus la pauză appeared first on Antena Sport.
18:40
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. Patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului, pentru derby-ul cu CFR Cluj # Antena Sport
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt, înainte de FCSB – CFR Cluj, derby-ul rundei a 23-a din Liga 1. Patru schimbări în primul 11 al campioanei au fost efectuate, după umilința din Europa League. La mijlocul săptămânii, FCSB a fost învinsă categoric de Dinamo Zagreb, scor 1-4, în etapa a șaptea a grupei de Europa […] The post Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. Patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului, pentru derby-ul cu CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
18:30
“O gură de oxigen” Reacţia lui Gică Popescu după victoria Farului la Ploieşti! Ce a spus de transferuri # Antena Sport
Preşedintele Farului, Gică Popescu (58 de ani), a fost foarte mulţumit de cele 3 puncte obţinute de echipa sa la Ploieşti, cu Petrolul. Gică Popescu speră ca Farul să prindă play-off-ul, chiar dacă a admis că va fi foarte dificil. “Baciul” a subliniat că aşteaptă pragmatism de la echipa sa, cele 3 puncte fiind cele […] The post “O gură de oxigen” Reacţia lui Gică Popescu după victoria Farului la Ploieşti! Ce a spus de transferuri appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.