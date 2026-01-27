Ungaria dă în judecată Comisia Europeană după ce a decis interzicerea permanentă de utilizare a gazului rusesc 

09:40

Potrivit președintelui american, Canada ar trebui să devină al 51-lea stat al SUA, lucru pe care l-a afirmat în mai multe rânduri. Președintele american Donald Trump a avertizat că va impune Canadei taxe vamale de 100% pe exporturile către Statele Unite, în cazul în care guvernul de la Ottawa va finaliza un acord comercial cu China. […] Articolul Trump amenință Canada cu taxe de 100%, în cazul în care încheie un acord comercial cu China apare prima dată în TeleM Regional.