Nu mai cumpărăm pâine, lapte, pizza sau Skoda, ci acţiuni la Bursă: în timp ce economia, vânzările şi consumul au cel mai prost început de an din ultimul deceniu, Bursa are cel mai bun început de an din ultimii 14 ani, românii ajungând să stea la coadă să cumpere acţiuni

Anularea de la plată a primei zile de concediu medical, măsură intrată în vigoare din februarie 2026 pentru următorii doi ani, va avea un efect de domino pentru angajaţi inclusiv când aceştia vor ieşi la pensie. Astfel, reprezentanţii a două firme de consultanţă au explicat pentru ZF că zilele de concediu medical neplătite vor afecta valoarea pensiei pentru că nu generează venituri, iar baza de contribuţie va fi mai mică.