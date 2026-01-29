Între manuale și misiuni de salvare! Raluca, eleva din Focșani voluntar al SMURD la ISU Vrancea

13:20

Doi conducători auto care nu dețineau permis de conducere au fost depistați de polițiștii gălățeni, în data de 25 ianuarie 2026, în timp ce se aflau la volan sub influența alcoolului. Primul caz a avut loc în jurul orei 21:20, în comuna Cerțești, unde un bărbat de 39 de ani, din Drăgușeni, a fost oprit […]