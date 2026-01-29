Un nou reper al frumuseții și încrederii în sine: se deschide, în Focșani, salonul Be Yourself Aesthetic
Jurnal de Vrancea, 29 ianuarie 2026 04:40
Industria frumuseții din oraș se îmbogățește cu un nou concept modern și rafinat: Be Yourself Aesthetic, un salon dedicat îngrijirii complete a corpului și feței, unde tehnologia de ultimă generație se îmbină armonios cu profesionalismul și atenția pentru detalii. Be Yourself Aesthetic își propune să devină mai mult decât un simplu salon de înfrumusețare.
• • •
Acum 2 ore
04:40
Acum 6 ore
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie)Astăzi energia ta este la cote maxime, iar inițiativele pe care le începi au mari șanse de succes. Ai grijă însă să nu fii prea impulsiv în relațiile cu colegii sau partenerii. Un moment bun pentru activități creative și sportive. Taur (20 aprilie – 20 mai)Concentrează-te pe stabilitate și planificare. […] Articolul Horoscopul zilei de 29 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 8 ore
23:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a convocat marți și miercuri o serie de întâlniri de lucru la sediul Companiei de Utilități Publice SA, la care au participat primarii din județul Vrancea și conducerea operatorului regional. Scopul acestor întâlniri a fost prezentarea planului investițional pentru anul 2026, precum și purtarea unui dialog deschis cu reprezentanții […] Articolul Strategie comună pentru dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare în județul Vrancea: apă de calitate, investiții majore și prețuri corecte apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 12 ore
17:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a convocat marți și miercuri o serie de întâlniri de lucru la sediul Companiei de Utilități Publice SA, la care au participat primarii din județul Vrancea și conducerea operatorului regional. Scopul acestor întâlniri a fost prezentarea planului investițional pentru anul 2026, precum și purtarea unui dialog deschis cu reprezentanții […] Articolul Strategie comună pentru dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare în județul Vrancea: apă de calitate, investiții majore și prețuri corecte apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
16:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pentru pompierii vrânceni, salvarea nu ține cont de specie, mărime sau de cât de complicată pare intervenția. Contează viața aflată în pericol. Astăzi, în municipiul Adjud, o pisică a căzut într-o fântână cu adâncimea de aproximativ 7 metri, rămânând captivă fără nicio șansă de a se salva singură. Apelul la numărul de urgență a mobilizat […] Articolul O pisicuță a fost salvată de pompieri după ce a căzut într-o fântână apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:10
Cadouri de Ziua Îndrăgostiților cu reduceri de până la 70% la Aurora Multimarket # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Luna iubirii vine cu surprize speciale în toate magazinele Aurora Multimarket. În această perioadă, clienții sunt invitați să descopere campanii dedicate Zilei Îndrăgostiților, cu reduceri atractive și idei de cadouri pentru toate gusturile și bugetele. Promoții speciale pentru momente trăite în doi Pentru că unele lucruri sunt mai frumoase atunci când sunt împărtășite, Aurora Multimarket […] Articolul Cadouri de Ziua Îndrăgostiților cu reduceri de până la 70% la Aurora Multimarket apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit polițiștilor vrânceni, accidentul petrecut azi-noapte la intersecția străzilor Cuza-Vodă cu Măgura, a fost provocat de un tânăr în vârstă de 18 ani (șoferul Mercedesului), din Focșani, care venea de pe Măgura și care nu a respectat indicatorul rutier „OPRIRE”, neacordând prioritate de trecere unui autoturism condus de un bărbat de 38 de ani, și […] Articolul Accidentul din Focșani, provocat de un tânăr de 18 ani care nu a acordat prioritate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Soțul, de 93 de ani și soția, în vârstă de 87 de ani, au fost găsiți fără viață în casa lor din cartierul Adjudu Vechi al municipiului Adjud. Echipajele de intervenție au sosit la fața locului în urma unui apel prin 112. Martorii spun că, cel mai probabil, cei doi bătrânei au murit sufocați cu […] Articolul Cuplu în vârstă găsit fără viață într-o casă din Adjud apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urmă cu puțin timp (în jurul orei 14.00), pe DJ 204D (cunoscut ca drumul Surăii) s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. Din informațiile noastre, se pare că a fost vorba despre o neacordare de prioritate la o intersecție. În urma impactului, o mașină în care se aflau trei […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident pe Drumul Surăii! O mașină răsturnată și mai multe victime, printre care un copil! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În curul după-amiezii de astăzi, pompierii vrânceni au fost sesizați să intre într-un apartament de la etajul 4 al unui bloc situat pe strada Constructorului, din cartierul Sud Focșani. Vecinii au alertat autoritățile după ce proprietara imobilului nu mai dăduse niciun semn în ultima perioadă, nu răspundea la ușă sau la telefon. Pompierii au intrat […] Articolul Femeie din Focșani găsită spânzurată în casă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La sfârșitul lunii decembrie 2025, rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,29%, în creștere ușoară față de luna precedentă, cu 0,01 puncte procentuale. Potrivit datelor oficiale, numărul total al șomerilor înregistrați a fost de 263.714 persoane. Din acest total, 61.155 de persoane au beneficiat de indemnizație de șomaj, în timp ce 202.559 […] Articolul Rata șomajului a crescut ușor la final de an. Peste 263.000 de persoane fără loc de muncă înregistrate la nivel național apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Aflându-se în exercitarea misiunii încredințate, respectiv de a lupta cu faptele antisociale din Piața Obor a municipiului Focșani, jandarmii vrânceni au luat la ochi doi inși care vindeau haine pe tarabă. Suspicioși cum îi știm de la evenimentele publice, jandarmii s-au apropiat și au executat regulamentar o scurtă anchetă, atât cât le permite ordinul din […] Articolul ULUITOR Doi inși care vindeau boarfe fără acte legale, prinși în flagrant de jandarmii vrânceni! Și asta fără să tragă vreun pulan pe spinare! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Focșani a publicat imagini cu accidentul produs azi-noapte în Focșani, zona Teatrul Municipal, la intersecția dintre Măgura și Cuza-Vodă. Camerele de supraveghere au surprins exact momentul impactului dintre cele două autoturisme, în urma căruia mai multe persoane au avut nevoie de spitalizare. De asemenea, se poate observa că tânărul de 18 ani nu a […] Articolul VIDEO Cum s-a produs accidentul de azi-noapte, din Focșani! Primăria anunță că de acum semafoarele vor funcționa și pe timpul nopții apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primarul comunei Soveja, Ionuț Filimon, extrem de activ pe rețelele de socializare, vine cu o veste bună pentru cetățeni. Începând de astăzi, pe raza comunei circulă mijloace de transport public în regim gratuit pentru locuitori. Măsura, ne spune primarul pe Facebook vine (în special) în ajutorul celor mai în vârstă, care nu se mai pot […] Articolul Transport public gratuit pentru locuitorii Sovejei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În seara de 26 ianuarie 2026, un apel la 112 a alertat polițiștii din comuna Străoane, după ce o femeie, de 36 de ani, a sesizat faptul că, pe fondul geloziei și al consumului de alcool, concubinul său, de 46 de ani, a amenințat-o verbal cu moartea și a părăsit locuința, afirmând că se va […] Articolul Sinucigaș din Vrancea, salvat în ultimul moment de polițiști apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Analiza accidentelor rutiere relevă faptul că, la nivel județean, nerespectarea regimului legal de viteză, sub cele două forme (neadaptată condițiilor de drum/viteză neregulamentară) reprezintă principala cauză generatoare de accidente rutiere grave, în pofida eforturilor depuse pentru reducerea numărului și gravității accidentelor rutiere produse din această cauză. La nivelul județului Vrancea, în cursul anului 2025, pe […] Articolul Patru morți și 17 răniți grav din cauza nerespectării vitezei legale și a condițiilor de drum în Vrancea, de la începutul anului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Parchetul European (EPPO) a desfășurat marți o amplă acțiune în județul Vrancea, în cadrul unei anchete ce vizează suspiciuni de fraudă cu fonduri europene destinate sprijinirii tinerilor defavorizați. În total, au avut loc 25 de percheziții domiciliare în municipiul Focșani și în alte localități din județ, potrivit unei informări transmise de EPPO și citate de […] Articolul Percheziții în Vrancea într-un dosar de fraudă cu fonduri europene pentru tineri defavorizați apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un grav accident de circulație a avut loc în această dimineață, în jurul orei 5.00, pe Drumul Național 1B, pe tronsonul Buzău–Ploiești, la intersecția cu Drumul Județean 203C. Impactul violent dintre două autoturisme s-a soldat cu moartea unui bărbat și rănirea altor șase persoane. Potrivit informațiilor transmise de Biroul de presă al IPJ Buzău, în […] Articolul Accident grav pe DN 1B! Un bărbat a murit iar alte șase persoane au fost rănite apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny“ al județului Vrancea, anunță semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Creșterea eficientei energetice a sediului Secției de Pompieri Vidra“, cod SMIS: 318092, finanțat în cadrul Programului Regional Sud- Est 2021-2027, Prioritatea 2 – O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri, Obiectiv Specific 2.1 […] Articolul Sediul Secției de pompieri Vidra va intra în reabilitare cu bani europeni. Valoarea investiției – aproape 4 milioane de lei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Ieri
05:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 02.00, în noaptea de marți spre miercuri (27-28 ianuarie) aproape de centrul Focșaniului, la sensul giratoriu de la Teatrul Municipal (fosta Casă a Cărții). Au fost implicat două autoturisme, un Mercedes și o Dacia Logan, în care se aflau mai multe persoane. În urma impactului deosebit de puternic, […] Articolul ULTIMA ORĂ Două mașini s-au făccut praf, azi-noapte, în centrul Focșaniului! Trei personae au ajuns la spital apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi simți un val de energie creativă. Este momentul să începi un proiect pe care l-ai tot amânat. Fii atent la impulsivitate în relațiile personale; calmul va fi cheia. Taur (20 aprilie – 20 mai) Financiar, ziua aduce oportunități neașteptate. Ai grijă însă la cheltuieli impulsive. În plan emoțional, […] Articolul Horoscopul zilei de 28 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
27 ianuarie 2026
17:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: După ce am aflat cu toții că asta nu e o perioadă bună a anului ca să faci o criză cardiacă în Focșani – Vrancea, din lipsă de personal calificat, prefectul județului a sunat din trâmbița oficială, de slujbaș a guvernului în teritoriu, anunțând convocarea unei ședințe de lucru (cum era și firesc) pentru a […] Articolul Prefectul județului, întâlnire iute ca săgeata la sediul DSP pe tema crizei de cardiologi în Vrancea. Autoritățile ne transmit de bine, situația a fost analizată! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani se confruntă, începând cu 1 februarie, cu un deficit accentuat de medici în cadrul Secției Cardiologie, situație care va afecta modul de asigurare a liniei de gardă. Potrivit conducerii unității medicale, unul dintre medicii cardiologi va părăsi spitalul pentru a se muta într-un alt județ, unde își va […] Articolul Deficit de medici la Spitalul Județean Vrancea – Secția Cardiologie. Cazurile critice, redirecționate la Bacău, Buzău și Galați apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea, au documentat activitatea infracțională a 5 persoane, cu vârste între 20 și 37 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc şi trafic de droguri […] Articolul VIDEO 15 kilograme de droguri descoperite de polițiștii vrânceni într-un bolid de lux! Mai multe persoane au fost reținute! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău (DRDP) anunță că miercuri, 28 ianuarie, se vor desfășura activități de monitorizare topo pe Autostrada A7 Focșani-Bacău Lot 1, pe ambele sensuri de circulație, în zona km 15+000 – km 15+200. În zona km 15+000 – km 15+200 de pe Autostrada A7, Lot 1, se află Centrul de […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Restricții de circulație pe A7 Focșani-Bacău apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consilierii județeni se vor întâlni în ședință extraordinară, programată pentru vineri, 30 ianuarie, începând cu ora 13.00. Pe ordinea de zi se află 18 proiecte de hotărâre care vor fi supuse dezbaterii și, ulterior, aprobării aleșilor județeni. Printre proiectele de hotărâre se numără aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului […] Articolul Consilierii județeni, convocați în ședință extraordinară la sfârșitul acestei săptămâni. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Muzeul Unirii din Focșani a marcat pe 24 ianuarie împlinirea a 18 ani de la redeschidere, într-un moment cu o puternică semnificație simbolică, chiar de Ziua Unirii Principatelor Române. Cu această ocazie, instituția a fost vizitată de președintele Nicușor Halici, care a subliniat importanța muzeului ca reper istoric și cultural al județului Vrancea. Aniversarea nu […] Articolul Muzeul Unirii din Focșani, 18 ani de la redeschidere chiar de Ziua Unirii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Săptămâna trecută, 18 beneficiari ai Locuinței Maxim Protejate Dumbrăveni au participat la o excursie cu caracter spiritual, posibilă datorită sprijinului a două persoane din comunitate care au ales să rămână anonime. Programul a inclus vizite la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde participanții s-au recules la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Mănăstirea „Sfinții Împărați Constantin și […] Articolul Doi oameni de bine au sponsorizat un scurt pelerinaj pentru mai multe persoane din sistemul de protecție socială al DGSPC Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sportivii CSM Focșani au avut o evoluție excelentă la etapa a doua a Campionatului Național de tir sportiv, proba pușcă aer comprimat, desfășurată în perioada 23–25 ianuarie 2026, la București, pe poligonul „Iosif Sârbu”. La categoria juniori I, Teodora Vrăjitoru a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, obținând medalia de aur, în timp […] Articolul Aur și argint pentru trăgătorii CSM Focșani la Campionatul Național de tir sportiv apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primarul Focșaniului a anunțat Pe Facebook că micuțul nostru oraș de pe Milcov a primit vizita unei delegații din Republica Turcia, mai precis din Odunpazarı, provincia Eskişehir, condusă chiar de primarul acesteia, Kazim Kurt. În afară de Cristi Valentin Misăilă, cetățenii urbei au fost reprezentați de administratorul public Cătălin Kanty Popescu (un fel de „mână” […] Articolul Primarul Focșaniului, gazda unei delegații turce venite tocmai din Odunpazarı, district cu 400.000 de locuitori apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Andreea-Alexandra Vlad, elevă a Colegiului Național „Unirea”, a obținut medalia de argint la Olimpiada Copernicus, competiție internațională de prestigiu desfășurată în acest an la Houston, Texas, în Statele Unite ale Americii. La Olimpiada Copernicus au participat elevi din 54 de țări, un adevărat test al cunoștințelor, creativității și capacității de a face față unor standarde […] Articolul Medalie de argint pentru Andreea-Alexandra Vlad, elevă a Colegiului Național „Unirea”, la o olimpiadă internațională din SUA apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier în care a fost implicat un singur autoturism s-a produs luni seară, în jurul orei 20.00, în zona gării din orașul Mărășești. Din informațiile martorilor, șoferul mașinii din imagine a încercat să evite un câine, iar manevra bruscă pe fondul carosabilului umed a dus la un derapaj necontrolat, ca apoi vehiculul să […] Articolul Accideent rutier, luni seara, la Mărășești! O mașină s-a răsturnat din cauza unui câine apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi ai o energie puternică și dorința de a rezolva lucruri neterminate. Evită impulsivitatea în decizii importante, mai ales în plan financiar. O discuție sinceră cu un prieten apropiat poate aduce claritate. Taur (20 aprilie – 20 mai) Este o zi bună pentru reflecție și organizare. Poți identifica ce […] Articolul Horoscopul zilei de 27 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
26 ianuarie 2026
17:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Municipiului Focșani anunță o întrerupere temporară a furnizării energiei termice, ca urmare a desfășurării lucrărilor din cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani pentru perioada 2009–2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa a III-a”. Astfel, marți, 27 ianuarie 2026, în intervalul orar 09.00 […] Articolul Întrerupere temporară a furnizării energiei termice în mai multe zone din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Dacă la Focșani jandarmeria a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 9.000 de lei, la Iași au fost aplicate sancțiuni în cuantum de 28.000 de lei în urma incidentelor contextualizate de manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române. Astfel, pe 24 ianuarie, în timpul evenimentelor dedicate Unirii Principatelor Române, un bărbat din București, care […] Articolul Sancțiuni drastice și pentru cei care au protestat la Iași, pe 24 ianuarie! Unul dintre ei are de plătit o sancțiune de 2.000 de euro! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Națională de Administrare Fiscală face un pas important în direcția modernizării relației cu contribuabilii, prin lansarea chatbot-ului ANA, un asistent virtual destinat furnizării de informații fiscale la distanță. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și urmărește să reducă efortul administrativ al contribuabililor și să îmbunătățească accesul la informații fiscale corecte […] Articolul ANAF lansează chatbot-ul ANA, un nou pas spre digitalizarea serviciilor fiscale apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Doi conducători auto care nu dețineau permis de conducere au fost depistați de polițiștii gălățeni, în data de 25 ianuarie 2026, în timp ce se aflau la volan sub influența alcoolului. Primul caz a avut loc în jurul orei 21:20, în comuna Cerțești, unde un bărbat de 39 de ani, din Drăgușeni, a fost oprit […] Articolul Doi șoferi fără permis și băuți, depistați în trafic! Unul dintre ei a fost reținut pentru 24 de ore apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Piețelor Focșani a desfășurat astăzi licitațiile publice destinate închirierii spațiilor comerciale și a loturilor de teren din cele trei piețe ale municipiului. Procedura de astăzi a vizat toate locațiile aflate în administrare, oferind producătorilor locali și antreprenorilor șansa de a-și desfășura activitatea în cele trei piețe din Focșani, respectiv Piața Moldovei, Piața Sud și Piața […] Articolul Administrația Piețelor Focșani a derulat licitațiile pentru închirierea spațiilor comerciale și loturilor de teren din municipiu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
10:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Luni, 26 ianuarie, la câteva zile după sărbătorirea Unirii Principatelor Române, comunitatea locală păstrează viu spiritul unui moment istoric care a schimbat destinul națiunii. La 24 ianuarie 1859, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, s-au pus bazele statului național unitar român, un act de voință, unitate și curaj care continuă să inspire generațiile de astăzi. […] Articolul Președintele Asociației „Mărăști 1917 – Mareșalul Averescu”, comandor (r) Jănel Tănase, a primit gradul de general de flotilă aeriană apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, Colegiul Național „Unirea” din Focșani a fost gazda celei de-a III-a ediții a concursului de robotică „Focșani Tech Challenge”, un eveniment dedicat elevilor pasionați de știință, tehnologie și programare. Competiția urmărește dezvoltarea abilităților STEM – Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică – prin construirea și programarea de roboți, într-un cadru competitiv, dar […] Articolul Focșani Tech Challenge 2026, competiția care aduce robotica mai aproape de elevii vrânceni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Majoritatea românilor consideră că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să participe la Forumul Economic de la Davos. Un sondaj Avangarde arată că 69% dintre respondenți susțin această prezență oficială. Totodată, 44% dintre cetățeni cred că România ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace propus de Donald Trump. (Cotidianul) 2. Șeful Statului […] Articolul Cronica dimineții – 26.01.2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vrei un loc de muncă bine plătit în construcții? Obține calificarea de mașinist la mașini pentru terasamente și devino specialist în operarea buldoexcavatoarelor și altor utilaje grele. Înscrie-te acum și profită de ofertele speciale: – Reducere de 10% pentru plata integrală a cursului la înscriere – Reducere de 5% pentru plata în rate De ce […] Articolul O meserie de viitor | Curs Mașinist Mașini Terasamente (Buldoexcavatorist) în Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec Ai multă energie, dar canalizeaz-o cu grijă. La muncă pot apărea provocări care cer răbdare, nu impulsivitate. Seara aduce vești bune din partea cuiva drag. Taur Zi favorabilă stabilității și planurilor pe termen lung. Financiar, e bine să eviți cheltuielile impulsive. În relații, comunicarea sinceră aduce liniște. Gemeni Ești sociabil și inspirat. Discuțiile de […] Articolul Horoscopul zilei de 26 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
25 ianuarie 2026
19:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.000 de lei, în urma unor abateri constatate pe timpul manifestărilor organizate în municipiul Focșani cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române. Potrivit informațiilor transmise de Jandarmeria Vrancea, opt persoane au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 9.000 […] Articolul Persoane recalcitrante sancționate de jandarmi pe 24 ianuarie! Fiecare s-a ales cu aproximativ 1.000 de lei amendă! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:10
15:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O femeie și copilul ei, în vârstă de un an, au fost salvați sâmbătă de polițiștii Capitalei, după ce au fost sechestrați într-un apartament din zona Prelungirea Ghencea. Agresorul este fostul iubit al femeii, un tânăr de 21 de ani din Focșani, pe numele căruia exista deja un ordin de protecție. Alerta a fost dată […] Articolul Scene de groază în capitală! Un bărbat din Focșani și-a sechestrat fosta iubită sub amenințarea cuțitului! A fost nevoie de intervenția SAS apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe 24 ianuarie 1880 a luat ființă Partidul Național Liberal în județul Vrancea Ediția din acest an, care a celebrat cei 146 de ani de liberalism în Vrancea a purtat numele lui Ion Gheorghe Duca. O personalitate care a rămas și va rămâne în istoria liberalismului și a României. Cunoscută ca fiind una dintre cele […] Articolul 24 ianuarie, dată importantă în istoria României – Unirea Principatelor Române de la 1859 – dar și un reper în istoria liberalilor vrânceni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec Zi favorabilă clarificărilor. Ai ocazia să spui lucrurilor pe nume, mai ales în plan profesional. Evită impulsivitatea în discuțiile cu familia. Taur Concentrează-te pe stabilitate financiară. Este un moment bun pentru a face planuri pe termen lung, dar nu lua decizii sub presiunea altora. Gemeni Comunicarea este punctul tău forte astăzi. Primești vești sau […] Articolul Horoscopul zilei de 25 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
