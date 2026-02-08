Super Bowl 2026, utimele pregătiri. Cât costă o reclamă de 30 de secunde în pauza de publicitate

11:40

Două crime care au şocat ţara au un numitor comun: fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, milionarul omorât în timpul unui jaf. Anchetatorii cred că femeia de 40 de ani, psiholog şi antrenor în dezvoltare personală, şi-a ajutat cea mai bună prietenă să pună la cale un plan diabolic pentru a-şi ucide mama. I-ar fi procurat sedative şi ar fi învăţat-o cum să distrugă probele video. Povestea de film s-a încheiat cu reţinerea fostei partenere a milionarul din Sibiu, sub acuzaţia de complicitate la omor calificat.