Dolarul american îşi continuă declinul, iar slăbirea sa devine ”o sabie cu două tăişuri” pentru economia SUA

19:00

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu declară, după un schimb de opinii cu Dan Jørgensen, comisar pentru energie şi locuinţe, pe tema pachetului privind reţelele europene de energie, că fără interconectări reale, fără reţele moderne şi fără investiţii accelerate, piaţa unică a energiei rămâne doar un concept. Europarlamentarul l-a întrebat pe comisarul pe energie cum se asigură Comisia Europeană că „Pachetul de interconectare” este implementat într-un ritm accelerat, astfel încât să rezolvăm blocajele din Europa de Sud - Est care generează preţuri ridicate la energie.