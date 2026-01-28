Donald Trump anunță intenția de a aplana situația din Minnesota, după violențele din Minneapolis
Europa Liberă România, 28 ianuarie 2026 12:50
Președintele american Donald Trump a anunțat că administrația sa intenționează să aplaneze „puțin” operațiunile forțelor federale din statul Minnesota.
• • •
Alte ştiri de Europa Liberă România
Acum 15 minute
13:10
Un jurnalist RFE/RL a salvat un copil de patru ani dintr-un incendiu în regiunea Kiev, provocat de explozia unei drone rusești # Europa Liberă România
Jurnalistul și corespondentul de război al Serviciului ucrainean al RFE/RL, Marian Kushnir, a salvat o fetiță de 4 ani, pe care a scos-o în brațe din apartamentul lovit de o dronă rusească în noaptea de 28 ianuarie, în satul Bilohorodka, regiunea Kiev.
Acum o oră
12:50
Donald Trump anunță intenția de a aplana situația din Minnesota, după violențele din Minneapolis # Europa Liberă România
Președintele american Donald Trump a anunțat că administrația sa intenționează să aplaneze „puțin” operațiunile forțelor federale din statul Minnesota.
Acum 2 ore
12:10
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește, la Berlin, cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește, în a doua zi a vizitei sale oficiale în Germania, cu cancelarul federal Friedrich Merz. Germania este principalul partener comercial al României și unul dintre actorii cheie în dezvoltarea industriei românești de apărare.
Acum 6 ore
08:10
Cel puțin cinci morți după un atac rusesc asupra unui tren de pasageri din Ucraina. Zelenski cere sancțiuni mai dure împotriva Rusiei # Europa Liberă România
Un atac cu drone lansat de Rusia asupra unui tren de pasageri din nord-estul Ucrainei a ucis cel puțin cinci persoane, potrivit procurorilor ucraineni. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a calificat drept atacul drept „terorism”.
Acum 24 ore
20:20
Ministrul Sănătății vrea ca minorii să intre „controlat” pe TikTok și Instagram # Europa Liberă România
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ar vrea ca accesul minorilor din România pe rețelele sociale să fie „reglementat și controlat” de autorități, precum și de părinți, din cauza volumului foarte mare de informații false care circulă pe internet.
17:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu: În 2026, cartea de identitate electronică va putea fi folosită drept card de sănătate și portofoliu de diplome # Europa Liberă România
Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță că, până la finalul lui 2026, noua carte de identitate electronică va îndeplini și rolul de card de sănătate, iar cloud-ul guvernamental va fi operaționalizat.
17:20
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Doar trei mari companii de stat vor avea la dispoziție planuri pentru restructurare în 2026 # Europa Liberă România
Prima etapă a restructurării companiilor de stat – numirea unor șefi prin concurs, după criterii apolitice – trebuie încheiată până pe 31 martie, spune la Interviurile one2one vicepremierul Oana Gheorghiu. Demnitara susține că marii datornici nu și-au achitat datoriile istorice catre stat.
17:00
Atacuri rusești la Odessa și Harkov în timpul nopții. Zeci de persoane au fost rănite # Europa Liberă România
Rusia a lansat un atac masiv cu drone peste noapte asupra mai multor orașe ucrainene, printre care Odesa și Harkov, lovind clădiri rezidențiale, grădinițe și școli. Echipele de salvare au fost nevoite să scoată oameni de sub dărâmături.
15:10
Atac rusesc asupra Odesei: un mort, zeci de răniți și distrugeri grave. Zelenski cere creșterea presiunii internaționale asupra Moscovei # Europa Liberă România
Atacurile rusești asupra Odesei din noaptea de 26 spre 27 ianuarie au provocat morți, zeci de răniți și distrugeri majore ale infrastructurii civile și energetice, potrivit autorităților ucrainene, transmite Serviciul Ucrainean al RFE/RL.„În total au fost 52 de drone rusești, iar o mare parte au fost îndreptate, practic, spre zona centrală a Odesei, în apropiere de piața Privoz. Majoritatea dronelor au fost doborâte, dar, din păcate, au existat și lovituri în oraș, precum și în regiunea...
14:20
Probabilitatea unor lovituri americane asupra Iranului este „foarte mare”, pe fondul creșterii prezenței militare SUA în Orientul Mijlociu # Europa Liberă România
Statele Unite trimit în Orientul Mijlociu avioane de vânătoare, echipamente de apărare antiaeriană și un portavion cu mii de soldați, într-o desfășurare militară care a ridicat tensiunile cu Iranul și a crescut probabilitatea unei acțiuni militare, spun experții.
13:30
Un protest al șoferilor de tir din Balcanii de Vest blochează traficul la frontiere. Trafic perturbat și la granița Serbiei cu România # Europa Liberă România
Șoferii de camion din Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și Macedonia de Nord continuă și pe 27 ianuarie blocarea punctelor de trecere a frontierei pentru traficul de marfă, în semn de protest față de regulile mai stricte privind accesul în spațiul Schengen.
Ieri
12:10
Rusia reduce numărul persoanelor cu dizabilități, în timp ce războiul împotriva Ucrainei face sute de mii de răniți # Europa Liberă România
Modificările la legislația rusă privind persoanele cu dizabilități, adoptate după începutul războiului din Ucraina, au făcut și mai dificilă obținerea sau menținerea acestui statut pentru oamenii cu afecțiuni medicale grave, a constatat redacția de investigații a RFE/RL, Systema.
11:50
Copiii sub 15 ani din Franța, fără acces social media în Franța. Legea, susținută de președintele Macron, trece prima cameră a Parlamentului # Europa Liberă România
Adunarea Națională a Franței a adoptat un proiect de lege care prevede interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale.
08:50
Șeful NATO, Mark Rutte, în Parlamentul European: „Europa nu se poate apăra fără SUA. Cine crede asta poate continua să viseze” # Europa Liberă România
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că Europa nu este capabilă să se apere fără sprijinul Statelor Unite, și a respins ferm ideea creării unei armate europene independente de alianța transatlantică.
08:20
Probabilitatea unor lovituri americane asupra Iranului este „foarte mare”, pe fondul creșterii prezenței militare SUA în Orientul Mijlociu # Europa Liberă România
US military deployments across the Middle East are fueling speculation that drills could mask preparations for a strike on Iran. While Washington insists no decision has been made, analysts point to asset positioning, rising tensions, and regional risks as signs of potential escalation.
26 ianuarie 2026
18:40
A început cel mai mare exercițiu din Europa al artileriei Forțelor Terestre ale Statelor Unite # Europa Liberă România
Cel mai mare exercițiu de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, exercițiul multinațional DYNAMIC FRONT 26, desfășurat în Europa până pe 13 februarie 2026, a început luni în organizarea Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), împreună cu Comandamentul Multidomeniu 56 – Europa, alături de aliați și parteneri NATO.„Prin acest exercițiu, Statele Unite, România și aliații NATO își reafirmă angajamentul ferm față de apărarea...
18:10
Proiecte de 1,3 miliarde de euro pentru securitate, ordine publică și siguranță națională prin programul SAFE # Europa Liberă România
România are alocate 1,3 miliarde de euro prin programul SAFE, pentru componenta sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională, a anunțat luni, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Bogdan Despescu.
16:20
Negocierile de pace vor fi reluate. În acest timp, continuă luptele terestre și penele grave de curent din Ucraina # Europa Liberă România
Ucraina, Rusia și Statele Unite urmează să reia negocierile la Abu Dhabi săptămâna viitoare, după două zile de discuții de pace „constructive”, așa cum le-au descris oficialii, chiar dacă războiul nu dă semne de atenuare.În perioada 23-24 ianuarie, „Statele Unite au coordonat o întâlnire trilaterală alături de Ucraina și Rusia, găzduită de Emiratele Arabe Unite”, a scris trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, pe X.„Discuțiile au fost foarte constructive și s-au făcut planuri pentru...
14:30
Avertizare DNSC: continuă campaniile de fraudă prin WhatsApp și SMS, folosind identitatea firmelor de curierat # Europa Liberă România
În ultimele zile, mai mulți utilizatori au transmis la Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) notificări privind fraude online care pornesc de la mesaje aparent banale și duc rapid la pierderi financiare.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Prețul aurului depășește pentru prima dată pragul de 5.000 de dolari/uncie, pe fondul tensiunilor internaționale și al slăbirii dolarului # Europa Liberă România
Prețul aurului a trecut pentru prima dată în istorie de nivelul de 5.000 de dolari pe uncie, pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice, al slăbirii dolarului american și al unei cereri puternice din partea investitorilor și băncilor centrale. Luni, cotația metalului prețios a urcat până la 5.052 de dolari pe uncie, continuând o creștere spectaculoasă de peste 8% înregistrată doar săptămâna trecută. Este cea mai mare creștere săptămânală de la criza financiară globală din 2008.O...
12:20
Scurgere de informații. Rusia ar folosi lista de persoane căutate de Interpol pentru a viza critici din străinătate # Europa Liberă România
O scurgere de documente interne ale Interpol arată că Rusia a folosit în mod sistematic mecanismele organizației internaționale de cooperare polițienească pentru a-și viza criticii aflați în afara granițelor, inclusiv oameni de afaceri, jurnaliști, activiști și opozanți politici. Datele, furnizate de un avertizor de integritate și analizate de BBC și publicația franceză de investigații Disclose, arată că abuzurile ar fi continuat chiar și după introducerea unor controale speciale asupra...
09:00
Mii de clădiri din Kiev, în continuare fără încălzire în plină iarnă. Zelenski cere mai mult sprijin pentru apărarea aeriană # Europa Liberă România
Peste 1.300 de clădiri de locuințe din capitala ucraineană Kiev sunt în continuare fără încălzire, după un atac masiv cu rachete și drone lansat de Rusia sâmbătă. 1,2 milioane de locuințe sunt fără electricitate la nivel național, în condiții unor temperaturi de iarnă de sub zero grade.
08:20
Întreruperea internetului în Iran continuă. Noi relatări arată că numărul morților din timpul represiunii ar putea depăși 30.000 # Europa Liberă România
Întreruperea internetului la nivel național din Iran continuă, în timp ce bilanțul deceselor din timpul protestelor extinse continuă să crească. Un raport recent susține că numărul victimelor ar putea depăși 30.000, scrie RFE/RL.Agenția de supraveghere a drepturilor digitale NetBlocks a transmis pe 25 ianuarie că oprirea internetului din Iran a depășit deja 400 de ore, adăugând că anumite „creșteri scurte de conectivitate” ar putea da impresia falsă că internetul a revenit.Compania a...
25 ianuarie 2026
18:10
Coada – marcă înregistrată a Epocii de Aur. Securitatea, despre înfometarea țării sub Ceaușescu: „Mă lupt cu viața, mă lupt cu foamea” # Europa Liberă România
Într-un demers contra minciunii, cu sprijinul fundației Konrad Adenauer, Europa Liberă publică azi un reminder despre cozile la alimente și la... orice în ultimul deceniu de comunism. Anii '80, anii FOAMEI, au fost anii în care laudele la adresa conducătorului Nicolae Ceaușescu atinseseră apogeul.
18:10
Europa Liberă prezintă un reminder despre criza alimentară și cozile din ultimul deceniu de comunism românesc. În anii '80 – Anii Foamei, „se bagă ceva!” devenise expresia-etalon.
15:40
De mai bine de două decenii, Rusia a construit legături strânse în cadrul armatei, sectorului energetic și elitei politice din Venezuela – legături care, potrivit analiștilor, ar putea permite Moscovei să își păstreze influența chiar și după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către SUA.
11:40
Negocierile trilaterale pentru pace vor fi reluate săptămâna viitoare în Emiratele Arabe. Luptele din Ucraina continuă # Europa Liberă România
După două zile de discuții de pace „constructive” la Abu Dhabi, Ucraina, Rusia și Statele Unite urmează să reia, săptămâna viitoare, negocierile, în capitala Emiratelor Arabe Unite, chiar dacă războiul în sine nu dă semne de atenuare.În perioada 23-24 ianuarie, „Statele Unite au coordonat o întâlnire trilaterală alături de Ucraina și Rusia, găzduită cu grație de Emiratele Arabe Unite”, a scris pe X trimisul Casei Albe, Steve Witkoff.„Discuțiile au fost foarte constructive și au fost...
24 ianuarie 2026
14:50
Iarnă câinoasă în Ucraina: prăbușirea rețelei de energie, bombardamente rusești, mese fierbinți pe stradă, o luptă disperată cu frigul aspru # Europa Liberă România
E atât de frig în apartamentul Dariei încât câinele ei a început să doarmă cu ea în pat. Și încălzește, pe aragaz, o cărămidă.„Acasă, trebuie să port și să dorm în haine groase: pantaloni termici de armată, două perechi de șosete de trekking, o pătură. Pături din lână de oaie – pături carpatice, ceai cald", spune ea referindu-se la celebrele pături făcute în munții din vestul Ucrainei. „Câinele s-a mutat cu mine sub pătură, pentru că e cald."E o iarnă mizerabilă pentru milioane de...
13:40
Discuțiile dintre Ucraina, Rusia și SUA continuă la Abu Dhabi, în format extins # Europa Liberă România
Negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina s-au reluat sâmbătă, 24 ianuarie, în continuarea primelor discuții, de vineri, în format trilateral – Ucraina – Rusia – SUA din ultimii patru ani, anunță agenția Reuters.
11:20
Cel puțin o persoană a decedat, iar alte zeci au fost rănite în atacurile de vineri noaptea, 23 spre 24 ianuarie. Armata Rusiei a atacat din nou, capitala Kiev și alte regiuni cu sute de proiectile.
10:20
O fermă de cai din regiunea Zaporojie din Ucraina, renumită pentru creșterea campionilor de curse, este expusă acum bombardamentelor rusești.
23 ianuarie 2026
20:10
TikTok a încheiat un parteneriat cu investitori majoritari americani pentru a evita interzicerea platformei în SUA # Europa Liberă România
Rețeaua socială TikTok a anunțat finalizarea unui acord prin care își transferă operațiunile din Statele Unite către o nouă companie deținută majoritar de investitori americani. Măsura permite platformei să evite interzicerea în SUA, unde are cei mai mulți utilizatori.Astfel, TikTok va continua să deservească peste 200 de milioane de utilizatori și aproximativ 7,5 milioane de afaceri în Statele Unite, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să descarce o aplicație nouă.Noua entitate, TikTok...
17:40
Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice provoacă suferințe fără precedent unora din cele mai vulnerabile viețuitoare din Ucrina, în cea mai aspră iarnă de la invazia Rusiei, începută în februarie 2022.Specialiști în protectia animalelor spun că pisicile și câinii fără stăpân mor pe străzi din cauza frigului - o consecință neașteptată a crizei energetice din țară.Lionel De Lange, un veteran în domeniu, spune pentru RFE/RL că „marea problemă, acum, este că animalele nu doar...
17:20
SmartJob contra minciunii | Jurnalist de investigație: Nu există un atac contra ortodoxiei. Bisericile sunt pline, deschise. Verificați # Europa Liberă România
Jurnalistul de investigație Attila Biro atrage atenția la SmartJob asupra campaniilor de radicalizare purtate pe social media care par menite să diminueze încrederea în statul român și în instituțiile sale: „Sunt folosite softuri cu inteligență artificială pentru mesaje emoționale”.
17:20
SmartJob contra minciunii | Jurnalist de investigație: Nu există un atac contra ortodoxiei. Bisericile sunt pline, deschise. Verificați # Europa Liberă România
Jurnalistul de investigație Attila Biro atrage atenția la SmartJob asupra campaniilor de radicalizare purtate pe social media care par menite să diminueze încrederea în statul român și în instituțiile sale: „Sunt folosite softuri cu inteligență artificială pentru mesaje emoționale”.
17:20
SmartJob contra minciunii | Jurnalist de investigație: Nu există un atac contra ortodoxiei. Bisericile sunt pline, deschise. Verificați # Europa Liberă România
Jurnalistul de investigație Attila Biro atrage atenția la SmartJob asupra campaniilor de radicalizare purtate pe social media care par menite să diminueze încrederea în statul român și în instituțiile sale: „Sunt folosite softuri cu inteligență artificială pentru mesaje emoționale”.
16:50
Kievul îngheață în întuneric după atacurile rusești asupra rețelei de energie. 600.000 de ucraineni au părăsit Kievul # Europa Liberă România
Ucrainenii îndură cea mai rece și mai întunecată iarnă de până acum din războiul de patru ani cu Rusia, trăind cu pene de curent pe măsură ce Moscova își intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice.
16:30
Cum funcționează noile radare ale Poliției pe baza cărora poți primi amenda acasă dacă ai depășit viteza # Europa Liberă România
România continuă să aibă cea mai mare rată a deceselor în accidente rutiere din Uniunea Europeană (UE): sunt 78 de decese la un milion de locuitori, conform celor mai recente date Eurostat, pentru 2024.Prin Strategia privind Siguranța Rutieră 2022-2030, România și-a asumat să reducă la jumătate, până în 2030, numărul de decese și persoane rănite grav, raportat la 2019. Cele peste 270 de „puncte negre” – zone unde au loc frecvent accidente grave – ar trebui să se reducă, de asemenea, la...
16:00
Bulgaria | Iliana Iotova, prima femeie președinte al țării. Curtea Constituțională de la Sofia a acceptat demisia lui Radev # Europa Liberă România
Iliana Iotova a devenit prima femeie președinte al Bulgariei după ce Curtea Constituțională (CC) de la Sofia a încheiat mandatul lui Rumen Radev. Decizia CC a venit după ce Radev a anunțat luni, într-un discurs adresat națiunii, că demisionează din funcția de președinte după nouă ani de mandat.
14:40
Uniunea Europeană susține Danemarca și Groenlanda. Liderii europeni cer vigilență, dar își doresc stabilizarea relațiilor cu SUA # Europa Liberă România
Liderii europeni s-au reunit joi seara la Bruxelles într-un summit extraordinar menit să gestioneze cea mai recentă criză transatlantică, declanșată de amenințările președintelui american Donald Trump privind o posibilă preluare a Groenlandei. Deși tensiunile par să fi scăzut după ce Trump a renunțat la planurile sale, liderii reuniți la Bruxelles spun că Europa rămâne în alertă.Criza a izbucnit când Donald Trump a amenințat că va prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom...
14:10
TikTok a încheiat un parteneriat cu investitori majoritari americani pentru a evita interzicerea platformei în SUA # Europa Liberă România
Rețeaua socială TikTok a anunțat finalizarea unui acord prin care își transferă operațiunile din Statele Unite către o nouă companie deținută majoritar de investitori americani. Măsura permite platformei să evite interzicerea în SUA, unde are cei mai mulți utilizatori.Astfel, TikTok va continua să deservească peste 200 de milioane de utilizatori și aproximativ 7,5 milioane de afaceri în Statele Unite, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să descarce o aplicație nouă.Noua entitate, TikTok...
12:50
Primul summit SUA, Ucraina, Rusia de la începutul invaziei, la Abu Dhabi. Rusia transmite că nu renunță la pretențiile teritoriale # Europa Liberă România
Reprezentanții Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite participă pe 23 ianuarie la o întâlnire trilaterală, la Abu Dhabi. Este prima dată când cele trei țări se așează la aceeași masă de negocieri de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.Întâlnirea a fost confirmată în primele ore ale dimineții de vineri, după discuțiile de la Kremlin dintre președintele rus Vladimir Putin, trimisul special american Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.Consilierul...
11:10
UE va sancționa oficiali iranieni pentru represiunea sângeroasă a protestelor # Europa Liberă România
Uniunea Europeană a propus sancțiuni împotriva ministrului de Interne al Iranului și a altor 14 înalți oficiali pentru rolul lor în reprimarea violentă a protestelor din toată țara, care au izbucnit la sfârșitul lunii decembrie, se arată în documente obținute de RFE/RL.
09:50
Nicușor Dan: investitorii se tem de instabilitate, pe fondul tensiunilor din Coaliție. Numiri la SRI și SIE, „în următoarele săptămâni” # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, a făcut joi seară, la Bruxelles, o serie de declarații pe teme de politică internă, de la tensiunile din coaliția de guvernare și reformele administrative necesare până la acuzațiile de plagiat care vizează ministrul Justiției.Întrebat de reporteri când va face numiri la șefia serviciilor de informații SRI și SIE, Nicușor Dan a spus că „sunt şanse să fie în următoarele săptămâni”.De asemenea, el a precizat că în vara anului 2026 va face noi numiri...
08:40
Uniunea Europeană susține Danemarca și Groenlanda. Liderii europeni cer vigilență, dar își doresc stabilizarea relațiilor cu SUA # Europa Liberă România
Liderii europeni s-au reunit joi seara la Bruxelles într-un summit extraordinar menit să gestioneze cea mai recentă criză transatlantică, declanșată de amenințările președintelui american Donald Trump privind o posibilă preluare a Groenlandei. Deși tensiunile par să fi scăzut după ce Trump a renunțat la planurile sale, liderii reuniți la Bruxelles spun că Europa rămâne în alertă.Criza a izbucnit când Donald Trump a amenințat că va prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom...
22 ianuarie 2026
21:20
Guvern. Proiect în primă lectură: deținătorii de pensii militare sau de serviciu vor putea lucra la stat doar cu 15% din pensie # Europa Liberă România
Guvernul a discutat joi, în primă lectură, proiectul de lege privind unele măsuri aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual plătit din fonduri publice.Este vorba de persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau pensii militare, nu pensii contributive.Pentru persoanele care beneficiază de asemenea pensii de serviciu sau militare, proiectul stabilește posibilitatea menținerii lor în activitate după pensionare doar la cerere, cu condiția reducerii cuantumului...
19:00
Zelenski a certat UE la Davos: Europa adoră să discute despre viitor, dar evită să ia măsuri în prezent # Europa Liberă România
Ucraina trăiește „Ziua Cârtiței” de „săptămâni, luni, ani” sub agresiunea Rusiei – și-a început Volodimir Zelenski discursul susținut în fața Forumului de la Davos, printr-o parafrază după titlul unui film american care simbolizează blocajul într-o experiență repetitivă.„Dar nimeni nu ar vrea să trăiască așa, repetând același lucru săptămâni, luni și, bineînțeles, ani de zile.”„Totuși, exact așa trăim noi acum”, a spus liderul ucrainean.El a amintit că, în urmă cu un an, a avertizat...
17:30
Un grad Celsius în apartamentele din Kiev. Penele de curent și încălzire continuă # Europa Liberă România
Pe măsură ce temperaturile scad, mii de apartamente din Kiev rămân fără încălzire și electricitate în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina.
14:30
Blue Origin, compania spațială a lui Jeff Bezos, lansează o nouă rețea de sateliți care va concura cu Starlink # Europa Liberă România
Compania spațială Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, a anunțat lansarea unei noi rețele de sateliți de comunicații, denumită TeraWave. Rețeaua va include 5.408 sateliți și va intra în funcțiune începând cu ultimul trimestru al anului 2027.Lansarea proiectului marchează o nouă etapă în competiția globală pentru infrastructura de internet din spațiu, dominată în prezent de sistemul Starlink al lui Elon Musk, notează Reuters.Potrivit Blue Origin, TeraWave este concepută pentru a oferi...
13:30
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat oficial Consiliul de Pace, prezentată ca o nouă organizație de gestionare a conflictelor globale # Europa Liberă România
La Forumul Economic Mondial de la Davos, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat oficial Consiliul de Pace, o nouă organizație internațională menită să gestioneze conflicte și crize globale. Inițiativa a stârnit deja controverse legate de rolul și viitorul Organizației Națiunilor Unite.„Acest consiliu are șansa de a deveni unul dintre cele mai importante organisme create vreodată”, a declarat Donald Trump în discursul său, adăugând că este „onorat” să îl conducă și susținând că...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.