Furtuna Marta face ravagii în sudul Europei. Drumuri transformate în râuri, victime şi ploi record în 3 ţări
ObservatorNews, 7 februarie 2026 19:50
Potop în Europa! Furtuni violente au omorât oameni în Spania, Portugalia şi Grecia. Spaniolii sunt în alertă maximă. Înfruntă cel mai ploios început de an din istorie. În două zile a plouat cât pentru un an.
Acum 30 minute
20:10
Cum a fost primită delegația României la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă # ObservatorNews
Spectacol pe gheaţă în Italia, unde a avut loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Delegaţia României a defilat sub privirile a zeci de mii de oameni şi şefi de stat din toată lumea. Un moment neașteptat a venit din partea rapperului american Snoop Dogg, care a fluturat cu mândrie tricolorul românesc.
20:10
Românii care au furat peste 170 porumbei de curse trebuie să plătească despăgubiri de jumătate de milion euro # ObservatorNews
Condamnări grele pentru membrii rețelei care au furat peste 170 de porumbei de curse, evaluați la aproape două milioane de euro. Opt români vor ajunge după gratii și vor fi obligați să achite despăgubiri de jumătate de milion de euro. Hoții, care au terorizat comunitatea columbofililor din Belgia, acționau după un plan bine stabilit: monitorizau licitațiile online și rețelele sociale pentru a găsi campionii naționali și internaționali. Păsările au fost recuperate anul trecut, în urma unor percheziții la reședințele șefilor rețelei din Belgia și România.
20:00
Unul din cinci români doarme sub 5 ore pe noapte. Ce risc major ascunde acest obicei # ObservatorNews
Somnul ne face mai sănătoşi. Un studiu internaţional arată că oamenii care dorm mai puţin de opt ore pe noapte au risc crescut de infarct și accident cerebral. Stresul îi ţine pe mulţi noaptea cu ochii pe pereţi. Ţara noastră este pe primul loc în Europa la decese cardiovasculare, cu zeci de victime în fiecare zi.
Acum o oră
19:50
Văduva lui Kreiner, arestată preventiv. Viliginschi a recunoscut că şi-a ajutat prietena să-şi ucidă mama # ObservatorNews
Fosta logodnică a lui Adrian Kreiner a recunoscut în faţa instanţei că şi-a ajutat prietena să-şi ucidă mama. Adriana Viliginschi, antrenor de dezvoltare personală şi psiholog, a fost trimisă de judecători după gratii pentru 30 de zile. Anchetorii vor încerca să afle în perioada următoare dacă a avut vreo implicare şi în asasinarea partenerului său de viaţă.
19:50
Primăria Capitalei recunoaşte: nu se mai văd străzile de atâtea gropi. A inventariat 585 de cratere doar pe arterele principale. În urma reclamaţiilor primite de la şoferi, a început marea asfaltare. Şoferii se plâng, însă, că până repară muncitorii într-un loc, se distruge asfaltul în altă parte.
19:50
19:40
Destinația preferată de români iarna, unde e soare tot timpul. Un sejur complet costă în jur de 600€/persoană # ObservatorNews
Dacă v-aţi săturat de iarnă, vara e la doar trei ore distanţă. O vacanţă în Egipt ne poartă prin locuri încărcate de cultură şi civilizaţie, iar destinaţia este însorită tot timpul anului. Pentru turiştii care vor să exploreze locuri noi, o croazieră pe Nil, cel mai lung fluviu din lume, oferă o experiență de neuitat. O astfel de călătorie costă în jur de 600 de euro.
19:40
Momentul în care un pensionar este jefuit în plină stradă, în Cernavodă. "Cu o zi în urmă mă mai tâlhăriseră" # ObservatorNews
Un bătrân de 72 de ani din Cernavodă a fost prădat în plină stradă de banii pe care abia îi împrumutase de la Casa de Ajutor Reciproc. Hoții l-au atacat la scurt timp după ce primise o sumă importantă. Cu toate că a luptat din toate puterile, pensionarul nu a mai avut ce face decât să ceară ajutorul Poliției, cu lacrimi în ochi.
19:30
Filmul exploziei din Chitila. Locatarii din garsoniera unde s-a produs deflagraţia ar fi folosit o butelie # ObservatorNews
Panică într-un cartier din Chitila, după o explozie puternică. Locatarii unui bloc au fugit disperaţi din case, speriaţi de gândul că tragedia din Rahova s-ar putea repeta. Deflagraţia s-a produs de la o butelie uitată, cel mai probabil, deschisă. Mai multe apartamente au fost distruse şi doi oameni au avut nevoie de îngrijirea medicilor.
19:30
Avertisment de la poliţişti despre siguranţa noastră! Sunt prea puțini pentru câte apeluri de urgenţă primesc. Aproape 15.000 de agenţi lipsesc de pe străzi. Suprasolicitaţi, tinerii care intră în sistem cedează repede, iar deficitul creşte.
Acum 2 ore
18:40
Jongla cu focul pe monociclu, în mijlocul intersecției. Poliția a intervenit pentru siguranța traficului # ObservatorNews
Scene mai puţin obişnuite surprinse pe o trecere de pietoni din Colorado! Un bărbat care jongla cu focul în timp ce mergea pe monociclu a atras toate privirile şoferilor. Deşi spectacolul lui a fost impresionant, poliţia a intervenit pentru că activitatea sa punea în pericol traficul şi siguranţa publică.
Acum 4 ore
18:20
Sat întreg, lăsat fără curent de un "porc zburător". Incident bizar provocat de un fermier # ObservatorNews
La sfârșitul lunii ianuarie 2026, în provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, un incident cu totul atipic a dus la o pană de curent de aproape zece ore într-o localitate rurală. Un fermier din zona montană Tongjiang a încercat să transporte un porc cu ajutorul unei drone, dar operațiunea a luat o turnură neaşteptată.
18:20
Un muncitor de 57 de ani a murit, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut de la un etaj superior al unui bloc aflat în construcție din municipiul Constanța. Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs tragedia.
18:10
Vremea de mâine 8 februarie. Ger aspru în nordul Moldovei, temperaturi negative până la -10 grade # ObservatorNews
Vremea se menține schimbătoare în următoarele ore, cu cer mai mult noros și precipitații slabe în mai multe regiuni ale țării. Sunt așteptate ploi în vest și sud, ninsori în Moldova și la munte, dar și lapoviță în anumite zone, în timp ce temperaturile vor varia semnificativ, de la valori negative în nordul Moldovei până la maxime de primăvară, de până la 15 grade, în Oltenia.
18:00
NATO, avertisment privind planurile Rusiei: Chiar dacă războiul din Ucraina se termină, va începe altul # ObservatorNews
Sfârşitul războiului din Ucraina nu va aduce neapărat stabilitate în regiune, avertizează liderii militari occidentali. Chiar dacă conflictul se va încheia, Rusia continuă să investească masiv în tehnologii militare și ar putea declanșa un nou război, au avertizat oficialii prezenți la Conferința Navală de la Paris. Oficialii au subliniat că amenințările se extind "de la fundul mării până în spațiu" și că adaptarea rapidă a tehnologiei și a tacticilor este esențială pentru securitatea internațională.
17:40
Mită strânsă de un poliţist local şi împărţită în toaleta instituţiei. Ancheta DNA la Primăria Sectorului 5 # ObservatorNews
Apar noi detalii în cazul acuzaţiilor de luare de mită la Primăria Sectorului 5. Procurorii DNA au demarat ancheta de corupţie de la Primăria Sectorului 5 după ce un poliţist local, cu porecla „Pedro”, a primit de la reprezentantul unui dezvoltator imobiliar o mită de 18.000 de euro, pentru ca angajaţii Primăriei să urgenteze recepţia unui ansamblu rezidenţial, se arată în referatul DNA citat de Agerpres.
17:40
Român mort la muncă în Italia, chiar de ziua fiicei sale. A fost strivit de o placă metalică, în fabrică # ObservatorNews
Un român de 57 de ani a murit într-un accident de muncă produs într-o fabrică din nordul Italiei, în timp ce familia îl aștepta acasă pentru a sărbători ziua de naștere a fiicei sale de 12 ani. Soția spune că a aflat vestea abia când carabinierii i-au bătut la ușă.
17:30
Două persoane evacuate și două mașini avariate, în urma unei explozii la o casă din Bucureşti # ObservatorNews
Explozie puternică la o locuință din București. Două persoane au fost scoase conștiente din casă, după ce o deflagrație a avariat mai multe elemente ale construcției și a distrus două mașini parcate în zonă. ISU București – Ilfov intervine cu mai multe autospeciale și ambulanțe pentru gestionarea situației de urgență.
17:10
Cinci maşini furate din Marea Britanie, descoperite în Vaslui. Valoarea lor se ridică la peste 110.000 de euro # ObservatorNews
Cinci autoturisme furate din Marea Britanie, în valoare de peste 110.000 de euro, au fost descoperite de polițiști în urma unor percheziții efectuate în municipiul Vaslui. Anchetatorii au ridicat și sume importante de bani, iar un bărbat de 32 de ani este cercetat pentru tăinuire și se află sub control judiciar.
17:00
Aproape 80% dintre profesori susțin declanșarea grevei generale. Când ar putea începe # ObservatorNews
Nemulțumire fără precedent în sistemul de învățământ. O majoritate covârșitoare a angajaților din educație spune că măsurile adoptate de Guvernul Bolojan le afectează grav activitatea și siguranța profesională. Potrivit unei consultări naționale realizate de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, peste 35.000 de profesori și angajați din sistem au răspuns sondajului, iar aproape 9 din 10 spun că impactul este foarte mare. În acest context, sindicatele anunță declanșarea unui referendum pentru grevă, cu posibile proteste în luna martie sau la finalul anului școlar.
16:50
Zelenski: Rusia a propus SUA "Pachetul Dmitriev", un acord bilateral în valoare de 12 trilioane de dolari # ObservatorNews
Statele Unite și Rusia ar putea încheia acorduri bilaterale care vizează Ucraina, fără implicarea Kievului, a avertizat președintele Volodimir Zelenski în cadrul unui briefing susținut la Kiev. Liderul ucrainean a menționat, de asemenea, existența unei presupuse înțelegeri economice de amploare între SUA și Rusia, așa-numitul "Pachet Dmitriev", evaluat la 12 trilioane de dolari.
Acum 6 ore
16:20
A murit Jana Brejchova, Regina din "Arabela". Legendara actriţă cehă avea 86 de ani # ObservatorNews
Actrița cehă Jana Brejchova, una dintre cele mai îndrăgite figuri ale cinematografiei din Europa Centrală și cunoscută publicului pentru rolul Reginei din celebrul serial "Arabela", a murit la vârsta de 86 de ani, după o boală îndelungată, informează DPA, citat de Agerpres. Considerată un simbol al filmului cehoslovac și supranumită "Brigitte Bardot a Cehiei", artista a marcat generații întregi prin talentul și farmecul său, lăsând în urmă o carieră impresionantă și zeci de roluri memorabile.
15:40
Rusia a desfășurat racheta Oreşnik pe teritoriul Belarusului pentru a "atrage ţara în război", spune Zelenski # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski susţine că Belarusul deja găzduieşte "complet sau parţial" racheta balistică rusească cu rază intermediară Oreşnik. Liderul ucrainean a avertizat că Moscova încearcă să atragă Minsk-ul mai adânc în războiul împotriva Ucrainei, scrie Kyiv Independent.
15:40
Băluță îl acuză pe Ciucu că induce în eroare bucureștenii şi nu vine cu soluţii reale: "Baronul Münchhausen!" # ObservatorNews
Schimb dur de replici între primarii din Capitală, pe fondul tensiunilor politice dintre PSD și PNL. Daniel Băluță a lansat un atac fără precedent împotriva lui Ciprian Ciucu, pe care îl acuză de lipsă de soluții, "bullying" și declarații publice menite să distragă atenția de la problemele reale ale Bucureștiului, scrie Mediafax. Edilul Sectorului 4 a folosit un limbaj extrem de critic, numindu-l pe Ciucu "Baronul Münchhausen", după ce primarul general a acuzat PSD că blochează deciziile din Consiliul General.
15:20
Momentul în care un şofer turc "zboară" cu maşina dintr-un sens giratoriu pe acoperişul unui magazin # ObservatorNews
Dintr-un sens giratoriu, a ajuns pe acoperişul unui magazin. Scenele în care un şofer turc a pierdut controlul volanului au fost filmate de camerele de supraveghere.
15:00
Creștere alarmantă a fraudelor online. Poliția explică pas cu pas cum ne putem proteja de înșelătorii # ObservatorNews
Inteligența artificială schimbă lumea, dar în mâini greșite poate deveni o adevărată armă. Nu tot ce vezi sau auzi este real. Mai noua metoda, accidentul, a fost upgradată. Hoții se folosesc de conturile copiilor de pe rețelele sociale, modifică vocile și conving chiar pe părinți să plătească.
15:00
Doi suspecţi vor fi interogaţi în cazul tentativei de asasinat asupra generalului rus din GRU, Alexeiev # ObservatorNews
Kremlinul va interoga "în curând" doi suspecţi în cazul tentativei de asasinare a generalului Vladimir Alexeiev, înalt oficial al serviciilor secrete militare ruse, a relatat sâmbătă ziarul rus Kommersant, citând o sursă apropiată anchetei.
14:40
Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026 a avut loc vineri seara la San Siro, Milano, marcând startul competiției internaționale. Show-ul a fost marcat de momente artistice spectaculoase, dar și de reacții controversate din partea publicului. Printre momentele de atracție, JD Vance a fost huiduit de spectatorii din stadion, un gest care a atras atenția presei internaționale, relatează The Independent.
Acum 8 ore
14:10
Partidul Umanist Social Liberal şi-a ales, la congresul național, noua structură de conducere a partidului. A fost lansat şi un nou proiect. PUSL rămâne unicul partid din România cu o structură de conducere colegială, în care deciziile se iau prin consens.
14:00
Comisia Europeană, ultimatum pentru TikTok: cere schimbarea designului "periculos", care ar da dependență # ObservatorNews
Comisia Europeană a transmis un ultimatum platformei TikTok. Bruxellesul solicită schimbarea designului aplicației, pe care îl consideră periculos, mai ales pentru copii. Vizat este algoritmul de recomandări care ar da dependenţă.
13:40
Zelenski: Trump a dat Ucrainei și Rusiei termen până în iunie pentru încetarea războiului # ObservatorNews
Statele Unite au oferit Ucrainei și Rusiei un termen-limită până în luna iunie pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului care se apropie de patru ani, a declarat Zelenski jurnaliștilor, potrivit AP. În același timp, atacurile rusești asupra infrastructurii energetice au forțat centralele nucleare ucrainene să reducă producția sâmbătă.
13:20
Două persone au fost rănite şi 40 evacuate în urma unei explozii într-un bloc de garsoniere din Chitila # ObservatorNews
Tragedia din Rahova a fost la un pas să se repete în această dimineaţă. O explozie puternică a avut loc într-un bloc din localitatea Chitila, lângă Bucureşti. 40 de oameni au fost evacuaţi, iar două victime au ajuns la spital.
13:00
De la victimă la suspectă: Fosta logodnică a milionarului Adrian Kreiner, reținută într-un nou dosar de crimă # ObservatorNews
Două crime care au şocat ţara au un numitor comun: fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, milionarul omorât în timpul unui jaf. E ca un scenariu de film. Femeia de 40 de ani - până acum victimă care a primit şi despăgubiri - este acuzată de achetatori că şi-ar fi ajutat cea mai bună prietenă să îşi ucidă mama. Fosta parteneră a milionarului din Sibiu a fost reţinută, iar sâmbătă va ajunge din nou în faţa magistraţilor care îi vor decide soarta.
12:40
Acum 12 ore
12:20
Snoop Dogg a fluturat steagul României la Jocurile Olimpice 2026 de la Milano Cortina # ObservatorNews
Snoop Dogg a fost surpriza serii pentru sportivii români prezenți la festivitățile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina. Celebrul artist american a fluturat pentru câteva secunde steagul României pe străzile din Cortina, după ce s-a întâlnit cu delegația tricoloră.
12:20
Combinatul Siderurgic de la Galați, în criză. Devine obiectiv strategic național și va fi scos la licitație # ObservatorNews
Decizie importantă pentru cel mai mare combinat siderurgic din România, aflat în colaps. Guvernul l-a declarat obiectiv strategic naţional și va plăti salariile restante ale angajaților din fondul de garantare. În paralel, combinatul va fi scos la licitație în luna martie, cu un preț de pornire de 700 de milioane de euro. Până atunci, aproape 4.000 de oameni trăiesc de pe o zi pe alta și așteaptă momentul în care se vor putea întoarce la lucru. De aproape un an, producția este complet oprită, iar muncitorii sunt în șomaj tehnic.
12:00
Fotbalul feminin a trecut la următorul nivel: România pune bazele primei strategii comerciale pentru Superligă # ObservatorNews
Fotbalul feminin din România începe să joace în liga dezvoltării pe termen lung. Pentru prima dată, Federația Română de Fotbal și FIFA stau la aceeași masă ca să construiască o strategie comercială dedicată Superligii feminine. Miza: reguli mai clare, stabilitate financiară și o competiție care să atragă investiții, public și vizibilitate, nu doar pasiune.
12:00
Suma de 40.000 de euro a fost pretinsă pentru exercitarea influenței asupra unor funcționari din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții și asupra arhitectului șef în cadrul Primăriei Sectorului 5, care, la rândul său, urma să intrevină pentru urgentare și admiterea recepției.
11:40
Cum au fost distruse probele video în crimele din Sibiu: uciderea milionarului Kreiner și a Codruței Notar # ObservatorNews
Două crime care au şocat ţara au un numitor comun: fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, milionarul omorât în timpul unui jaf. Anchetatorii cred că femeia de 40 de ani, psiholog şi antrenor în dezvoltare personală, şi-a ajutat cea mai bună prietenă să pună la cale un plan diabolic pentru a-şi ucide mama. I-ar fi procurat sedative şi ar fi învăţat-o cum să distrugă probele video. Povestea de film s-a încheiat cu reţinerea fostei partenere a milionarul din Sibiu, sub acuzaţia de complicitate la omor calificat.
11:30
SUA grăbesc pacea în Ucraina: vor un acord până în martie și alegeri cu referendum în mai # ObservatorNews
Statele Unite grăbesc pacea! Washingtonul vrea un acord până în martie, iar în luna mai să fie organizate alegeri în Ucraina în acelaşi timp cu un referendum. Între timp, Rusia acuză Ucraina de tentativă de asasinat a unui important general, numărul doi în GRU, unitatea de spioni a armatei. Şeful serviciilor secrete a fost împuşcat în Moscova, în scara blocului şi a fost transportat în stare gravă la spital. Incidentul a avut loc la o zi după ce delegaţiile celor două ţări au încheiat o nouă rundă de negocieri, finalizată cu schimbul a sute de prizonieri de război.
10:50
Cum vine statul în ajutorul fermierilor afectați de îngheț. Pomicultor: "Recolta a fost compromisă total" # ObservatorNews
Vin veşti bune de la Ministerul Agriculturii pentru fermierii afectaţi de îngheţul târziu de anul trecut. A fost pus în consultare un proiect financiar de urgenţă pentru producătorii din sectorul pomicol, ale căror plantaţii pe rod au fost calamitate. Sprijinul este acordat sub formă de grant de până la 2.000 de euro pe hectar şi se calculează în funcţie de gradul de afectare.
10:30
Elton John dă în judecată tabloidul Daily Mail: "O încălcare incredibilă a vieții private" # ObservatorNews
Elton John a depus mărturie ieri în procesul deschis împotriva tabloidului Daily Mail. Artistul a acuzat publicaţia că i-a încălcat grav viaţa privată. La fel ca prinţul Harry, cântăreţul de 78 de ani şi partenerul său se află printre cele şapte vedete care au dat în judecată ziarul. A deschis acest proces din cauza unor articole publicate între anii 2000 şi 2015.
10:20
Copil de 10 ani, lovit de maşină sub privirile îngrozite ale mamei, în Iaşi. Treceau printr-un loc nepermis # ObservatorNews
Un copil de zece ani din Iaşi a ajuns în stare gravă la spital, aseară, după ce a fost spulberat de un autoturism!
10:10
Sterilizare gratuită pentru animalele de companie din Cluj-Napoca. Ce trebuie să facă proprietarii # ObservatorNews
Abandonarea puilor de câini pe străzi este o problemă uriaşă în România! Deşi sterilizarea este obligatorie, mulţi nu dau doi bani pe lege. La Cluj, consiliul judeţean a demarat un proiect de sterilizări gratuite, astfel încât banii să nu mai fie o problemă pentru proprietarii de câini. Momentan, au fost alocaţi 500 de mii de lei. Dacă clujenii răspund bine la această iniţiativă, suma va putea fi mărită.
10:00
Reţeaua electrică a Ucrainei, lovită de un atac al ruşilor. Polonia impune restricţii aeriene # ObservatorNews
Ucraina a fost ţinta unui atac important asupra reţelei sale energetice sâmbătă dimineaţă, ceea ce a dus la întreruperi de curent în mare parte a ţării, a anunţat compania ucraineană de electricitate Ukrenergo.
09:40
Ceremonie spectaculoasă de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026. Momentele cheie # ObservatorNews
Seară de neuitat în Italia! Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă a adus o explozie de emoţie şi culoare! Mariah Carey, Laura Pausini şi Andrea Bocelli sunt doar câteva dintre numele mari care au încântat publicul cu interpretări excepționale. Zeci de modele îmbrăcate în culorile steagului Italiei au adus un omagiu celebrului creator de modă Giorgio Armani.
09:20
Cei trei funcționari din Primăria Sector 5 care ar fi luat mită de la dezvoltatori imobiliari au fost reținuţi # ObservatorNews
Administratorul public, arhitectul-şef al Primăriei Sectorului 5 şi directorul adjunct al Poliţiei locale din Sectorul 5 au fost reţinuţi aseară de procurorii anticorupţie. Cei 3, dar şi mai mulţi funcţionari publici sunt bănuiţi că ar fi luat mită zeci de mii de euro de la un dezvoltator imobiliar. Suspecţii ar fi eliberat ilegal avize cu ajutorul cărora investitorii ar fi încasat mai repede banii pentru apartamente.
09:20
Camionetă cuprinsă de flăcări în Caraș-Severin. Norul negru de fum, vizibil de la kilometri distanţă # ObservatorNews
Incendiu puternic, ieri, în judeţul Caraş-Severin! O camionetă a fost înghiţită de flăcări violente.
08:50
Negoiță, suspendat din funcţie şi obligat la 800.000 de lei cauțiune: "Dacă aș mai trăi odată, aș face la fel" # ObservatorNews
Robert Negoiță nu mai are voie să-şi exercite funcţia de primar al sectorului trei şi are de plătit 800 de mii de lei cauţiune ca să nu fie arestat. Procurorii DNA îl acuză de un prejudiciu de aproape un milion de lei. Ar fi construit ilegal drumuri, unul chiar pe terenul fratelui său şi ar fi asfaltat şosele pe sub care trec conducte de gaz, în ciuda faptului că era conştient de pericolul de explozie.
08:50
Nouă înşelătorie cu ajutorul AI. Cum acţionează hoţii pentru a convinge victimele să trimită bani # ObservatorNews
Atenţie la apelurile telefonice pe care le primiţi! O nouă metodă de fraudă, mai „sofisticată“, este folosită tot mai des de infractori. Aceştia folosesc inteligența artificială pentru a clona vocea unor persoane apropiate și astfel conving victimele să trimită bani.
