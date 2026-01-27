Un nou operator low cost va opera zboruri către Turcia de la Aeroportul Iași

09:30

Un câine ciobănesc a fost împușcat mortal de un vânător care apoi și-a abandonat arma, pe care o deține legal. Incidentul a avut loc la finalul anului 2025, pe 28 decembrie mai exact, și nu ar fi primul de acest fel în care este implicat vânătorul. Câinele a fost împușcat pe un teren pe care […] Articolul Câine ciobănesc, împușcat mortal de un vânător care apoi și-a abandonat arma apare prima dată în TeleM Regional.