Ungaria dă în judecată Comisia Europeană după ce a decis interzicerea permanentă de utilizare a gazului rusesc
TeleM Iași , 27 ianuarie 2026 09:20
Țările Uniunii Europene au dat aprobarea finală pentru o interdicție a importurilor de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, angajamentul lor de a rupe legăturile cu fostul lor cel mai mare furnizor devenind obligatoriu din punct de vedere juridic. Ungaria dă în judecată Comisia Europeană după ce a decis interzicerea permanentă de utilizare a
Acum 5 minute
09:50
România acordă un sprijin de 1,7 milioane de euro Republicii Moldova pentru evaluarea pădurilor # TeleM Iași
România va oferi Republicii Moldova un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primei evaluări forestiere complete a fondului său forestier, în cadrul unui proiect bilateral dedicat protecției mediului și consolidării gestionării durabile a pădurilor. România acordă un sprijin de 1,7 milioane de euro Republicii Moldova pentru evaluarea pădurilor Această inițiativă marchează un
Acum o oră
09:20
09:00
Un bărbat din comuna Scobinți și-a omorât în bătaie partenera de viață, după ce instanța i-a revocat în urmă cu câteva luni ordinul de protecție # TeleM Iași
Aseara, în jurul orei 18:45, polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Hârlău au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat și-ar fi agresat fizic concubina, survenind decesul. Un bărbat din comuna Scobinți și-a omorât în bătaie partenera de viață, după ce instanța i-a revocat în urmă cu câteva luni ordinul de
Acum 2 ore
08:50
Incepand cu luna mai, un nou operator aerian va zbura de la Aeroportul Iasi catre Turcia. Ajet intra in Romania cu curse de la Otopeni si Iasi. Un nou operator low cost va opera zboruri către Turcia de la Aeroportul Iași Potrivit directorului Aeroportului Iasi, Romeo Vatra, incepand cu luna mai, Ajet va opera curse
Acum 12 ore
23:10
Suceava | Tragedie între Stroiești și Ilișești după impactul dintre un autotren și un microbuz # TeleM Iași
Grav accident rutier pe DN17 între localitățile Stroiești și Ilișești. Suceava | Tragedie între Stroiești și Ilișești după impactul dintre un autotren și un microbuz În eveniment au fost implicate un autotren fără încărcătură și un microbuz. Conducătorul autotrenului nu necesită îngrijiri medicale. În microbuz se aflau patru persoane, doi bărbați și două femei. Soferul
Acum 24 ore
20:40
Începând de astăzi, municipiile din Regiunea Nord Est pot depune proiecte pentru susținerea investițiilor dedicate reducerii consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră în clădirile rezidențiale multifamiliale. Bani europeni pentru reabilitarea blocurilor din Regiunea Nord Est Apelul are un buget total de 37,19 milioane de euro. Potrivit ADR Nord Est,
20:20
Municipiul Suceava investeşte 50 de milioane de euro în creșterea calității vieții locuitorilor # TeleM Iași
Administrația locală a municipiului Suceava va aloca în acest an 50 de milioane de euro pentru proiecte menite să crească calitatea vieții sucevenilor, a anunțat primarul Vasile Rîmbu. Municipiul Suceava investeşte 50 de milioane de euro în creșterea calității vieții locuitorilor Această sumă semnificativă marchează o schimbare de priorități față de primul an de mandat,
19:40
România a obținut a doua cea mai mare alocare din cadrul Programului „Acțiunea pentru securitatea Europei" (SAFE), de peste 16,6 miliarde euro, după Polonia. A fost prezentată lista de achiziții militare a României prin Programul Safe Această finanțare prin credite va fi folosită pentru înzestrarea modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate – 9,53
19:30
Un bărbat de 41 de ani din Piatra-Neamț și-a pierdut viața într-un incendiu provocat de o țigară # TeleM Iași
La ora 15:51, prin apel la 112 a fost anunțat faptul că se degajă fum din interiorul unei case situate pe strada Prieteniei din municipiul Piatra-Neamț. Un bărbat de 41 de ani din Piatra-Neamț și-a pierdut viața într-un incendiu provocat de o țigară La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de
18:50
Este doliu la Colegiul National Emil Racovita. Liliana Nicoale, o cunoscuta profesoara de fizica s-a stins din viata dupa o lupta cu o boala nemiloasa. Avea o cariera de 28 ani la prestigiosul colegiu iesean. O respectata profesoara de la Colegiul National Emil Racovita s-a stins din viata Liliana Nicolae a urmat studiile academice la
16:40
8 oferte au fost depuse pentru construcția tronsonului 4 al Autostrăzii Tg. Neamț – Iași – Ungheni # TeleM Iași
Au fost depuse 8 oferte pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 al autostrazii Tg. Neamt – Iasi – Ungheni. 8 oferte au fost depuse pentru construcția tronsonului 4 al Autostrăzii Tg. Neamț – Iași – Ungheni Este vorba despre ultimii 15 km spre frontiera cu Republica Moldova, care se vor conecta cu Podul de Flori
16:20
A fost actualizata aplicația SUMAL – Sistemul de Urmărire a Materialului Lemnos pentru a fi oprite metode de furt de lemn care erau folosite de ani de zile. A fost actualizată aplicația SUMAL pentru oprirea furtului de lemne Până acum, transportatorii de lemn mergeau la depozite, plecau cu lemnul din depozite și emiteau avizul din
15:10
Președintele României, Nicușor Dan, a reafirmat la Iasi că nu va numi un nou premier în acest moment, subliniind existența unui acord clar între cele patru partide din Coaliție. Protocolul stipulează că Partidul Național Liberal (PNL) va asigura funcția de premier până în primăvara anului 2027. În acest context, șeful statului a insistat că deciziile
15:10
15:10
Acordul Mercosur este extrem de benefic pentru România și poate aduce o creștere de 10–15% a industriei auto, a anuntat președintele Nicușor Dan, sâmbătă, la Iași. Șeful statului a subliniat că România ar avea de câștigat semnificativ din deschiderea unei noi piețe pentru industria auto europeană. Președintele a amintit că exporturile României se ridică anual
15:00
Începând din această săptămână, în Iași se schimbă regulile de circulație într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din oraș — intersecția Cotnari. Autoritățile au decis să interzică virajul la stânga pentru majoritatea șoferilor în această zonă. Astfel, cei care vin pe bulevardul Primăverii și bulevardul Nicolae Iorga nu vor mai avea voie să vireze la
15:00
Persoanele vulnerabile, cu venituri lunare sub 2.000 de lei, vor primi sprijin financiar pentru plata facturilor la energie, potrivit unui anunț făcut de Ministerul Energiei. Măsura vizează atât gazele naturale, cât și energia electrică, iar ajutorul va fi acordat direct prin scăderea sumelor din facturi. Pentru gazele naturale, sprijinul va fi diferențiat în funcție de
14:50
Iașul devine, timp de cinci zile, un important centru al educației europene. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" găzduiește, pentru a doua oară, evenimentul internațional de anvergura „10 Days of INGENIUM", care reunește peste 150 de participanți din zece țări. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași se transformă într-un veritabil laborator european de idei. Peste 150 de
13:50
PT Timiș: “Crima de la Cenei, minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal!” # TeleM Iași
Urmare a cercetărilor efectuate în dosarul denumit generic "Crima de la Cenei", în data de 22.01.2026 instanța de judecată a dispus arestarea preventivă a celor doi minori în vârstă de 15 ani, după ce aceștia au fost reținuți în prealabil de către procurorul de caz. PT Timiș: "Crima de la Cenei, minorul care nu a
13:40
Un batran in varsta de 72 ani a fost gasit decedat intr-un bloc din Nicolina, de pe strada Salciilor. Administratorul a alertat autoritatile dupa ce ar fi simtit un miros de putrefactie in scara blocului. Un bărbat a fost găsit mort într-un apartament din Nicolina La fata locului s-au deplasat pompierii de la Detasamentul 2
13:20
Urmărire în Bacău pentru oprirea în trafic a unui bărbat băut și fără permis de conducere # TeleM Iași
Aseara, în jurul orei 18.00, o patrulă auto de siguranţă publică din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău a efectuat semnal regulamentar de oprire al unui autoturism, însă conducătorul auto nu a oprit, continuându-şi deplasarea. Urmărire în Bacău pentru oprirea în trafic a unui bărbat băut și fără permis de conducere S-a procedat la urmărirea în
13:10
Cazul preotului romano-catolic Augustin Benchea, condamnat definitiv pentru abuz sexual asupra unei minore din județul Bacău, continuă să genereze reacții puternice în spațiul public, după apariția unei investigații jurnalistice care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care Episcopia Romano-Catolică de Iași și structuri ale Vaticanului ar fi gestionat situația înainte de sesizarea
13:10
Cum reunește Cupa Mondială pasionații de fotbal din întreaga lume și influențează cultura sportivă (P) # TeleM Iași
Cupa Mondială de fotbal atrage atenția unui public uriaș, indiferent de locul din care privești meciurile – fie că ești la stadion, la terasă sau acasă cu prietenii. Atmosfera unică te face să simți că faci parte dintr-un eveniment global. Oameni din toate colțurile lumii urmăresc emoționați aceleași meciuri, discută despre aceleași faze spectaculoase și
11:10
Municipiul Buhuși a devenit un important punct de întâlnire pentru administrații locale din România și Republica Moldova, găzduind o amplă vizită de studiu dedicată schimbului de bune practici și dezvoltării cooperării instituționale. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, specialiști din domeniile medical și educațional, precum și antreprenori interesați de accesarea fondurilor europene.
11:10
Persoanele vulnerabile, cu venituri de sub 2.000 de lei, vor primi ajutor pentru facturile la gaz. Ministrul Energiei a făcut anunţul, iar ajutorul de la stat ar urma să se traducă în 50 de lei în lunile mai călduroase şi 100 de lei între octombrie şi martie. În plus, Bogdan Ivan a anunţat că va
10:50
Suceava | Proiect de 2,5 milioane de euro la Liteni pentru înființarea unor piste de biciclete # TeleM Iași
Orașul Liteni a scos la licitatie proiectul de „Înființare piste ciclabile", finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Investiția vizează dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde, respectiv piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel local și metropolitan. Suceava | Proiect de 2,5 milioane de euro la Liteni pentru înființarea unor piste
10:20
Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman" Bârlad a anunțat că va organiza, în parteneriat cu Asociația Moașelor Independente, primele cursuri prenatale gratuite pentru viitorii părinți. Spitalul din Bârlad organizează, în premieră, cursuri gratuite pentru viitorii părinți „Dragi mame, viitoare mame, părinți și viitori părinți, Asociația Moașelor Independente împreună cu Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman" Bârlad anunță cu
10:10
Rusia exclude negocierile cu conducerea Uniunii Europene, pe care o numește incompetentă # TeleM Iași
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a numit duminică conducerea politică a Uniunii Europene incompetentă în eforturile de rezolvare diplomatică a conflictului din Ucraina și a exclus discuțiile cu Kaia Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii
10:00
Ministrul de interne: Criminalitatea este în creștere în rândul minorilor, iar infracțiunile comise de minorii străini au crescut cu 10%. La Roma, guvernul vrea să adopte pedepse mai severe pentru anumite infracțiuni, inclusiv cele aplicate minorilor. Italia: Guvernul vrea pedepse mai severe pentru infracțiuni comise de minori Normele privind așa-numita prevenire a violenței în rândul […] Articolul Italia: Guvernul vrea pedepse mai severe pentru infracțiuni comise de minori apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Valoarea totală a drepturilor de pensie s-a ridicat la 13 miliarde de lei. A crescut numărul de pensionari. Potrivit datelor din decembrie, în România erau înregistrați aproape 4.700.000 de pensionari, cu 4.200 mai mulți comparativ cu luna precedentă. Numărul pensionarilor din România a crescut luna trecută Valoarea totală a drepturilor de pensie s-a ridicat la […] Articolul Numărul pensionarilor din România a crescut luna trecută apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
09:30
În urma acordului Mercosur, agricultorii români solicită adoptarea unui mandat național de negociere la Bruxelles # TeleM Iași
Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) solicită adoptarea unui Mandat Național de Negociere care să ghideze poziția României în cadrul Deciziilor Europene cu impact asupra: agriculturii,economiei și mediului antreprenorial. În urma acordului Mercosur, agricultorii români solicită adoptarea unui mandat național de negociere la Bruxelles Președintele LAPAR, dr.ing.Nicu Vasile, a declarat că lipsa unei poziții […] Articolul În urma acordului Mercosur, agricultorii români solicită adoptarea unui mandat național de negociere la Bruxelles apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Jandarmii au împărțit amenzi cu nemiluita după manifestările dedicate Zilei Unirii de la Iași # TeleM Iași
Jandarmii Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 28.000 de lei, în contextul manifestărilor prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, desfășurate în municipiul Iași. Jandarmii au împărțit amenzi cu nemiluita după manifestările dedicate Zilei Unirii de la Iași Astfel, sambata, în timpul evenimentelor dedicate Unirii Principatelor […] Articolul Jandarmii au împărțit amenzi cu nemiluita după manifestările dedicate Zilei Unirii de la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Alexandru Muraru: “Ministrul Radu Miruță trebuie sa-și ceară scuze urgent pentru declarațiile admirative la adresa dictatorului Nicolae Ceaușescu!” # TeleM Iași
Declarațiile recente ale ministrului Apărării, Radu Miruță, privind posibilitatea de a considera regimul și figura lui Nicolae Ceaușescu drept „patriotice” au stârnit reacții dure în spațiul public. Criticii susțin că afirmațiile relativizează crimele unui regim totalitar condamnat oficial de statul român și aduc atingere memoriei victimelor comunismului. Alexandru Muraru: “Ministrul Radu Miruță trebuie sa-și ceară […] Articolul Alexandru Muraru: “Ministrul Radu Miruță trebuie sa-și ceară scuze urgent pentru declarațiile admirative la adresa dictatorului Nicolae Ceaușescu!” apare prima dată în TeleM Regional.
25 ianuarie 2026
21:40
Pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu produs la o casă de locuit din satul Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, județul Iași. La fața locului se deplasează două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, cu 10 militari. În sprijin acționează un echipaj medical SAJ, precum și membrii […] Articolul Incendiu la o locuință de la intrarea în Zanea apare prima dată în TeleM Regional.
21:40
Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism aflat în parcarea unui supermarket din municipiul Vaslui. Pentru gestionarea misiunii a fost alocată o autospecială de stingere cu apă și spumă, încadrată cu cinci militari. La sosirea forțelor de intervenție, flăcările se manifestau la compartimentul motor, incendiul afectând autoturismul în […] Articolul O mașină a luat foc în parcarea unui supermarket din Vaslui apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
Politehnica Iași a obținut o victorie la limită cu Bucovina Rădăuți, scor 4-3, într-un meci amical disputat pe terenul din Copou. Elevii antrenorului Tibor Selymes au controlat prima repriză, conducând cu 2-0 grație reușitelor lui Olaru și Ofori, iar Hrib a mărit diferența imediat după pauză. Cu toate acestea, Bucovina Rădăuți a revenit spectaculos și […] Articolul Poli Iași – Bucovina Rădăuți 4-3, într-un meci amical apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Aparate pentru păcănele, descoperite că erau exploatate fără nici un fel de autorizație # TeleM Iași
Seară cu ghinion pentru o afaceristă din Mitocu Dragomirnei după ce polițiștii au descins în seara zilei de sâmbătă, 24 ianuarie. Mai exact, oamenii legii au descoperit 7 mijloace de joc tip slot machine, cu acceptor de bancnote, în stare de funcționare. Acestea erau oferite spre exploatare fără a deține vreun fel de autorizație pentru […] Articolul Aparate pentru păcănele, descoperite că erau exploatate fără nici un fel de autorizație apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Presa din Italia a venit recent cu o informație extrem de interesantă, și anume că AC Milan este și ea pe urmele lui Radu Drăgușin. Recent, jurnalistul Nicolo Schira a scris și el despre interesul “rossonerrilor” pentru fundașul român și a dezvăluit care este planul echipei antrenate de Massimiliano Allegri. Radu Drăgușin a fost asociat […] Articolul AC Milan și-a făcut planul pentru a-l transfera pe Radu Drăgușin apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Vremea se încălzeşte uşor, după episoadele de ger care au marcat ultima perioadă. De mâine, valorile termice se vor situa peste cele normale la sfârşit de ianuarie, chiar dacă cerul va fi mai mult noros. În toate cele patru săptămâni care vor urma, vremea va fi ceva mai caldă decât de obicei în această perioadă, […] Articolul În România vremea se încălzeşte uşor apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Faţă de 2024, creșterea este de aproape 4%. Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă anul trecut a fost de 7.553. Potrivit Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), s-a înregistrat o creştere cu 3,84% faţă de 2024, când au fost 7.274 de insolvenţe. Cele mai multe insolvenţă au fost înregistrate […] Articolul Peste 7.500 de firme şi PFA au intrat în insolvenţă în 2025 apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Prețul aurului a înregistrat cea mai mare creștere săptămânală din ultimii 18 ani, pe fondul crizei Groenlandei # TeleM Iași
În schimb, dolarul american a avut cea mai slabă evoluție din ultimele 8 luni. Aurul a înregistrat cea mai puternică apreciere săptămânală din ultimii 18 ani, iar dolarul american a avut cea mai slabă evoluție din luna mai. Criza Groenlandei i-a determinat pe investitori să caute active sigure, pe fondul îngrijorărilor legate de impredictibilitatea politicilor […] Articolul Prețul aurului a înregistrat cea mai mare creștere săptămânală din ultimii 18 ani, pe fondul crizei Groenlandei apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Al treilea caz de deces provocat de frig, de la începutul anului la Spitalul “Sf. Spiridon” # TeleM Iași
Victima a ajuns la spital cu o temperatură de 30 de grade Celsius. O femeie în vârstă de 75 de ani, care a fost adusă la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului “Sf. Spiridon” Iaşi, cu hipotermie moderată, a decedat în cursul zilei de sâmbătă. Este al treilea astfel de caz de la începutul […] Articolul Al treilea caz de deces provocat de frig, de la începutul anului la Spitalul “Sf. Spiridon” apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Ceață densă pe drumurile din 19 județe: Vizibilitate redusă și risc de polei pe mai multe autostrăzi # TeleM Iași
Fenomenul favorizează formarea ghețușului și a chiciurei. Circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile, duminică dimineață, din cauza ceții dense care reduce vizibilitatea sub 200 de metri și, pe alocuri, chiar sub 50 de metri, în 19 județe din țară. Fenomenul favorizează formarea ghețușului și a chiciurei, avertizează autoritățile. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, […] Articolul Ceață densă pe drumurile din 19 județe: Vizibilitate redusă și risc de polei pe mai multe autostrăzi apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Femeie și copilul ei de un an, salvați după ce au fost ținuți ostatici de fostul concubin # TeleM Iași
O femeie a fost salvată de polițiștii bucureșteni, în urma unei intervenții în forță, după ce a fost sechestrată de fostul ei concubin. Poliția Capitalei a fost sesizată de o femeie, care a anunțat că prietena sa este ținută cu forța într-o locuință și amenințată cu un cuțit de către fostul concubin. La fața locului […] Articolul Femeie și copilul ei de un an, salvați după ce au fost ținuți ostatici de fostul concubin apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Zelenski: Negocierile trilaterale Ucraina–Rusia–SUA au fost constructive. Posibilă nouă rundă, săptămâna viitoare # TeleM Iași
Principalul obstacol în calea unui acord de pace rămâne cererea Rusiei privind retragerea trupelor ucrainene din Donbas. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a apreciat caracterul constructiv al negocierilor trilaterale desfășurate în ultimele două zile în Emiratele Arabe Unite, între delegații ale Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite. Potrivit liderului de la Kiev, discuțiile s-au concentrat pe “posibilele […] Articolul Zelenski: Negocierile trilaterale Ucraina–Rusia–SUA au fost constructive. Posibilă nouă rundă, săptămâna viitoare apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Trump amenință Canada cu taxe de 100%, în cazul în care încheie un acord comercial cu China # TeleM Iași
Potrivit președintelui american, Canada ar trebui să devină al 51-lea stat al SUA, lucru pe care l-a afirmat în mai multe rânduri. Președintele american Donald Trump a avertizat că va impune Canadei taxe vamale de 100% pe exporturile către Statele Unite, în cazul în care guvernul de la Ottawa va finaliza un acord comercial cu China. […] Articolul Trump amenință Canada cu taxe de 100%, în cazul în care încheie un acord comercial cu China apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Un câine ciobănesc a fost împușcat mortal de un vânător care apoi și-a abandonat arma, pe care o deține legal. Incidentul a avut loc la finalul anului 2025, pe 28 decembrie mai exact, și nu ar fi primul de acest fel în care este implicat vânătorul. Câinele a fost împușcat pe un teren pe care […] Articolul Câine ciobănesc, împușcat mortal de un vânător care apoi și-a abandonat arma apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Spargeri de locuințe la medicii din Timișoara. Pagubele se ridică la sute de mii de euro # TeleM Iași
Val de spargeri în locuințe, în comuna Dumbrăvița, aflată la câțiva kilometri de Timișoara. În ultimele săptămâni au fost reclamate mai multe furturi din vilele construite în zonă.Majoritatea proprietarilor sunt medici, iar pagubele se ridică la sute de mii de euro. Ultimii călcați de hoți sunt managerul Spitalului de Boli Infecțioase, Cristian Oancea, și deputatul […] Articolul Spargeri de locuințe la medicii din Timișoara. Pagubele se ridică la sute de mii de euro apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Descoperire şocantă, ieri, în judeţul Vaslui! Un bărbat de 52 de ani, dispărut de patru zile, a fost găsit mort într-o râpă. Acesta a fost văzut ultima oară la magazinul din sat. Iniţial familia a încercat să-l caute de una singură, astfel nu a anunţat poliţia, deoarece spera că bărbatul doar a plecat din localitate. […] Articolul Vasluian dispărut de patru zile, descoperit mort într-o râpă de unul dintre nepoţi apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Ministrul Energiei estimează creşteri nesemnificative de doar 2-5 procente, după liberalizarea pieţei gazelor la 1 aprilie. Facturile la gaze naturale vor rămâne stabile în 2026, chiar şi în cazul unor crize internaţionale, fiind estimate creşteri nesemnificative de doar 2-5 procente, după liberalizarea pieţei gazelor la 1 aprilie, a dat asigurări ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Într-un […] Articolul Bogdan Ivan: Facturile la gaze vor rămâne stabile în 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
