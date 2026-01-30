Lavrov solicită regim prorus la Kiev și respinge securitatea Ucrainei
MainNews.ro, 30 ianuarie 2026 03:10
Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, încurajează un regim prorus în Ucraina și respinge garanțiile de securitate oferite de SUA. El susține că Ucraina trebuie să fie prietenoasă cu Rusia pentru a evita amenințările. Lavrov contestă prezența NATO în regiune, subliniind necesitatea unui acord de „securitate colectivă”. Serghei Lavrov solicită un regim prorus în Ucraina … Articolul Lavrov solicită regim prorus la Kiev și respinge securitatea Ucrainei apare prima dată în Main News.
03:30
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD în primăvara anului 2027, subliniind importanța respectării înțelegerilor politice. Primarul PNL, Vladimir Petruț, a declarat că Bolojan a specificat că nu va exista un premier PSD. România trebuie să învețe lecțiile economice recente. Ilie Bolojan a anunțat că mandatul de prim-ministru … Articolul Bolojan: PSD va prelua mandatul de prim-ministru în primăvara lui 2027 apare prima dată în Main News.
03:20
Curtea de Apel București a decis arestarea avocatei Adriana Georgescu, acuzată de trafic de influență. Aceasta a fost prinsă în flagrant primind 60.000 de euro pentru intervenții în justiție. Stenograme din dosar dezvăluie planuri de sprijin pentru campania electorală a lui Ciprian Ciucu, implicând presiuni și promisiuni financiare. Arestarea avocatei Adriana Georgescu și a lui … Articolul Bolojan: Ghid complet pentru a-l avea la îndemână apare prima dată în Main News.
03:20
Patriarhul Kiril propune ca avortul în Rusia să fie imposibil fără consimțământul soțului, subliniind importanța familiei în deciziile legate de nașterea copiilor. În contextul crizei demografice, această idee vizează creșterea natalității și combaterea avorturilor. Răspunsul autorităților reflectă preocupările legate de decreșterea populației. Patriarhul Kiril propune interzicerea avortului fără consimțământul soțului în Rusia El susține că … Articolul Propunerea Patriarhului Kirill: Avortul să fie imposibil fără acordul soțului apare prima dată în Main News.
03:10
03:00
FCSB a încheiat aventura europeană după un egal 1-1 cu Fenerbahce, terminând pe locul 27 în grupă. Becali anunță transferuri după eliminarea din Europa League, în timp ce jucătorii Olaru și Thiam au ratat ocazii importante. Detalii despre meci și schimbările iminente din lotul campioanei României. FCSB a remizat 1-1 cu Fenerbahce în ultima partidă … Articolul FCSB: Plecări surpriză după eliminarea din Europa League și noi transferuri! apare prima dată în Main News.
02:50
Akbar, ultimul vânzător ambulat de ziare din Franța, trăiește de 50 de ani în Paris fără cetățenie. Născut în Pakistan, a depășit greutăți personale și a interacționat cu personalități celebre. Deși decorat de statul francez, dosarul său este blocat în birocrație, iar el speră să obțină cetățenia. Akbar, ultimul vânzător ambulat de ziare din Franța, … Articolul Fără cetățenie în Franța după 50 de ani: o poveste emoționantă apare prima dată în Main News.
02:30
Crin Antonescu a criticat actuala guvernare, afirmând că nimeni nu este mulțumit, inclusiv prim-ministrul. El subliniază conflictele dintre PSD și USR și consideră că politica externă a guvernului este insuficientă. Antonescu atrage atenția asupra iminenței unei crize în coaliția de guvernare. Crin Antonescu afirmă că nimeni nu este mulțumit de actuala guvernare, inclusiv premierul Critică … Articolul Crin Antonescu: Nici premierul nu este mulțumit de guvernare apare prima dată în Main News.
02:20
Darius Olaru a vorbit despre accidentarea suferită în meciul FCSB – Fenerbahce 1-1, menționând că a călcat greșit. Deși echipa a fost eliminată din Europa League, Olaru speră că remiza va aduce un restart moral. Fanii au motive de supărare, dar Olaru îndeamnă la răbdare și înțelegere. Darius Olaru a fost înlocuit în minutul 66 … Articolul Darius Olaru, despre accidentarea din FCSB – Fenerbahce: „Am călcat greșit” apare prima dată în Main News.
02:20
Volodimir Zelenski a salutat armistițiul energetic anunțat de Donald Trump, subliniind importanța protejării orașelor ucrainene în timpul iernii. Trump a discutat cu Putin despre oprirea bombardamentelor, iar liderul rus ar fi fost de acord. Zelenski a mulțumit SUA pentru sprijinul acordat în implementarea acordurilor. Volodimir Zelenski a confirmat armistițiul energetic propus de Donald Trump pentru … Articolul Zelenski confirmă armistițiul energetic propus de Trump: o declarație crucială apare prima dată în Main News.
02:20
Trăim într-o societate profund tradițională, în care normele rigide limitează individualitatea și libertatea. Spectacolul (the) Woman abordează maternitatea, identitatea și presiunea socială, evidențiind confuzia și epuizarea trăite de femei și bărbați deopotrivă, invitând la empatie și reflecție asupra condiției umane. Spectacolul (the) Woman explorează complexitatea maternității și impactul acesteia asupra identității femeii Regizoarea Alexandra Penciuc … Articolul Societate tradițională: lipsa locului pentru diversitate și incluziune apare prima dată în Main News.
02:00
Bancnotele românești vor avea o nouă semnătură din 1 februarie 2026, prima schimbare în 25 de ani, anunțată de Cristian Popa, președintele Comisiei de Numismatică BNR. Mugur Tolici devine noul casier central al BNR, aducând inovații în domeniul numismatic, inclusiv noi bancnote și monede colorate. Bancnotele românești vor avea o nouă semnătură din 1 februarie … Articolul BNR anunță schimbări monetare în România, după 25 de ani apare prima dată în Main News.
01:50
Donald Trump a declarat că plictiseala, nu somnul, l-a făcut să închidă ochii în timpul unei ședințe de cabinet din decembrie 2025. Președintele a comentat că a vrut să „iasă naibii de aici” și a subliniat că nu dormea. Aceste remarcă a deschis discuții despre vitalitatea sa și compararea cu alți președinți. Donald Trump a … Articolul Trump: Plictiseala, nu somnul, m-a făcut să închid ochii în ședința de cabinet apare prima dată în Main News.
01:20
Bunica Mirabelei Grădinaru, Aristița Malcoce, cunoscută ca mamaia Tița, a decedat la 84 de ani. Înmormântarea va avea loc sâmbătă la cimitirul din Zăpodeni, locul unde și-a crescut familia. Familia a fost afectată de pierderea ei, iar localnicii au sfaturi pentru Mirabela în legătură cu relația ei cu Nicușor Dan. Bunica Mirabelei Grădinaru, Aristița Malcoce, … Articolul Inmormantarea bunicii Mirabelei Grădinaru – Detalii despre mamaia Tița apare prima dată în Main News.
01:20
România este pe cale să devină membră OCDE în vara acestui an, după ce a depășit opoziția Austriei. Nicușor Dan a subliniat importanța stabilizării relațiilor bilaterale și a diplomației economice pentru a consolida parteneriatele internaționale. Aderarea la OCDE este un obiectiv strategic vital pentru România. Nicușor Dan anunță că România este aproape de aderarea la … Articolul România evită blocajul Austriei în OCDE, spune Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
01:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat despre o posibilă oprire a atacurilor rusești asupra rețelei energetice, anunțată de Donald Trump. Zelenski a subliniat importanța acestei măsuri în condițiile vremii extreme din Ucraina, mulțumind SUA pentru sprijin. Detalii despre discuțiile din Emiratele Arabe Unite. Președintele Zelenski se bazează pe SUA pentru o pauză în atacurile rusești … Articolul Zelenski răspunde anunțului despre armistițiul energetic al președintelui american apare prima dată în Main News.
01:10
Apple a raportat venituri record de 143,8 miliarde de dolari în trimestrul de sărbători, depășind estimările analiștilor datorită cererii puternice pentru iPhone 17. Creșterea de 16% se datorează și expansiunii diviziei de servicii și redresării pe piața din China, unde veniturile au crescut cu 38%. Veniturile Apple au crescut cu 16%, atingând un record de … Articolul Venituri record în trimestrul de sărbători: performanțe remarcabile! apare prima dată în Main News.
01:00
Elias Charalambous, antrenorul FCSB, a aflat după meciul cu Fenerbahce despre transferul lui Denis Alibec la Farul Constanța. Deși a considerat remiza un pas în direcția bună, el a declarat că nu a fost informat despre această mutare. Meciul a evidențiat potențialul echipei în sezonul actual. Elias Charalambous a aflat după meciul cu Fenerbahce despre … Articolul Charalambous, surprins de decizia lui Gigi Becali după FCSB – Fenerbahce apare prima dată în Main News.
00:50
Un cunoscut bancher ucrainean, Alexander Adarich, cu dublă cetățenie română și ucraineană, a murit în circumstanțe suspecte după o cădere de la etajul al patrulea, în Milano. Autoritățile investighează posibilitatea unui omor, iar detalii despre cariera sa remarcabilă și activitățile suspecte ies la iveală. Alexander Adarich, un bancher ucrainean cu cetățenie română, a murit la … Articolul Bancher român din Ucraina, decedat după o cădere de la etaj în Milano apare prima dată în Main News.
00:50
Aurul atinge un nou record de 5.598 de dolari pe uncie, în fața tensiunilor geopolitice și a crizei din Japonia. Declarațiile lui Donald Trump influențează prețul, iar investitorii se îndreaptă spre aur ca refugiu. Cererea globală de aur crește semnificativ, atingând maxime istorice. Descoperă detalii despre aceste dinamici economice. Aurul a atins un nou record … Articolul Aurul atinge 5.500 de dolari: criza din Japonia și declarațiile lui Trump apare prima dată în Main News.
00:20
Fostul lider liberal Crin Antonescu critică absența lui Nicușor Dan din politica externă și internă, afirmând că România a devenit irelevantă pe scena internațională. El subliniază lipsa unei strategii clare și acuzația că țara este mai mult un simplu bagaj al Uniunii Europene. Antonescu consideră că românii trebuie să recunoască realitatea alegerilor effectuente. Crin Antonescu … Articolul Crin Antonescu: România fără președinte și fără politică externă apare prima dată în Main News.
00:10
Nicușor Dan afirmă că românii nu vor experimenta noi creșteri de taxe în viitorul apropiat, subliniind că guvernul Bolojan s-a ținut de cuvânt. El evidențiază reducerea deficitului și a dobânzilor, precum și avantajele fiscale pentru firme. România se pregătește să adere la OCDE, un pas important pentru competitivitate. Nicușor Dan a asigurat că nu vor … Articolul Nicușor Dan: Fără creșteri de taxe, guvernul s-a ținut de cuvânt apare prima dată în Main News.
00:00
Un suporter FCSB a intrat pe teren în timpul meciului cu Fenerbahce, încercând să facă selfie-uri cu jucătorii. Momentul a avut loc în minutul 45+1, când partida era întreruptă. Fanul s-a îndreptat spre Alexandru Pantea, dar a fost prins de stewarzi înainte să ajungă la Darius Olaru. Jucătorii au continuat să se concentreze pe meci. … Articolul Suporter pe teren la FCSB – Fenerbahce, moment tensionat cu jucătorul X apare prima dată în Main News.
29 ianuarie 2026
23:40
Un avion columbian Beechcraft 1900, cu 15 persoane la bord, a dispărut de pe radar în apropierea frontierei cu Venezuela. Zborul, operat de Satena, a fost localizat ultima oară deasupra unei zone montane la altitudini de 1.000-1.300 metri. Autoritatea Aeriană columbiană a activat protocoale de căutare. Avion columbian Satena cu 15 persoane la bord a … Articolul Avion columbian cu 15 pasageri dispărut de pe radar lângă Venezuela apare prima dată în Main News.
23:20
Președintele Nicușor Dan a discutat despre relația României cu SUA și UE, excluzând o ruptură transatlantică. El a subliniat importanța investițiilor în apărare și a confirmat o viitoare vizită în SUA. Dan a adăugat că Europa s-a bazat pe securitatea americană, evidențiind o abordare strategică consolidată a țării. Nicușor Dan exclude scenariul unei rupturi între … Articolul Nicușor Dan: Fără rupturi între SUA și UE, Trump are un punct, Franța avansăm. apare prima dată în Main News.
23:10
Rusia va accepta garanții internaționale de securitate pentru o Ucraină „prietenoasă”, a declarat Serghei Lavrov. El a subliniat că Moscova este deschisă pentru negocieri, dar nu va accepta un regim care ar putea amenința securitatea Rusiei. Continuă luptele în Donbas, iar SUA și Ucraina discută despre garanții de securitate. Rusia va accepta garanții internaționale de … Articolul Ce condiții pune Lavrov pentru garanțiile internaționale de securitate în Ucraina? apare prima dată în Main News.
23:10
Calendarul Ortodox se îmbogățește cu 16 noi sfinte femei, inclusiv soții de domnitori români și mame de sfinți. Canonizarea acestora subliniază rolul esențial al femeilor în spiritualitatea românească. Slujba oficială va avea loc pe 6 februarie, promovând modele de credință și virtute. Calendarul Ortodox se îmbogățește cu 16 noi sfinte femei Noile sfinte includ soții … Articolul 16 noi sfinte femei în calendarul ortodox: soții de domnitori și mame de sfinți apare prima dată în Main News.
23:00
Ultima etapă din Europa League se desfășoară acum, cu 18 meciuri, inclusiv FCSB vs Fenerbahce. Ionuț Radu traversează o adevărată provocare pe Marakana, în timp ce PAOK se confruntă cu Lyon. Urmărește meciurile decisive care vor influența clasamentul final și află tot ce trebuie să știi despre această seară de fotbal. Ultima etapă a fazei … Articolul Europa League: Ionuț Radu, în infernul de la Marakana, PAOK și Lyon egalează! apare prima dată în Main News.
22:50
Benzinăriile Lukoil din România urmează un rebranding după vânzarea către Carlyle Group, similar cu stațiile din Belgia, Olanda și Italia. Tranzacția de 22 miliarde de dolari, influențată de sancțiunile internaționale, va transforma oferta și denumirea stațiilor, aducând eficiență și conformitate cu reglementările. Benzinăriile Lukoil din România vor fi rebranduite după vânzarea către Carlyle Group Tranzacția … Articolul Benzinăriile din România sub noul brand: Transformări inspirate din Europa apare prima dată în Main News.
22:40
Cel mai mare Lidl din lume s-a deschis în Muret, Franța, cu o suprafață de 1.840 mp și 3 etaje. Magazinul include panouri fotovoltaice, o terasă pe acoperiș și amenajări moderne, precum raioane verticale pentru produse proaspete și case de marcat automate. Acesta face parte din programul de modernizare al brandului. Cel mai mare magazin … Articolul Cel mai mare Lidl din lume: 3 etaje, panouri solare și terasă pe acoperiș apare prima dată în Main News.
22:20
Nicușor Dan propune numirea șefilor SRI și SIE din afara partidelor, subliniind importanța unui mecanism democratic. El a discutat despre criteriile de selecție și a exprimat speranța că discuțiile vor fi finalizeze curând. Subiectul numirii acestei funcții a generat speculații intense în presă. Nicușor Dan discută despre numirea noilor șefi ai SRI și SIE din … Articolul Nicușor Dan propune șefi SRI și SIE din afara partidelor apare prima dată în Main News.
22:10
Avocata Adriana Georgescu, membru PNL, a fost arestată preventiv pentru trafic de influență după ce a primit 60.000 de euro pentru intervenții în Justiție. Denunțătorul, omul de afaceri Paul Jean Tucan, a relatat că a negociat sume mari pentru a scăpa de dosare penale. Imagini din flagrant au fost difuzate de Antena 3. Avocata Adriana … Articolul Denunțul avocatei Adriana Geoorgescu la DNA și imagini din flagrant apare prima dată în Main News.
22:10
Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită în România începând cu 1 februarie 2026, conform OUG nr. 91/2025. Această măsură afectează toți angajații, inclusiv bolnavii cronici, care se confruntă cu riscuri financiare și sociale, îndemnând pacienții să ignore izolarea. Reacțiile specialiștilor subliniază problemele generate de această reformă. De la 1 februarie 2026, … Articolul Concediu medical: Prima zi fără plată de la 1 februarie apare prima dată în Main News.
21:50
Fanii FCSB-ului au afișat un banner controversat la meciul cu Fenerbahce, taxând echipa pentru ultimele umilințe, 1-4 cu Dinamo Zagreb și 1-4 cu CFR Cluj. Mesajul a ridicat semne de întrebare despre viitorul echipei în Europa League. Campioana României are șanse minime de calificare în faza următoare. Fanii FCSB-ului au afișat un banner critic la … Articolul Fanii FCSB atacă echipa în bătaia vântului la meciul cu Fenerbahce apare prima dată în Main News.
21:40
Nicușor Dan a subliniat creșterea nemulțumirilor în rândul românilor, cauzate de scăderea puterii de cumpărare. El a evidențiat percepția eronată asupra taxelor și imaginea Coaliției. În ciuda tensiunilor, coaliția funcționează eficient, conform declarațiilor sale recente la Digi 24. Nicușor Dan afirmă că românii resimt o scădere semnificativă a puterii de cumpărare Există nemulțumiri acumulate în … Articolul Nicușor Dan: Tensiunile cresc în societate din cauza nemulțumirilor românilor apare prima dată în Main News.
21:40
Președintele Trump avertizează Iranul că timpul se scurge pentru un acord nuclear, în timp ce SUA își consolidează prezența militară în Golful Persic. Iranul respinge acuzațiile că ar dezvolta arme nucleare. Viitorul relațiilor SUA-Iran rămâne incert pe fondul crizei interne din Iran și amenințărilor reciproce. Donald Trump avertizează Iranul că timpul se scurge pentru a … Articolul Numărătoare inversă pentru Iran: Strategii Trump în fața crizei apare prima dată în Main News.
21:10
Nicanor Ciochină, fost primar de Boldurești, reținut pentru tortură și implicat în moartea unui copil de 14 ani, se confruntă cu acuzații grave. Poliția a deschis o cauză penală, evidențiind actele de violență din 2020. Urmează ședințe de judecată în cazul accidentului mortal și torturii. Nicanor Ciochină, fost primar de Boldurești, a fost reținut pentru … Articolul Nicanor Ciochină, fost primar, reținut pentru tortură după moartea unui copil apare prima dată în Main News.
21:10
Teleconsultațiile nu sunt decontate la medicul de familie în România, afectând accesul pacienților din mediul rural la servicii medicale moderne. Aproape 9 milioane de români nu au acces constant la medici, iar telemedicina ar putea îmbunătăți situația, dacă ar fi reglementată corect. Teleconsultațiile nu sunt decontate la medicii de familie, afectând accesul pacienților din mediul … Articolul Teleconsultațiile, neacoperite la medicul de familie: români din rural afectati apare prima dată în Main News.
20:50
Nadia Comăneci a reacționat la scandalul medaliei Anei Maria Bărbosu, exprimându-și îngrijorarea față de impactul emoțional asupra sportivelor. După anularea hotărârii TAS de către Tribunalul Federal Elvețian, Comăneci subliniază necesitatea soluționării rapide a acestui proces pentru a restabili liniștea mentală a gimnastelor. Tribunalul Federal din Elveția a anulat hotărârea TAS privind medalia de bronz a … Articolul Nadia Comăneci despre scandalul medaliei Anei Maria Bărbosu: „Regretabil” apare prima dată în Main News.
20:40
China a executat 11 membri ai clanului mafiot Ming, acuzati de crime, fraude și trafic de persoane. Aceștia au condus escrocherii și activități ilegale în Myanmar. Procesul a avut loc cu ușile închise, iar familia a fost implicată în diverse acte violente, inclusiv omoruri. Beijingul continuă combaterea criminalității organizate. China a executat 11 membri ai … Articolul China execută 11 membri ai familiei mafiote Ming pentru crime și trafic de persoane apare prima dată în Main News.
20:20
Numele premierului Ilie Bolojan apare în stenogramele dosarului avocatei Adriana Georgescu, acuzată de mită de 60.000 de euro. Georgescu ar fi promis intervenții favorabile în procesele lui Jean Paul Tucan, un om de afaceri cu probleme penale, folosind conexiuni politice pentru a obține soluții favorabile. Numele premierului Ilie Bolojan apare în stenogramele dosarului de mită … Articolul Bolojan menționat în dosarul avocatei care a luat mită de 60.000 euro apare prima dată în Main News.
20:10
Avocata Adriana Georgescu, membră PNL, a fost prinsă în flagrant de DNA primind 60.000 euro pentru a rezolva problemele penale ale omului de afaceri Jean Paul Tucan. În stenogramele dosarului, Georgescu discută despre influența la Nicușor Dan și Ilie, evidențiind legături politice în contextul corupției. Avocata Adriana Georgescu a fost arestată preventiv după ce a … Articolul Discursuri cu Nicușor, Ilie și Voineag: Stenograme din dosarul Georgescu apare prima dată în Main News.
20:10
Comisarii ANPC au descoperit nereguli grave la complexul „Dragonul Roșu” din București, aplicând amenzi totale de 175.000 euro. S-au identificat produse periculoase, textile fără informații esențiale și echipamente electrice neconforme. ANPC continuă acțiunile pentru protecția consumatorilor. Controalele ANPC la complexul „Dragonul Roșu” au dus la aplicarea a 213 amenzi în valoare totală de aproximativ 175.000 … Articolul Dragonul Roșu: 200 de amenzi ANPC, totalizând 175.000 euro apare prima dată în Main News.
20:00
Trump anunță că Putin a acceptat să oprească atacurile asupra Kievului timp de o săptămână din cauza temperaturilor extrem de scăzute în Ucraina. Aceasta urmează unui apel personal din partea președintelui american, în contextul discuțiilor de pace și intensificării negocierilor între Moscova și Kiev. Trump anunță că Putin a acceptat să oprească atacurile asupra Kievului … Articolul Trump: Putin promite o săptămână fără atacuri asupra Kievului apare prima dată în Main News.
19:50
EximBank subliniază că deciziile de finanțare pentru companii cu probleme financiare, precum Electrocentrale Craiova și Liberty Galați, au fost aprobate de Guvern, nu de bancă. Creditele neperformante acordate în guvernările Ciucă și Ciolacu sunt responsabilitatea statului român, care a decis expunerile financiare. EximBank susține că finanțările acordate companiilor cu probleme financiare au fost decizii guvernamentale … Articolul Guvernul a aprobat miliarde în credite neperformante de la EximBank apare prima dată în Main News.
19:50
Nadia Comăneci a reacționat la controversa medaliei olimpice de bronz a Anei Bărbosu, care va fi rejudecată la TAS. Fosta mare gimnastă subliniază impactul emoțional și psihologic al incertitudinii asupra sportivelor. Aceasta solicită soluții pentru a proteja sănătatea mentală a gimnastelor implicate. Nadia Comăneci a reacționat după decizia Tribunalului Federal Elvețian de a rejudeca cazul … Articolul Apelul lui Nadia Comăneci după medalia olimpică „în aer” a Anei Bărbosu apare prima dată în Main News.
19:40
Iranul își intensifică pregătirile militare, desfășurând 1.000 de drone strategice, ca reacție la amenințările SUA și la desfășurarea flotei americane în Golf. Președintele Trump avertizează că un eventual atac asupra Iranului ar fi devastator, în timp ce Teheranul promite un răspuns imediat și conștient. Tensiunile escaladează rapid în regiune. Iranul desfășoară 1.000 de drone strategice … Articolul Iranul desfășoară 1.000 de drone în Golf după amenințările lui Trump apare prima dată în Main News.
19:20
Liderul AUR, George Simion, a declarat că președintele Nicușor Dan ar trebui să nu își termine mandatul. Simion susține că AUR are semnăturile necesare pentru suspendarea lui și a exprimat îngrijorări privind capacitatea lui Dan de a răspunde la provocările conducerii. Aceasta aduce în discuție interesele politice și economice din România. George Simion, liderul AUR, … Articolul Simion: Suspendarea lui Nicușor Dan este posibilă, nu va termina mandatul apare prima dată în Main News.
19:10
Rezultatele Loto 6/49 din 29 ianuarie 2026 au adus numerele câștigătoare: 14, 46, 12, 43, 41, 3. Cu un report de peste 18,89 milioane de lei, loteria promite premii spectaculoase. Află toate detaliile despre tragerea Loto și celelalte jocuri în articolul nostru complet și vezi când a fost câștigat ultimul mare premiu. Noi trageri Loto … Articolul Rezultatele Loto 6/49 din 29 ianuarie 2026: Numere câștigătoare extrase apare prima dată în Main News.
19:00
Guvernul Ucrainei a contactat SpaceX după ce dronele rusești au început să folosească sistemul Starlink pentru atacuri. Ministrul apărării a menționat că au avut loc sute de cazuri în care dronele, dotate cu tehnologia Starlink, au atacat ținte ucrainene. SpaceX a activat serviciul Starlink în Ucraina în februarie 2022. Kievul a contactat SpaceX pentru a … Articolul Ucraina solicită ajutor de la SpaceX în fața atacurilor cu drone rusești apare prima dată în Main News.
19:00
Ludovic Orban respinge asocierea cu avocata Adriana Georgescu, reținută pentru trafic de influență, calificând-o drept o mizerie incalificabilă. Acesta subliniază că nu are nicio legătură cu cazul și că Georgescu nu a fost apropiată de el. Detalii despre acuzațiile aduse și implicarea politică sunt disponibile. Ludovic Orban neagă orice legătură cu avocata Adriana Georgescu, reținută … Articolul Ludovic Orban, nemulțumit de legătura cu avocata Adriana Georgescu apare prima dată în Main News.
