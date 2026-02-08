Românii nu mai cumpără pâine şi lapte, ci acţiuni la Bursă: în timp ce economia şi consumul au cel mai prost început de an, Bursa are cel mai bun început de an din ultimii 14 ani, România ajungând să sstea la coadă să cumpere acţiuni

Ziarul Financiar, 9 februarie 2026 00:45

Românii nu mai cumpără pâine şi lapte, ci acţiuni la Bursă: în timp ce economia şi consumul au cel mai prost început de an, Bursa are cel mai bun început de an din ultimii 14 ani, România ajungând să sstea la coadă să cumpere acţiuni

Acum 15 minute
01:00
Acum 30 minute
00:45
Acum o oră
00:30
Subsidiara din România a Vantage Towers şi-a schimbat în 2025 activitatea principală din telecomunicaţii în construcţii de proiecte utilitare Ziarul Financiar
Vantage Towers România, parte a unuia dintre cei mai importanţi operatori de infrastructură de telecomunicaţii din Europa, şi-a schimbat domeniul principal de activitate din telecomunicaţii în construcţii de proiecte utilitare. Concret, obiectul principal de activitate a fost modificat din „alte activităţi de telecomunicaţii" (cod CAEN 6190) în „lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii" (cod CAEN 4222), conform documentului.
00:15
50.000 de locuri noi pentru călători în transportul pe calea ferată: Ungaria îşi va reînnoi flota de trenuri la o scară nemaivăzută în ultimii 30 de ani Ziarul Financiar
00:15
Un furnizor chinez pentru industria auto lansează o investiţie majoră în Ungaria Ziarul Financiar
00:15
Polonia vrea să intre pe piaţa bancară ucraineană. Miza este mare Ziarul Financiar
00:15
Guvernatorul băncii centrale a Poloniei: Martie este un moment bun pentru reducerea dobânzilor Ziarul Financiar
00:15
Early Game Ventures şi-a primit înapoi banii investiţi în Pentra Solutions, startup câştigător la Innovation Labs 2024, după ce firma s-a închis Ziarul Financiar
Fondul de investiţii Early Game Ventures şi-a recuperat integral investiţia de 150.000 de euro de la Pentra Solutions, startup-ul de cybersecurity fondat de trei liceeni – după ce proiectul s-a dizolvat în noiembrie 2025, la un an şi jumătate de la momentul în care câştiga premiul la programul de pre-accelerare Innovation Labs.
00:15
Bursă. BRD propune dividende de 750 mil. lei din profitul pe 2025: randament de 3,7% Ziarul Financiar
BRD Groupe Société Générale intenţionează să distribuie acţionarilor jumătate din profitul net obţinut în 2025, ceea ce ar însemna dividende totale de aproximativ 750 mil. lei, potrivit raportului anual publicat de bancă, propunerea urmând să fie supusă votului în adunarea generală a acţionarilor din aprilie 2026.
00:15
Consultanţii fiscali: zilele de concediu medical neplătite vor afecta valoarea pensiei. Salariaţii pierd astfel de două ori bani: o dată când li se anulează o zi de concediu, a doua oară când vor ieşi la pensie, care va fi diminuată Ziarul Financiar
Anularea de la plată a primei zile de concediu medical, măsură intrată în vigoare din februarie 2026 pentru următorii doi ani, va avea un efect de domino pentru angajaţi inclusiv când aceştia vor ieşi la pensie. Astfel, reprezentanţii a două firme de consultanţă au explicat pentru ZF că zilele de concediu medical neplătite vor afecta valoarea pensiei pentru că nu generează venituri, iar baza de contribuţie va fi mai mică.
00:15
Anne-Sophie Bauwens, Carrefour: „Anul 2025 a fost afectat de inflaţia ridicată, dar şi de măsurile guvernamentale din august, în mod notabil creşterea TVA-ului şi creşterea preţului energiei. Acestea au avut un efect direct asupra puterii de cumpărare a consumatorilor” Ziarul Financiar
Creşterea taxelor din 2025 a afectat puterea de cumpărare a consumatorilor, iar schimbarea se vede şi în piaţa de retail, spune Anne-Sophie Bauwens (foto), CFO, Carrefour România.
00:15
Jobul zilei. Un absolvent de cibernetică al ASE Bucureşti câştigă aproape 19.500 de lei brut lunar, adică 11.400 de lei net Ziarul Financiar
Un proiectant de software care a absolvit Facultatea de cibernetică, statistică şi informatică economică din cadrul Academiei de Studii Eco­no­mice (ASE) din Bucureşti, speciali­zarea informatică economică, câştigă, în medie, 19.462 de lei brut pe lună în anul 2025, potrivit calculelor ZF reali­zate pe baza datelor din platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, prin ajus­ta­rea veniturilor iniţiale cu evoluţia salariului mediu brut pe economie.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ce vrea să facă 2Performant cu banii din majorarea de capital? Dorin Boerescu, CEO: Plănuim să scalăm produsul pe piaţa locală şi să ne extindem în afara ţării. Am ales Irlanda Ziarul Financiar
2Performant Network (simbol bursier 2P), cel mai mare jucător de pe piaţa de marketing afiliat din România, a demarat săptămâna trecută o nouă majorare de capital social de 5,75 mil. lei prin intermediul căreia vizează finanţarea planului strategic de dezvoltare pentru perioada 2025-2027. Dorin Boerescu, fondator şi acţionar cu 32%, a detaliat pe marginea planului în cadrul emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi din 6 fe­bruarie.
00:15
Afaceri de la Zero. Anul 2026 prin ochii micilor antreprenori. Andrei Albu, care a dezvoltat lanţul de simigerii Albu Bretzels: această perioadă este ca un examen pentru business. Dacă te uiţi doar la cifre, îl pici. Eu sunt optimist, continui investiţiile deja planificate Ziarul Financiar
Andrei Albu, fondator al lanţului Albu Bretzels, cu opt locaţii specializate în produse de patiserie, panificaţie şi simigerie, crede despre 2026 că va fi un an cu provocări mari pentru businessul românesc pentru că din analiza bonului mediu din locaţii a observat că acesta a scăzut ca şi valoare deci, oamenii tind să fie mai chibzuiţi
00:15
Polonia se împrumută din toate părţile Ziarul Financiar
Polonia analizează lansarea unei noi vânzări de obligaţiuni pe piaţa in­ter­naţională în primul trimestru al aces­tui an, vizând o emisiune de obliga­ţiuni în dolari după emisiunea re­cord de titluri denominate în yeni, a anunţat un oficial al guvernului ţării.
00:15
Ce e în topul discuţiilor în HR. De la lipsa de ingineri la epidemia de epuizare, teme precum transparenţa salarială, deficitul de talente, burnoutul şi impactul AI domină discuţiile Ziarul Financiar
Deficitul de candidaţi pe poziţii tehnice, sănătatea min­tală a angajaţilor, restructurările şi impactul inteligen­ţei artificiale asupra locurilor de muncă se numără printre principalele preocupări ale specialiştilor în resurse umane în 2026.
00:15
Pentru cele 320.000 de hectare aflate în administrare, Agenţia Domeniilor Statului a încasat în 2025 o arendă de sub 100 de euro/hectar, la jumătate faţă de media pieţei Ziarul Financiar
Din contractele de exploatare a terenurilor, fie prin arendare, fie prin concesionare, Agenţia Domeniilor Statului (ADS) a încasat redevenţe de 132,2 milioane de lei şi o arendă de 12,6 milioane de lei în 2025, conform informaţiilor oferite la soliciatarea ZF.
00:15
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Lucian Grecu, proprietarul hotelului Unirea din Iaşi: „Este o minune autostrada 7. Va creşte bunăstarea în toată zona Moldovei“ Ziarul Financiar
Autostrada 7, care va lega Bucureştiul de Paşcani până la final de an, este „o minune“ care va aduce un aflux mai mare de turişti în zona Moldovei dar şi bunăstare la nivel general.
00:15
Piaţa medicamentelor fără reţetă (OTC) a depăşit 8 mld. lei în 2025, dublu în cinci ani Ziarul Financiar
Românii au cumpărat anul trecut medicamente şi produse fără reţetă în valoare de 8,2 mld. lei, arată compania de cercetare de piaţă Cegedim. În comparaţie cu acum cinci ani, această piaţă s-a dublat.
00:15
Bursă. Electroalfa a închis anticipat IPO-ul la bursă după suprasubscrieri masive: retailul a cerut de 60 de ori mai multe acţiuni decât oferta disponibilă. Suprasubscrieri şi pe tranşa instituţionalilor Ziarul Financiar
Oferta publică iniţială prin care Electroalfa International a scos la vânzare până la 65,9 milioane de acţiuni noi, reprezentând circa 35% din capital, a fost închisă anticipat, la doar cinci zile de la start, pe fondul cererii ridicate din partea investitorilor.
00:15
Meet the speakers. Adrian Polec, preşedintele Prime Batteries, producător de baterii inclus recent în topul celor mai bune companii de profil la nivel mondial, participă la ZF Power Summit 2026. Care este şansa pe care România o are de a deveni un jucător-cheie în tehnologia de stocare, esenţială în tranziţia energetică? Ziarul Financiar
Stocarea de energie este în acest moment cel mai fierbinte subiect al tranziţiei energetice, dezvoltarea coerentă a acestui domeniu fiind de fapt cheia integrării profitabile şi în siguranţă a energiei regenerabile. Iar aici România are o şansă de a se poziţiona ca furnizor de tehnologie la nivel european prin intermediul Prime Batteries, singurul producător de baterii din România.
00:15
BRD a încheiat anul 2025 cu un profit net de 1,49 mld. lei, din care jumătate vrea să îi distribuie sub formă de dividende, însemnând 750 mil. lei, la un randament estimat de 3,7%. Venitul net a ajuns la 4,2 mld. lei la finalul anului trecut Ziarul Financiar
BRD, a patra cea mai mare bancă de pe piaţa locală, a încheiat anul 2025 cu un profit net de 1,49 mld. lei, în timp ce venitul net bancar a fost de 4,2 mld. lei, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii băncii.
00:15
Zona Politehnica-Orhideea a depăşit Floreasca şi a devenit cel mai mare pol de birouri din Bucureşti: universitatea care formează inginerii ţării atrage acum şi cele mai mari companii Ziarul Financiar
Există un loc în Bucureşti unde mii de studenţi la inginerie ies din cămine şi din amfiteatrele Universităţii Politehnica şi intră direct în clădirile de birouri care găzduiesc unele dintre cele mai mari companii de IT şi servicii financiare din ţară precum Bitdefender, Thales sau IBM. Zona Centru-Vest – perimetrul Politehnica-Orhideea-Cotroceni – a preluat titlul de cea mai mare subpiaţă de birouri din Bucureşti, depăşind zona Floreasca-Barbu Văcărescu, iar acum este şi zona cu o nouă clădire de birouri în construcţie.
Acum 4 ore
22:45
Ediţia 09 februarie 2026 epaper Ziarul Financiar
21:45
SUA şi UE pregătesc eforturi de anvergură mondială pentru a pune capăt dominaţiei Chinei asupra lumii ca sursă de minerale critice. China controlează 70% din activitatea de minerit pentru pământuri rare şi 90% din cea de procesare Ziarul Financiar
21:45
Giganţi din sectorul de retail ca Spar, Aldi şi Tesco ar putea părăsi Ungaria în acest an Ziarul Financiar
Tamas Kozak, secretar general al Asociaţiei Naţionale a Comercian­ţilor (OKSZ), a remarcat într-un inter­viu recent că o astfel de decizie nu ar fi luată la Budapesta. Totuşi, într-o ţară în care retorica antimul­tinaţionale este larg răspândită, iar profiturile aşteptate nu se materia­lizează din cauza unor măsuri ca taxe speciale şi plafonări de preţuri, giganţii străini din sectorul de retail chiar ar putea părăsi Ungaria, notea­ză Daily News Hungary.
21:15
Rogobete: Mă aştept să avem un buget cu care sănătatea să poată intra într-o traiectorie normală Ziarul Financiar
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică faptul că se aşteaptă la un buget pentru sănătate cel puţin egal cu cel executat anul trecut, astfel încât sistemul să poată intra „într-o traiectorie normală”.
Acum 8 ore
19:00
Cum încearcă România să facă echilibristică cu inflaţia, PIB-ul, deficitul bugetar şi datoria publică Ziarul Financiar
18:30
Topul celor mai bine plătiţi sportivi de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina. Cea mai mare avere este de 23 mil. dolari Ziarul Financiar
17:15
Sara Vasile, juristă, doctorandă la Paris: „O criză percepută ca profundă poate dura mai mult. Liderii din mediul privat au un rol de influenceri sociali într-o criză, nu mai sunt doar vectori economici” Ziarul Financiar
Acum 12 ore
16:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 9 februarie 2026, ora 09.30 cu Radu Dăscălescu, director adjunct finanţe corporative, TradeVille Ziarul Financiar
15:45
Ce urmează în Ungaria dacă premierul Viktor Orban pierde alegerile: Partidul de opoziţie Tisza a publicat un program de 240 de pagini, în care explică exact ce vrea să facă: simplificarea sistemului fiscal şi evitarea volatilităţii de la un an la altul în regulile bugetare, păstrarea reglementării preţurilor la utilităţi şi reducerea dependenţei de energia rusească Ziarul Financiar
15:45
iPhone-ul portocaliu ”Hermes” sparge toate recordurile în China: Apple a dat lovitura cu noile variante de iPhone-uri, care au revitalizat vânzările în una dintre cele mai mari pieţe pentru producătorul american Ziarul Financiar
15:30
Care sunt cele 8 companii de tehnologie din România care au intrat în topul startup-urilor cu cea mai mare rată de creştere a afacerilor din ultimii ani din regiune Ziarul Financiar
15:30
Cum a ajuns Iulius, de la un magazin de încălţăminte şi marochinărie, la cel mai mare dezvoltator privat român de malluri, cu o valoare totală a portofoliului de retail şi office de 2 miliarde de euro Ziarul Financiar
13:00
Un nou program în România: Credite garantate de până la 150.000 euro pentru investiţii, capital de lucru şi dezvoltarea afacerilor Ziarul Financiar
13:00
Alegeri cruciale în Japonia: Japonezii se pregătesc să dea verdictul după scurtul mandat al lui Takaichi, prima femeie prim-ministru din istoria ţării. Sondajele arată că populismul direct al lui Takaichi şi promisiunile de schimbări radicale au câştigat un sprijin larg din partea electoratului, dornic de o ruptură faţă de modelul tradiţional de lideri Ziarul Financiar
12:45
Buy European: Comisia Europeană pregăteşte măsuri noi prin care produsele realizate în Europa vor avea prioritate la subvenţii şi la contractele plătite din bani publici Ziarul Financiar
Acum 24 ore
11:45
Industria care se bate cu IT-ul la capitolul salarii de început. Care este domeniul în care un tânăr absolvent de facultate îşi începe cariera cu un salariu de 1.000 de euro ce poate creşte semnificativ VIDEO Ziarul Financiar
10:45
Ziua neplătită de concediu medical îţi afectează pensia? Dar vechimea? Ce se întâmplă cu salariul, scade sau nu? VIDEO Ziarul Financiar
10:15
Fabrici închise şi locuri de muncă pierdute: Industria textilă din Turcia este în colaps şi are şanse minime să îşi revină. 380.000 de locuri de muncă au fost pierdute în ultimii trei ani, iar 4.500 de firme s-au închis doar în 2025 Ziarul Financiar
Fabrici închise şi locuri de muncă pierdute: industria textilă din Turcia se luptă pentru supravieţuire. Expor­turile scad pe măsură ce China şi Bangladesh cuceresc pieţele UE. Companiile se plâng de costul ridicat al materiilor prime şi de creşterea costurilor de producţie, cifrele brute ilustrând amploarea crizei: 380.000 de locuri de muncă au fost pierdute în ultimii trei ani, iar 4.500 de firme s-au închis doar în 2025.
10:15
Luxul nu ştie de criză: Cele mai scumpe hoteluri din lume au practicat anul trecut tarife record. Turişti ibogaţi au cheltuit masiv pentru acces la facilităţi de lux, iar tariful zilnic pentru o cameră premium a urcat la 1.245 de dolari pe noapte Ziarul Financiar
10:00
Europa vrea să redevină atractivă pentru listări: Băncile încep să promoveze masiv listările pe bursă în Europa, pentru a contracara dominaţia SUA Ziarul Financiar
Ieri
00:15
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Cumpără o Dacia Sandero sau o Dacia Duster sau o Dacia Bigster. Dacă eşti şeful unei companii, mai bine chiar, cumpără o flotă de Dacia Sandero sau de Dacia Duster sau de Dacia Bigster. Serios acum, dacă Dacia pleacă din România, intrăm în faliment de ţară Ziarul Financiar
00:00
Principalul articol din FT: Cum a ajuns faimoasa dinastie de Rothschild să aibă legături cu Jeffery Epstein? Când grupul bancar Edmond de Rothschild a intrat în dificultate, Ariane de Rothschild, care era la conducerea băncii elveţiene, a apelat la Epstein: ”Mi-e teamă că nu voi fi la înălţimea funcţiei/ Nu este nimic ce mi-ai putea spune care să mă şocheze” Ziarul Financiar
7 februarie 2026
23:45
Cumpără o Dacia Sandero sau o Dacia Duster sau o Dacia Bigster. Dacă eşti şeful unei companii, mai bine chiar, cumpără o flotă de Dacia Sandero sau de Dacia Duster sau de Dacia Bigster. Serios acum, dacă Dacia pleacă din România, intrăm în faliment de ţară Ziarul Financiar
23:15
Banii pentru armament se dau ca pâinea caldă: Uniunea Europeană analizează noi pachete de finanţare, după ce programul iniţial de împrumuturi în valoare de 150 mld. euro a fost suprasubscris aproape imediat Ziarul Financiar
19:30
”Finala românească” de la Cluj: Sorana Cârstea a câştigat Transylvania Open, după ce a învins-o pe Emma Răducanu, scor 6-0, 6-2. ”A fost cea mai frumoasă săptămână din viaţa mea” Ziarul Financiar
16:15
Aeroporturile din sud-estul Poloniei, redeschise după atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei Ziarul Financiar
15:30
Democraţia fără teren comun: de ce ne urlăm convingerile peste gard, fără să ne mai auzim Ziarul Financiar
