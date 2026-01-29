Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, respinge categoric zvonurile privind o posibilă intervenţie a SUA pe piaţa valutară

19:40

Reprezentanţii Ministerului Mediului arată că, anul trecut, au fost reduse ”substanţial” plăţile pentru biletele de avion, de la peste 800.000 de lei în 2024, la circa 656.000 de lei, în 2025. ”Aşadar, o reducere de aproximativ 20% într-un singur an”, explică aceştia, adăugând că valoarea noului acord-cadru este cu aproximativ 12,3% mai mică faţă de valoarea acordului precedent. ”Participarea la reuniuni internaţionale nu este opţională şi nu este o alegere discreţionară a unui ministru sau a unei instituţii, ci o obligaţie a statului român asumată prin tratate şi convenţii internaţionale”, subliniază Ministerul Mediului.