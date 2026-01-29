Un nou reper al frumuseții și încrederii în sine: se deschide, în Focșani, salonul Be Yourself Aesthetic

15:10

O femeie și copilul ei, în vârstă de un an, au fost salvați sâmbătă de polițiștii Capitalei, după ce au fost sechestrați într-un apartament din zona Prelungirea Ghencea. Agresorul este fostul iubit al femeii, un tânăr de 21 de ani din Focșani, pe numele căruia exista deja un ordin de protecție. Alerta a fost dată […]