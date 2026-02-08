Nu mai cumpărăm pâine, lapte, pizza sau Skoda, ci acţiuni la Bursă: în timp ce economia, vânzările şi consumul au cel mai prost început de an din ultimul deceniu, Bursa are cel mai bun început de an din ultimii 14 ani, românii ajungând să stea la coadă să cumpere acţiuni
Ziarul Financiar, 9 februarie 2026 01:00
Nu mai cumpărăm pâine, lapte, pizza sau Skoda, ci acţiuni la Bursă: în timp ce economia, vânzările şi consumul au cel mai prost început de an din ultimul deceniu, Bursa are cel mai bun început de an din ultimii 14 ani, românii ajungând să stea la coadă să cumpere acţiuni
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
01:00
Acum 30 minute
00:45
Acum o oră
00:30
Subsidiara din România a Vantage Towers şi-a schimbat în 2025 activitatea principală din telecomunicaţii în construcţii de proiecte utilitare # Ziarul Financiar
Vantage Towers România, parte a unuia dintre cei mai importanţi operatori de infrastructură de telecomunicaţii din Europa, şi-a schimbat domeniul principal de activitate din telecomunicaţii în construcţii de proiecte utilitare. Concret, obiectul principal de activitate a fost modificat din „alte activităţi de telecomunicaţii" (cod CAEN 6190) în „lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii" (cod CAEN 4222), conform documentului.
00:15
00:15
00:15
00:15
Early Game Ventures şi-a primit înapoi banii investiţi în Pentra Solutions, startup câştigător la Innovation Labs 2024, după ce firma s-a închis # Ziarul Financiar
Fondul de investiţii Early Game Ventures şi-a recuperat integral investiţia de 150.000 de euro de la Pentra Solutions, startup-ul de cybersecurity fondat de trei liceeni – după ce proiectul s-a dizolvat în noiembrie 2025, la un an şi jumătate de la momentul în care câştiga premiul la programul de pre-accelerare Innovation Labs.
00:15
Bursă. BRD propune dividende de 750 mil. lei din profitul pe 2025: randament de 3,7% # Ziarul Financiar
BRD Groupe Société Générale intenţionează să distribuie acţionarilor jumătate din profitul net obţinut în 2025, ceea ce ar însemna dividende totale de aproximativ 750 mil. lei, potrivit raportului anual publicat de bancă, propunerea urmând să fie supusă votului în adunarea generală a acţionarilor din aprilie 2026.
00:15
Consultanţii fiscali: zilele de concediu medical neplătite vor afecta valoarea pensiei. Salariaţii pierd astfel de două ori bani: o dată când li se anulează o zi de concediu, a doua oară când vor ieşi la pensie, care va fi diminuată # Ziarul Financiar
Anularea de la plată a primei zile de concediu medical, măsură intrată în vigoare din februarie 2026 pentru următorii doi ani, va avea un efect de domino pentru angajaţi inclusiv când aceştia vor ieşi la pensie. Astfel, reprezentanţii a două firme de consultanţă au explicat pentru ZF că zilele de concediu medical neplătite vor afecta valoarea pensiei pentru că nu generează venituri, iar baza de contribuţie va fi mai mică.
00:15
Anne-Sophie Bauwens, Carrefour: „Anul 2025 a fost afectat de inflaţia ridicată, dar şi de măsurile guvernamentale din august, în mod notabil creşterea TVA-ului şi creşterea preţului energiei. Acestea au avut un efect direct asupra puterii de cumpărare a consumatorilor” # Ziarul Financiar
Creşterea taxelor din 2025 a afectat puterea de cumpărare a consumatorilor, iar schimbarea se vede şi în piaţa de retail, spune Anne-Sophie Bauwens (foto), CFO, Carrefour România.
00:15
Jobul zilei. Un absolvent de cibernetică al ASE Bucureşti câştigă aproape 19.500 de lei brut lunar, adică 11.400 de lei net # Ziarul Financiar
Un proiectant de software care a absolvit Facultatea de cibernetică, statistică şi informatică economică din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) din Bucureşti, specializarea informatică economică, câştigă, în medie, 19.462 de lei brut pe lună în anul 2025, potrivit calculelor ZF realizate pe baza datelor din platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, prin ajustarea veniturilor iniţiale cu evoluţia salariului mediu brut pe economie.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ce vrea să facă 2Performant cu banii din majorarea de capital? Dorin Boerescu, CEO: Plănuim să scalăm produsul pe piaţa locală şi să ne extindem în afara ţării. Am ales Irlanda # Ziarul Financiar
2Performant Network (simbol bursier 2P), cel mai mare jucător de pe piaţa de marketing afiliat din România, a demarat săptămâna trecută o nouă majorare de capital social de 5,75 mil. lei prin intermediul căreia vizează finanţarea planului strategic de dezvoltare pentru perioada 2025-2027. Dorin Boerescu, fondator şi acţionar cu 32%, a detaliat pe marginea planului în cadrul emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi din 6 februarie.
00:15
Afaceri de la Zero. Anul 2026 prin ochii micilor antreprenori. Andrei Albu, care a dezvoltat lanţul de simigerii Albu Bretzels: această perioadă este ca un examen pentru business. Dacă te uiţi doar la cifre, îl pici. Eu sunt optimist, continui investiţiile deja planificate # Ziarul Financiar
Andrei Albu, fondator al lanţului Albu Bretzels, cu opt locaţii specializate în produse de patiserie, panificaţie şi simigerie, crede despre 2026 că va fi un an cu provocări mari pentru businessul românesc pentru că din analiza bonului mediu din locaţii a observat că acesta a scăzut ca şi valoare deci, oamenii tind să fie mai chibzuiţi
00:15
Polonia analizează lansarea unei noi vânzări de obligaţiuni pe piaţa internaţională în primul trimestru al acestui an, vizând o emisiune de obligaţiuni în dolari după emisiunea record de titluri denominate în yeni, a anunţat un oficial al guvernului ţării.
00:15
Ce e în topul discuţiilor în HR. De la lipsa de ingineri la epidemia de epuizare, teme precum transparenţa salarială, deficitul de talente, burnoutul şi impactul AI domină discuţiile # Ziarul Financiar
Deficitul de candidaţi pe poziţii tehnice, sănătatea mintală a angajaţilor, restructurările şi impactul inteligenţei artificiale asupra locurilor de muncă se numără printre principalele preocupări ale specialiştilor în resurse umane în 2026.
00:15
Pentru cele 320.000 de hectare aflate în administrare, Agenţia Domeniilor Statului a încasat în 2025 o arendă de sub 100 de euro/hectar, la jumătate faţă de media pieţei # Ziarul Financiar
Din contractele de exploatare a terenurilor, fie prin arendare, fie prin concesionare, Agenţia Domeniilor Statului (ADS) a încasat redevenţe de 132,2 milioane de lei şi o arendă de 12,6 milioane de lei în 2025, conform informaţiilor oferite la soliciatarea ZF.
00:15
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Lucian Grecu, proprietarul hotelului Unirea din Iaşi: „Este o minune autostrada 7. Va creşte bunăstarea în toată zona Moldovei“ # Ziarul Financiar
Autostrada 7, care va lega Bucureştiul de Paşcani până la final de an, este „o minune“ care va aduce un aflux mai mare de turişti în zona Moldovei dar şi bunăstare la nivel general.
00:15
Piaţa medicamentelor fără reţetă (OTC) a depăşit 8 mld. lei în 2025, dublu în cinci ani # Ziarul Financiar
Românii au cumpărat anul trecut medicamente şi produse fără reţetă în valoare de 8,2 mld. lei, arată compania de cercetare de piaţă Cegedim. În comparaţie cu acum cinci ani, această piaţă s-a dublat.
00:15
Bursă. Electroalfa a închis anticipat IPO-ul la bursă după suprasubscrieri masive: retailul a cerut de 60 de ori mai multe acţiuni decât oferta disponibilă. Suprasubscrieri şi pe tranşa instituţionalilor # Ziarul Financiar
Oferta publică iniţială prin care Electroalfa International a scos la vânzare până la 65,9 milioane de acţiuni noi, reprezentând circa 35% din capital, a fost închisă anticipat, la doar cinci zile de la start, pe fondul cererii ridicate din partea investitorilor.
00:15
Meet the speakers. Adrian Polec, preşedintele Prime Batteries, producător de baterii inclus recent în topul celor mai bune companii de profil la nivel mondial, participă la ZF Power Summit 2026. Care este şansa pe care România o are de a deveni un jucător-cheie în tehnologia de stocare, esenţială în tranziţia energetică? # Ziarul Financiar
Stocarea de energie este în acest moment cel mai fierbinte subiect al tranziţiei energetice, dezvoltarea coerentă a acestui domeniu fiind de fapt cheia integrării profitabile şi în siguranţă a energiei regenerabile. Iar aici România are o şansă de a se poziţiona ca furnizor de tehnologie la nivel european prin intermediul Prime Batteries, singurul producător de baterii din România.
00:15
BRD a încheiat anul 2025 cu un profit net de 1,49 mld. lei, din care jumătate vrea să îi distribuie sub formă de dividende, însemnând 750 mil. lei, la un randament estimat de 3,7%. Venitul net a ajuns la 4,2 mld. lei la finalul anului trecut # Ziarul Financiar
BRD, a patra cea mai mare bancă de pe piaţa locală, a încheiat anul 2025 cu un profit net de 1,49 mld. lei, în timp ce venitul net bancar a fost de 4,2 mld. lei, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii băncii.
00:15
Zona Politehnica-Orhideea a depăşit Floreasca şi a devenit cel mai mare pol de birouri din Bucureşti: universitatea care formează inginerii ţării atrage acum şi cele mai mari companii # Ziarul Financiar
Există un loc în Bucureşti unde mii de studenţi la inginerie ies din cămine şi din amfiteatrele Universităţii Politehnica şi intră direct în clădirile de birouri care găzduiesc unele dintre cele mai mari companii de IT şi servicii financiare din ţară precum Bitdefender, Thales sau IBM. Zona Centru-Vest – perimetrul Politehnica-Orhideea-Cotroceni – a preluat titlul de cea mai mare subpiaţă de birouri din Bucureşti, depăşind zona Floreasca-Barbu Văcărescu, iar acum este şi zona cu o nouă clădire de birouri în construcţie.
Acum 4 ore
21:45
21:45
Giganţi din sectorul de retail ca Spar, Aldi şi Tesco ar putea părăsi Ungaria în acest an # Ziarul Financiar
Tamas Kozak, secretar general al Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor (OKSZ), a remarcat într-un interviu recent că o astfel de decizie nu ar fi luată la Budapesta. Totuşi, într-o ţară în care retorica antimultinaţionale este larg răspândită, iar profiturile aşteptate nu se materializează din cauza unor măsuri ca taxe speciale şi plafonări de preţuri, giganţii străini din sectorul de retail chiar ar putea părăsi Ungaria, notează Daily News Hungary.
21:15
Rogobete: Mă aştept să avem un buget cu care sănătatea să poată intra într-o traiectorie normală # Ziarul Financiar
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică faptul că se aşteaptă la un buget pentru sănătate cel puţin egal cu cel executat anul trecut, astfel încât sistemul să poată intra „într-o traiectorie normală”.
Acum 8 ore
19:00
18:30
17:15
Acum 12 ore
16:30
15:45
Ce urmează în Ungaria dacă premierul Viktor Orban pierde alegerile: Partidul de opoziţie Tisza a publicat un program de 240 de pagini, în care explică exact ce vrea să facă: simplificarea sistemului fiscal şi evitarea volatilităţii de la un an la altul în regulile bugetare, păstrarea reglementării preţurilor la utilităţi şi reducerea dependenţei de energia rusească # Ziarul Financiar
15:45
15:30
15:30
13:00
13:00
Alegeri cruciale în Japonia: Japonezii se pregătesc să dea verdictul după scurtul mandat al lui Takaichi, prima femeie prim-ministru din istoria ţării. Sondajele arată că populismul direct al lui Takaichi şi promisiunile de schimbări radicale au câştigat un sprijin larg din partea electoratului, dornic de o ruptură faţă de modelul tradiţional de lideri # Ziarul Financiar
12:45
Acum 24 ore
11:45
10:45
10:15
Fabrici închise şi locuri de muncă pierdute: Industria textilă din Turcia este în colaps şi are şanse minime să îşi revină. 380.000 de locuri de muncă au fost pierdute în ultimii trei ani, iar 4.500 de firme s-au închis doar în 2025 # Ziarul Financiar
Fabrici închise şi locuri de muncă pierdute: industria textilă din Turcia se luptă pentru supravieţuire. Exporturile scad pe măsură ce China şi Bangladesh cuceresc pieţele UE. Companiile se plâng de costul ridicat al materiilor prime şi de creşterea costurilor de producţie, cifrele brute ilustrând amploarea crizei: 380.000 de locuri de muncă au fost pierdute în ultimii trei ani, iar 4.500 de firme s-au închis doar în 2025.
10:15
10:00
Ieri
00:15
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Cumpără o Dacia Sandero sau o Dacia Duster sau o Dacia Bigster. Dacă eşti şeful unei companii, mai bine chiar, cumpără o flotă de Dacia Sandero sau de Dacia Duster sau de Dacia Bigster. Serios acum, dacă Dacia pleacă din România, intrăm în faliment de ţară # Ziarul Financiar
00:00
Principalul articol din FT: Cum a ajuns faimoasa dinastie de Rothschild să aibă legături cu Jeffery Epstein? Când grupul bancar Edmond de Rothschild a intrat în dificultate, Ariane de Rothschild, care era la conducerea băncii elveţiene, a apelat la Epstein: ”Mi-e teamă că nu voi fi la înălţimea funcţiei/ Nu este nimic ce mi-ai putea spune care să mă şocheze” # Ziarul Financiar
7 februarie 2026
23:45
23:15
19:30
16:15
15:30
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.