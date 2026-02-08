Directorul general al Washington Post, deţinut de Bezos, demisionează după concedierea a sute de jurnalişti

09:20

Jaf dramatic filmat de camerele de supraveghere! Un bătrân de 72 de ani din Cernavodă a fost prădat în plină stradă de banii pe care abia îi împrumutase de la Casa de Ajutor Reciproc. Hoţii l-au atacat la scurt timp după ce primise o sumă importantă. Cu toate că a luptat din toate puterile, pensionarul nu a mai avut ce face decât să ceară ajutorul Poliţiei, cu lacrimi în ochi.