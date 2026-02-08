Jefuit după ce a luat 13.000 de lei împrumut. Pensionarul mai fusese tâlhărit de aceiași indivizi

13:00

Două crime care au şocat ţara au un numitor comun: fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, milionarul omorât în timpul unui jaf. E ca un scenariu de film. Femeia de 40 de ani - până acum victimă care a primit şi despăgubiri - este acuzată de achetatori că şi-ar fi ajutat cea mai bună prietenă să îşi ucidă mama. Fosta parteneră a milionarului din Sibiu a fost reţinută, iar sâmbătă va ajunge din nou în faţa magistraţilor care îi vor decide soarta.