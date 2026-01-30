Fără cetățenie în Franța după 50 de ani: o poveste emoționantă

21:10

Teleconsultațiile nu sunt decontate la medicul de familie în România, afectând accesul pacienților din mediul rural la servicii medicale moderne. Aproape 9 milioane de români nu au acces constant la medici, iar telemedicina ar putea îmbunătăți situația, dacă ar fi reglementată corect. Teleconsultațiile nu sunt decontate la medicii de familie, afectând accesul pacienților din mediul … Articolul Teleconsultațiile, neacoperite la medicul de familie: români din rural afectati apare prima dată în Main News.