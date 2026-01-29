Acţiunile europene din sectorul semiconductorilor au închis miercuri pe minus, după rezultatele ASML; titlurile LVMH au scăzut puternic
News.ro, 29 ianuarie 2026 05:30
Bursele europene au închis miercuri în teritoriu negativ, investitorii analizând o serie de raportări financiare cheie. Indicele pan-european Stoxx 600 a scăzut cu 0,7%, toate marile pieţe fiind pe roşu, sectoarele având evoluţii mixte, transmite CNBC.
Acum 10 minute
06:00
Trei persoane au murit în urma atacurilor ruseşti în regiunea Zaporojie, în centrul-estul Ucrainei, a anunţat joi dimineaţă guvernatorul acesteia.
Acum 30 minute
05:50
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, respinge categoric zvonurile privind o posibilă intervenţie a SUA pe piaţa valutară # News.ro
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a respins miercuri speculaţiile potrivit cărora Statele Unite ar putea interveni pe piaţa valutară în contextul în care yenul japonez se află sub supraveghere pentru o posibilă intervenţie, iar dolarul american a coborât la minimele ultimilor ani, transmite CNBC.
Acum o oră
05:30
05:10
Dolarul american îşi continuă declinul, iar slăbirea sa devine ”o sabie cu două tăişuri” pentru economia SUA # News.ro
Dolarul se află într-o veritabilă ”bear market”, afirmă analiştii, după ce, marţi, moneda americană a înregistrat cea mai abruptă scădere zilnică din aprilie, când anunţurile lui Donald Trump despre ”ziua eliberării” au declanşat celebra strategie ”sell America”, relatează CNBC.
Acum 6 ore
01:50
Parchetul din Valais deschide o anchetă penală împotriva unui fost însărcinat cu siguranţa la Crans-Montana, după incendiul de la Le Constellation. O delegaţie de schioare italiene se reculege lângă bar, înaintea probelor Cupei Lumii, care începe vineri l # News.ro
Ministerul Public din Valais, care anchetează cu privire la incendiul sângeros de la Crans-Montana, în Elveţia, a deschis o procedură penală împotriva unui fost însărcinat cu securitatea al comunei, dezvăluie miercuri televiziunea publică elveţiană RTS, relatează AFP.
00:50
Un avion columbian cu 15 persoane la bord, inclusiv un deputat, ”dispare” de pe radar cu puţin înainte de aterizare, în apropiere de Venezuela # News.ro
Un avion aparţinând companiei aeriene publice Satena, la bordul căruia se aflau 15 persoane, care efectua o legătură de la Cúcuta la Ocaña, în Columbia, a fost declarat ”dispărut” de pe radar de către controlul aerian în apropierea frontierei cu Venezuela, anunţă miercuri într-un comunicat compania, relatează AFP.
00:30
Liga Campionilor: Benfica Lisabona s-a calificat în play-off la ultima fază, Vlad Dragomir a marcat pentru Pafos, iar Napoli e out din cupele europene # News.ro
Echipa portugheză Benfica Lisabona a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 4-2 formaţia spaniolă Real Madrid, şi s-a calificat in extremis în play-off-ul Ligii Campionilor, acolo unde Napoli nu a ajuns. Vlad Dragomir a înscris, pentru Pafos, unul din cele mai frumoase goluri ale serii.
00:20
FBI percheziţionează un centru electoral al comitatului Fulton, la Atlanta, aflat în centrul acuzaţiilor împotriva lui Trump în Georgia. Un număr mare de agenţi federali a luat cutii cu buletine de vot depozitate în centru # News.ro
Poliţia federală americană (FBI) a efectuat miercuri o percheziţie într-un centru electoral din Georgia, aflat în centrul unor acuzaţii nefondate de fraudă în alegerile prezidenţiale din 2020 lansate de către preşedintele american Donald Trump, declară surse concordante AFP.
00:10
Liga Campionilor: Borussia Dortmund – Inter Milano 0-2 şi echipa lui Chivu termină grupa pe locul 10 # News.ro
Echipa italiană Inter Milano, condusă de antrenorul român Cristian Chivu, a învins miercuri seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea germană Borussia Dortmund, în ultima etapă din grupa Ligii Campionilor. Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs.
00:10
Campioana U BT Cluj a fost învinsă miercuri, în deplasare, în grupa A din BKT EuroCup, scor 101-99 (52-52), de formaţia spaniolă Baxi Manresa. În partida din Spania, căpitanul lui U, Patrick Richard, a atins borna celor 500 de puncte marcate în competiţie.
00:10
Liga Campionilor: Cu Man titular, PSV Eindhoven a fost învinsă cu 2-1 de Bayern Munchen / Echipa românului părăseşte competiţia # News.ro
Echipa olandeză PSV Eindhoven, cu Dennis Man titular, a pierdut miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-2, cu echipa germană Bayern Munchen, în ultimul meci din grupa Ligii Campionilor.
Acum 8 ore
23:40
Ministrul Economiei: Voinţa mea politică e ca în acest an, pe rând, în ordinea raţională a urgenţelor, să propun soluţii pentru toate companiile de stat, soluţiile adecvate anului 2026. Ideea ca acestea să dispară nu e o soluţie, trebuie găsiţi investitor # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, anunţă că ”voinţa politică” a sa este ca în acest an, pe rând, ”în ordinea raţională a urgenţelor”, să propună soluţii pentru toate companiile de stat, iar soluţiile propuse să fie unele ”adecvate anului 2026”. Darău respinge ideea ca toate companiile de stat să dispară, arătând că deciziile trebuie să ţină cont de specificul fiecăreia dintre ele.
23:30
Ministrul Economiei, despre situaţia de la Salrom după dezastrul de la Salina Praid: E greu post-factum să mai întorci ceva din dezastru, dar cred că cei care sunt responsabili ar trebui să plătească sub o formă sau alta # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, anunţă că va continua demersurile începute de predecesorul său, Radu Miruţă, cu privire la tragerea la răspundere a conducerii Salrom pentru dezastrul de la Salina Praid, distrusă în urma inundaţiilor de anul trecut. Darău spune că ţine ca, pe viitor, conducerile companiilor precum Salrom să aibă criterii de performanţă care să poată duce ”şi la demiteri”.
23:20
Veterani danezi, furioşi după retragerea a 44 de steaguri cu numele militarilor morţi în Afganistan, de către Ambasada SUA, din ronduri de flori din faţa reprezentanţei. Ei organizează sâmbătă un marş tăcut în semn de protest faţă de declaraţiile lui Trum # News.ro
Veterani danezi au criticat miercuri Ambasada Statelor Unite la Copenhaga, care a retras steagurile daneze pe care ei le-au pus în faţa clădirii, în onoarea militarilor danezi ucişi în Afganistan, relatează AFP.
23:10
Darău: Nu-mi doresc, ca ministru al Economiei, ca antreprenorul să deschidă seara televizorul, să vadă burtiere cu citate şi mesaje otrăvite între politicienii de la guvernare. Pachetul de relansare nu trebuie să fie ”asistenţă şi perfuzii” # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, afirmă că, în opinia sa, pachetul de măsuri care au în vedere relansarea economică nu trebuie să fie ”asistenţă şi perfuzii”. El spune că, în calitate de ministru, nu vrea ca politicienii aflaţi la guvernare să se mai atace între ei, pentru că acesta este un semnal prost pentru oamenii de afaceri, care vor întârzia investiţiile de teama instabilităţii politice.
23:10
Handbal masculin: Danemarca – Islanda şi Germania - Croaţia, în semifinalele Campionatului European # News.ro
Miercuri s-au încheiat meciurile din grupele principale ale Campionatului European, iar rezultatele au stabilit programul semifinalelor, în care se vor duela Danemarca – Islanda şi Germania - Croaţia. Deţinătoarea trofeului, Franţa, a ratat lupta pentru medalii. România nu a trecut de grupele preliminare, în care a obţinut trei înfrângeri, şi a încheiat pe locul 22.
23:00
Ilie Bolojan: Relaţia România-Germania nu e doar despre instituţii şi politici, ci şi despre oameni. I-am mulţumit cancelarului Merz pentru sprijinul constant acordat românilor care trăiesc şi muncesc în Germania # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că relaţia România-Germania ”nu e doar despre instituţii şi politici, ci şi despre oameni”. ”I-am mulţumit cancelarului Merz pentru sprijinul constant acordat românilor care trăiesc şi muncesc în Germania, dar şi comunităţii germane din România, pentru păstrarea identităţii lor şi promovarea patrimoniului cultural. Legătura cu oamenii face parteneriatul nostru mai puternic”, arată el.
22:50
Iranul ameninţă să răspundă ”cum n-a mai făcut-o niciodată” în cazul unui atac american, după ce Trump ameninţă că ”ceasul ticăie” şi evocă dosarul nuclear. Rubio aşteaptă reluarea manifestaţiior. Merz: zilele regimului numărate ”în săptămâni” # News.ro
Iranul ameninţă să răspundă ”cum n-a mai făcut-o niciodată” în cazul unui atac american, după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat miercuri că ”ceasul ticăie” înaintea unui atac în Iran, zguduit de o vastă contestare a regimului, reprimată în sânge, relatează AFP.
22:50
Fotbal: În încercarea de combatere a pirateriei, La Liga va oferi 50 de euro oricui raportează transmisiuni ilegale ale meciurilor sale # News.ro
Liga spaniolă de fotbal, La Liga, a anunţat miercuri o neobişnuită iniţiativă de combatere a pirateriei: oferă câte 50 de euro tuturor persoanelor care raportează locuri publice unde se difuzează ilegal meciuri de fotbal.
22:40
Irineu Darău, despre o eventuală schimbare a premierului: Cred că nu doar ar încetini spiritul de reformă, dar cred că poate ar şi deraia acest tren al reformei/ Sunt unii oameni politici care nu vor reformă şi cred că acei oameni ar jubila # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, este de părere că o schimbare din funcţie a premierului Bolojan ”ar deraia trenul reformei”. El spune că nu sunt partide anti-reformiste, ci doar oameni care se opun reformelor şi care ”ar jubila” dacă USR ar ieşi de la guvernare sau dacă Bolojan nu ar mai conduce Guvernul.
22:20
Bogdan Ivan: Peste 103 milioane de euro pentru proiectul de reţele inteligente România-Bulgaria/ Reţelele de transport şi distribuţie a energiei vor fi modernizate şi digitalizate pentru mai multă eficienţă, dar şi pentru a genera fluxuri sigure # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că reţelele de transport şi distribuţie a energiei din România şi Bulgaria vor fi modernizate şi digitalizate pentru mai multă eficienţă, dar şi pentru a genera fluxuri sigure de energie electrică din surse regenerabile, în urma unui proiect în valoare de peste 103 milione de euro.
22:10
22:10
Un bărbat din Brăila a murit după infectarea cu Listeria monocytogenes/ DSP a declanşat o anchetă epidemiologică # News.ro
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Brăila anunţă că a fost confirmat un caz de infectare cu bacteria Listeria monocytogenes, la un bărbat în vârstă de 67 de ani, din comuna Cazasu, pacientul decedând în urma evoluţiei nefavorabile a bolii.
Acum 12 ore
22:00
Irineu Darău: Cred că suntem o coaliţie, guvernăm, ne vedem la şedinţele de Guvern săptămânal şi e mai multă linişte decât seara la televizor uneori # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, unul dintre liderii USR, afirmă că în şedinţele de Guvern ”e mai multă linişte decât seara la televizor uneori”, el arătând că, dacă reformele s-ar face după ritmul USR, acestea s-ar realiza foarte repede. ”Aceste patru partide, dacă vrem să rămânem împreună şi pro-europeni la guvernare, trebuie să cădem toţi de acord asupra ritmului reformelor”, spune Irineu Darău.
22:00
21:50
NATO trebuie să devină ”mai europeană”, în lumea lui Trump, cere Kaja Kallas la Agenţia Europeană a Apărării, după ce Rutte evocă iluzia apărării europene fără SUA. EDA: Cheltuielile militare au crescut cu 19% în 2023-2024, la 343 mld. €, iar în 2025 se e # News.ro
NATO trebuie să devină ”mai europeană”, cere miercuri şefa diplomaţiei Uniunii Europene (UE) Kaja Kallas, în contextul în care preşedintele american Donald Trump lasă să planeze îndoiala cu privire la viitorul relaţiei transatlantice, relatează AFP.
21:30
Dr. Marian Burcea: E bine ca orice diabetic, măcar la un an de zile, să facă un control al fundului de ochi, pentru că vin bolnavi pe care nu mai poţi să îi ajuţi # News.ro
Numeroşi pacienţi diabetici ajung la urgenţă, la Oftalmologie, cu boli foarte grave, în unele cazuri oftalmologii putând face doar foarte puţin pentru a-i ajuta. ”E bine ca orice diabetic, măcar la un an de zile, să facă un control al fundului de ochi, pentru că vin bolnavi pe care nu mai poţi să îi ajuţi”, spune dr. Marian Burcea, managerul Institutului de Urgenţe Oftalmologice ”Prof. Dr. Mircea Olteanu”.
21:20
Rezerva Federală menţine neschimbată dobânda cheie, pe fondul unei perspective economice îmbunătăţite # News.ro
Rezerva Federală (Fed) a votat miercuri să întrerupă seria recentă de reduceri ale dobânzii de referinţă, în timp ce banca centrală gestionează presiunile politice crescânde şi tranziţia către un nou preşedinte al băncii centrale, transmite CNBC.
21:20
Dr. Marian Burcea: Fac un apel, mai ales de sărbători, e bine să nu fie lăsaţi copiii cu petarde, cu pocnitori/ La Institutul de Urgenţe Oftalmologice, medicii au operat fără oprire în noaptea de Revelion # News.ro
Noaptea de Revelion a fost una ”de foc continuu” pentru oftalmologii de Institutul de Urgenţe Oftalmologice ”Prof. Dr. Mircea Olteanu”, chirurgii intervenind pentru cazuri de copii şi adulţi care au suferit traumatisme din cauza petardelor. Un tânăr care a ajuns la acest spital a rămas fără un ochi, după ce o petardă i-a explodat în faţă.
21:10
Miruţă: Am semnat împreună cu ministrul Boris Pistorius o Declaraţie Comună de Intenţie care stabileşte un cadru modern de cooperare în domeniul materialelor de apărare/ România poate şi trebuie să fie una dintre locomotivele efortului european comun # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, anunţă că a semnat, împreună cu omologul său german, Boris Pistorius, o Declaraţie Comună de Intenţie care stabileşte un cadru modern de cooperare în domeniul materialelor de apărare. ”România poate şi trebuie să fie una dintre locomotivele efortului european comun”, susţine el.
21:10
Fotbal: West Ham confirmă că Lucas Paqueta se va întoarce la Flamengo, cu un transfer record pentru America de Sud # News.ro
Clubul englez West Ham United a confirmat miercuri că mijlocaşul brazilian Lucas Paqueta se va transfera în zilele următoare la Flamengo Rio de Janeiro, într-o tranzacţie record pentru America de Sud.
21:00
River Plate va construi un acoperiş şi va extinde stadionul Monumental la peste 100.000 de locuri pentru Cupa Mondială din 2030 # News.ro
Clubul argentinian River Plate intenţionează să construiască un acoperiş pe stadionul Monumental şi să extindă capacitatea arenei la peste 100.000 de locuri în vederea Cupei Mondiale din 2030, relatează AP.
21:00
Doi agenţi ICE, implicaţi în uciderea lui Alex Pretti la Minneapolis, suspendaţi, anunţă Guvernul Trump # News.ro
Cel puţin doi agenţi federali - implicaţi în uciderea prin împuşcare a americanului Alex Pretti - sâmbătă, la Minneapolis, au fost suspendaţi, scrie miercuri presa americană, relatează Reuters.
20:50
Echipa Corona Braşov a ratat miercuri, pe teren propriu, calificarea în faza play-off a CEV Cup, după ce a pierdut cu formaţia olandeză Orion Stars Doetinchem, scor 0-3, şi în manşa retur din optimile CEV Cup.
20:40
Dr. Marian Burcea: La Institutul de Urgenţe Oftalmologice ”Prof. Dr. Mircea Olteanu” se realizează aproximativ 14.000 de intervenţii chirurgicale într-un an # News.ro
Managerul Institutului de Urgenţe Oftalmologice ”Prof. Dr. Mircea Olteanu”, conf. univ. dr. Marian Burcea, afirmă că unitatea medicală realizează, anual, aproximativ 14.000 de intervenţii chirurgicale oftalmologice. El arată că sunt şi pacienţi care nu reprezintă urgenţe mediale, dar care ajung la camera de gardă în miez de noapte.
20:30
Dr. Marian Burcea: Institutul de Urgenţe Oftalmologice ”Prof. Dr. Mircea Olteanu” face toate tipurile de transplant care se fac în lume/ Din nefericire, România nu are încă o bancă de cornee, iar din acest motiv apelăm la bănci de cornee din străinătate # News.ro
Institutul de Urgenţe Oftalmologice ”Prof. Dr. Mircea Olteanu” realizează toate tipurile de transplant care se fac la nivel european şi mondial, marele neajuns al României în ceea ce priveşte transplantul din zona oftalmologică fiind lipsa unei bănci de cornee. Conf. univ. dr. Marian Burcea, managerul Institutului, afirmă că tot mai mulţi aparţinători care au rude în moarte cerebrală sunt de acord cu donarea de cornee.
20:20
Preţul aurului depăşeşte pentru prima dată pragul de 5.300 de dolari uncia, pe fondul slăbirii dolarului înaintea deciziei Fed privind dobânzile # News.ro
Preţul aurului a urcat miercuri peste 5.300 de dolari uncia, pentru prima dată, impulsionat de incertitudinile economice şi de deprecierea dolarului american, în timp ce investitorii aşteaptă decizia de politică monetară a Rezervei Federale şi comentariile preşedintelui Jerome Powell, transmite Reuters.
20:00
Turneu internaţional de proiecţii şi evenimente pentru promovarea României, organizat de scriitorul şi producătorul britanic Charlie Ottley # News.ro
Un turneu internaţional de proiecţii şi evenimente pentru promovarea României, organizat de scriitorul şi producătorul britanic Charlie Ottley, începe joi, în mai multe capitale. ”Există încă prea multe percepţii greşite despre România, iar singura modalitate de a le depăşi este să fim prezenţi, să ieşim în lume şi să arătăm oamenilor ce ţară extraordinară avem”, a declarat Charlie Ottley.
19:50
Meciul FCSB - Fenerbahce: Darius Olaru - Îmi doresc să cred în continuare în calificare. Ne aşteaptă un joc dificil # News.ro
Darius Olaru a declarat, miercuri, cu o zi înainte de meciul cu Fenerbahce, din Liga Europa, că îşi doreşte să creadă în continuare în calificarea în faza următoare a competiţiei.
19:50
Friedrich Merz: Din întâlnirile mele cu preşedintele Trump, n-am avut niciun prilej să mă îndoiesc de sănătatea lui. În iulie va împlini 80 de ani, dar am impresia că sănătatea lui este complet bună şi este în stare să-şi îndeplinească funcţia # News.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat miercuri, în cadrul conferinţei comune cu premierul Ilie Bolojan, că din întâlnirile sale cu preşedintele Trump, nnu a avut niciun prilej să se îndoiască de sănătatea lui, el precizând că preşedintele SUA va împlini în iulie 80 de ani, dar are impresia că sănătatea lui este complet bună şi este în stare să-şi îndeplinească funcţia.
19:50
Echipa SCM Zalău s-a calificat miercuri, pe teren propriu, în sferturile Challenge Cup, după ce a eliminat formaţia elveţiană Volley Nafels cu victorie şi ”set de aur”.
19:40
Mai puţine clase de a IX-a, concurenţă mai mare la liceele bune. Ministerul Educaţiei: „Planul de şcolarizare se face în funcţie de câţi elevi avem” # News.ro
Reducerea numărului de clase de a IX-a pentru anul şcolar 2026–2027 ar putea avea ca efect creşterea mediilor de admitere la liceele performante, pe fondul scăderii numărului de locuri disponibile, avertizează specialiştii în educaţie.
19:40
"Streets of Minneapolis" - Bruce Springsteen a lansat o melodie de protest despre ICE şi „terorismul de stat”, „în memoria lui Alex Pretti şi Renee Good” - VIDEO # News.ro
Bruce Springsteen a lansat miercuri o melodie nou compusă, „Streets of Minneapolis”, ca răspuns la ceea ce el a numit „teroarea de stat care se abate asupra oraşului Minneapolis”. Melodia este dedicată oraşului, „vecinilor noştri imigranţi” şi în memoria locuitorilor ucişi de agenţii ICE, Renee Good şi Alex Pretti.
19:40
Ministerul Mediului: În anul 2025 au fost reduse substanţial plăţile pentru biletele de avion; o reducere de aproximativ 20%/ Valoarea noului acord-cadru, cu aproximativ 12,3% mai mică faţă de valoarea acordului precedent # News.ro
Reprezentanţii Ministerului Mediului arată că, anul trecut, au fost reduse ”substanţial” plăţile pentru biletele de avion, de la peste 800.000 de lei în 2024, la circa 656.000 de lei, în 2025. ”Aşadar, o reducere de aproximativ 20% într-un singur an”, explică aceştia, adăugând că valoarea noului acord-cadru este cu aproximativ 12,3% mai mică faţă de valoarea acordului precedent. ”Participarea la reuniuni internaţionale nu este opţională şi nu este o alegere discreţionară a unui ministru sau a unei instituţii, ci o obligaţie a statului român asumată prin tratate şi convenţii internaţionale”, subliniază Ministerul Mediului.
19:30
Volei feminin: Volei Alba Blaj, a cincea înfrângere consecutivă în grupa A din Liga Campionilor # News.ro
Campioana Volei Alba Blaj a fost învinsă şi miercuri, pe teren propriu, în al cincilea meci din grupa A a Ligii Campionilor, scor 3-0, cu Savino Del Bene Scandicci.
19:30
Franţa, Groenlanda şi Danemarca fac apel la o ”trezire strategică a Europei”, o reînarmare a Europei şi o consolidare a NATO în Arctica # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierii Groenlandei Jens-Frederik Nielsen şi Danemarcei Mette Frederiksen şi-au exprimat miercuri, la Paris, unde s-au întâlnit la o masă de lucru, solidaritatea împotriva ambiţiei preşedintelui american Donald Trump de a dobândi insula arctică, într-un ”apel la o trezire strategică a Europei”, la o reînarmare a Europei şi o creştere a rolului NATO în Arctica, relatează AFP.
19:30
Charalambous: În această situaţie nu o să părăsesc barca / Ce spune tehnicianul despre meciul cu Fenerbahce şi mesajul său după accidentul tragic al fanilor PAOK # News.ro
Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, că pentru el ar fi fost mai simplu să plece de la gruparea bucureşteană dacă situaţia era bună. “În această situaţie nu o să părăsesc barca. Nu plec în momente grele”, a precizat el.
19:10
Ministerul Educaţiei a publicat calendarul de desfăşurare a competiţiilor şi olimpiadelor şcolare/ Nu au fost programate în perioadele în care se desfăşoară simulările pentru examenele naţionale, probe de aptitudini sau EN la clasa a VI-a # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că a fost publicat calendarul de desfăşurare a competiţiilor şi olimpiadelor şcolare care se vor organiza şi desfăşura în România la nivel internaţional, naţional şi regional. Astfel, nu au fost programate etape ale acestora în perioadele în care se desfăşoară simulările pentru examenele naţionale, probe de aptitudini/limbă pentru admiterea la liceu sau Evaluarea Naţională la clasa a VI-a.
19:00
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu: Fără interconectări reale, fără reţele moderne şi fără investiţii accelerate, piaţa unică a energiei rămâne doar un concept # News.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu declară, după un schimb de opinii cu Dan Jørgensen, comisar pentru energie şi locuinţe, pe tema pachetului privind reţelele europene de energie, că fără interconectări reale, fără reţele moderne şi fără investiţii accelerate, piaţa unică a energiei rămâne doar un concept. Europarlamentarul l-a întrebat pe comisarul pe energie cum se asigură Comisia Europeană că „Pachetul de interconectare” este implementat într-un ritm accelerat, astfel încât să rezolvăm blocajele din Europa de Sud - Est care generează preţuri ridicate la energie.
18:50
Grupul de lucru al coaliţiei, discuţii cu primarii din Capitală, despre situaţia financiară şi bugetul pe 2026 / Tanczos Barna: Căutăm soluţii pentru ca Bucureştiul să beneficieze de finanţarea necesară dezvoltării # News.ro
Grupul de lucru la nivelul coaliţiei de guvernare pentru stabilirea sistemului de defalcare şi de echilibrare a impozitului pe venit şi a taxei pe valoarea adăugată alocate autorităţilor administraţiei publice locale a continuat, miercuri, consultările pentru pregătirea bugetului pentru 2026, cu primarii de sectoare şi primarul general Ciprian Ciucu. Vicepremierul Tanczos Barna, care coordonează grupul de lucru, a declarat că se căutăm soluţii pentru ca Bucureştiul să beneficieze de finanţarea necesară dezvoltării.
