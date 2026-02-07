Bogdan Ivan, la graniţa cu Ucraina: Energia trebuie să ajungă la toţi, dar consumatorii români sunt prioritari

11:30

Statele Unite grăbesc pacea! Washingtonul vrea un acord până în martie, iar în luna mai să fie organizate alegeri în Ucraina în acelaşi timp cu un referendum. Între timp, Rusia acuză Ucraina de tentativă de asasinat a unui important general, numărul doi în GRU, unitatea de spioni a armatei. Şeful serviciilor secrete a fost împuşcat în Moscova, în scara blocului şi a fost transportat în stare gravă la spital. Incidentul a avut loc la o zi după ce delegaţiile celor două ţări au încheiat o nouă rundă de negocieri, finalizată cu schimbul a sute de prizonieri de război.