Incendiu la o hală plină de cabluri electrice, în Tulcea. Flăcările imense amenințau blocurile din apropiere

Abandonarea puilor de câini pe străzi este o problemă uriaşă în România! Deşi sterilizarea este obligatorie, mulţi nu dau doi bani pe lege. La Cluj, consiliul judeţean a demarat un proiect de sterilizări gratuite, astfel încât banii să nu mai fie o problemă pentru proprietarii de câini. Momentan, au fost alocaţi 500 de mii de lei. Dacă clujenii răspund bine la această iniţiativă, suma va putea fi mărită.