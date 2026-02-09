Ediţia 10 februarie 2026 epaper
Acum 10 minute
Acum 2 ore
19:45
Acum 4 ore
19:15
Avertisment. Judeţe întregi au sub cinci medici oncologi, deşi pacienţii sunt din ce în ce mai mulţi. Unui oncolog îi revin în medie peste 350 de pacienţi pe an. Numărul pacienţilor care suferă de o boală oncologică este de peste 200.000 de persoane, potrivit estimărilor specialiştilor # Ziarul Financiar
Jumătate dintre judeţele României au sub cinci medici oncologi în spitalele din zonele respective, care se ocupă de bolnavii diagnosticaţi cu această problemă de sănătate. De altfel, în ultimii ani numărul de pacienţi cu cancer a crescut, astfel că în prezent sunt peste 200.000 de persoane în tratament. Acest lucru înseamnă un grad de încărcare de 350 de pacienţi în medie pentru fiecare medic oncolog, din calculele ZF.
19:15
19:00
Foraj Sonde, la aproape o lună de la informaţia privind potenţialul interes faţă de activele Gazprom din România publicată de ZF: Monitorizăm în mod constant oportunităţile de pe piaţa românească şi internaţională. Informaţiile care au sugerat un interes faţă de activele Gazprom (NIS) nu au la bază o scrisoare de intenţie sau o decizie finală # Ziarul Financiar
18:45
18:45
Cum se compară România cu celelalte ţări europene. România versus Germania: diferenţe mari acolo unde se construiesc creşterea economică, educaţia şi forţa de muncă. 10 indicatori # Ziarul Financiar
România rămâne în urma Germaniei la indicatorii esenţiali care susţin dezvoltarea economică, iar cea mai mare diferenţă este dată de capitalul uman, arată datele din 10 indicatori Eurostat analizaţi de ZF.
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:15
Imaginea scumpirii medicamentelor fără reţetă: în cinci ani, piaţa şi-a dublat valoarea, până la 8 mld. lei. În 2020, la volume de aproape 240 de milioane de cutii de medicamente şi produse fără prescripţie medicală (OTC), românii plăteau 4,6 mld. le. Cinci ani mai târziu, la un volum doar cu 5% mai mare, vânzările s-au dublat, până la 8,2 mld. lei # Ziarul Financiar
Vânzările de medicamente şi produse fără prescripţie medicală (OTC) au ajuns la 8,2 miliarde de lei în 2025, după cum arată datele companiei de cercetare de piaţă Cegedim în cel mai recent raport care analizează piaţa farmaceutică din România. Acum cinci ani, în 2020, aceeaşi piaţă era de 4,6 miliarde de lei, ceea ce arată o creştere de aproape 80% în perioada menţionată, din calculele ZF.
18:15
Consiliul Concurenţei a deschis în mai 2025 o investigaţie pentru un presupus abuz de poziţie dominantă al Digi pe pieţele de televiziune, internet fix şi telefonie fixă # Ziarul Financiar
Consiliul Concurenţei a deschis în mai 2025 o investigaţie privind un presupus abuz de poziţie dominantă al Digi Communications pe pieţele de retail de retransmisie TV, acces la internet fix şi servicii de telefonie fixă, investigaţia acoperind o perioadă care începe cu anul 2015, potrivit unui document al companiei.
18:00
17:45
Olt şi Timiş, judeţe campioane la proiectele depuse pentru fonduri europene pentru legumicultură, iar judeţele Bihor şi Teleorman le urmează. Top 10 judeţe care au depus proiecte pentru a accesa fonduri europene pentru producţia de legume # Ziarul Financiar
Olt şi Timiş sunt pe primele locuri ca număr de proiecte depuse pe intervenţia DR-16 pentru fondurile europene destinate legumiculturii, urmate de judeţele Bihor şi Teleorman, potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor publicate de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).
17:45
Acum 6 ore
17:15
ZF Live. Piaţa birourilor iese din „seceta“ livrărilor. Victor Coşconel, Colliers: Există deja proiecte cu potenţial de finalizare în acest an şi mai ales din 2027 # Ziarul Financiar
Blocajele administrative, costul ridicat al finanţării şi incertitudinile macroeconomice au frânat în ultimii ani dezvoltarea proiectelor office în România. Însă 2026 se conturează ca un an de tranziţie, care poate redeschide fereastra pentru un nou ciclu de livrări începând cu 2027, susţine Victor Coşconel, partner şi head of leasing – office & industrial agencies în cadrul companiei de consultanţă imobiliară Colliers.
17:00
16:45
16:30
16:30
16:15
16:15
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Lucian Grecu, proprietarul hotelului Unirea din Iaşi, cu 186 de camere: Este o minune autostrada până la Paşcani, de 8 ani militez pentru ea. Va creşte bunăstarea în toată zona Moldovei # Ziarul Financiar
Autostrada 7, care va lega Bucureştiul de Paşcani până la final de an, este „o minune“ ce va aduce un aflux mai mare de turişti în zona Moldovei dar şi bunăstare în toată zona Moldovei.
16:15
ZF Live. Roxana Mircea, REI Finance Advisors: Sud-estul României primeşte fonduri europene în valoare de 45 mil. euro pentru parcuri industriale. Companiile pot dezvolta proiecte împreună cu autorităţile publice. Oraşele mici, medii sau mari din judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea au şansa de a atrage investitori şi de a creşte # Ziarul Financiar
„În anumite regiuni, cum este sud-estul ţării, de exemplu, sunt 45 mil. euro fonduri europene şi poţi să faci parteneriat, tu, companie, cu o autoritate publică, să dezvolţi un parc industrial”, a spus Roxana Mircea, managing partner, REI Finance Advisors.
16:15
Cea mai mare arendă percepută de ADS este de 3.985 kg grâu/hectar, în baza unui contract din 2023, încheiat cu compania Lavander Bio Land din judeţul Mehedinţi. Pentru cele 320.000 de hectare aflate în administrare, Agenţia Domeniilor Statului a încasat în 2025 arende şi redevenţe de doar 30 mil. euro, adică sub 100 de euro/hectar, la jumătate faţă de media pieţei # Ziarul Financiar
Din contractele de exploatare a terenurilor, fie prin arendare, fie prin concesionare, Agenţia Domeniilor Statului (ADS) a încasat redevenţe de 132,2 milioane de lei şi o arendă de 12,6 milioane de lei în 2025, conform informaţiilor oferite la soliciatarea ZF.
16:00
15:45
La carne de porc, peşte, cartofi, unt, zahăr şi orez, România are un grad de autoaprovizionare sub 50%. Grâul şi porumbul ne salvează la export, dar balanţa finală rămâne negativă, cu deficit agroalimentar de 5 mld. euro # Ziarul Financiar
România produce cereale mai multe decât îi trebuie, dar în acelaşi timp importă produse de bază, mâncarea consumată zi de zi. La carne de porc, peşte, cartofi, zahăr, unt şi orez, gradul de autoaprovizionare este sub 50%, arată o analiză ZF făcută pe baza datelor Institutului Naţional de Statistică, aflate în anuarul „Disponibilităţile de consum ale populaţiei în anul 2024“, publicat recent.
15:45
Acum 8 ore
15:30
15:30
15:30
15:30
După ce a renunţat să mai dezvolte o platformă pentru programatori - idee finanţată în 2024 cu 2 mil. $ de GapMinder şi Underline Ventures, start-up-ul Genezio îşi consolidează noua direcţie - vizibilitatea brandurilor în platformele AI - printr-o alianţă cu o agenţie de marketing digital, Data Revolt # Ziarul Financiar
Genezio, start-up-ul românesc fondat de Andrei Pitiş, a semnat un parteneriat strategic cu agenţia de data marketing Data Revolt pentru a integra datele de vizibilitate din platformele de inteligenţă artificială generativă cu instrumentele clasice de analytics şi strategie digitală. Mişcarea consolidează pivotul pe care Genezio l-a făcut în ultimii doi ani - de la o platformă serverless pentru dezvoltatori de software, cu care a pornit la drum în 2023, la o soluţie de monitorizare a modului în care brandurile sunt percepute şi recomandate de platforme AI precum ChatGPT, Gemini sau Perplexity.
15:30
Antreprenori locali. Grupul Nutrientul din Bihor face o investiţie de 24 mil. euro într-un abator în Salonta. „Vom muta producţia în România“ # Ziarul Financiar
Grupul Nutrientul, controlat de antreprenorul Iosif Pazuric, construieşte un abator în oraşul Salonta (jud. Bihor), investiţia fiind estimată la 24 de milioane de euro. Practic, acesta este primul abator de păsări al grupului, care va procesa pe plan intern, nu va mai trimite păsările în Ungaria la abatorizare.
15:15
Ce se întâmplă pe piaţa auto? Ford Puma Gen-E produsă la Craiova a fost cea mai vândută electrică din UK, cu peste 1.200 de unităţi livrate în ianuarie. Ford a devenit lider pe electrice în UK, în timp ce Tesla s-a prăbuşit cu 50% # Ziarul Financiar
Ford Puma Gen-E produsă la Craiova a fost cea mai vândută electrică din UK, cu peste 1.200 de unităţi livrate în ianuarie.
15:15
15:00
Profit net record de 10,6 mld. euro în 2025 pentru grupul italian UniCredit, prezent şi în România. Andrea Orcel, CEO UniCredit: Ambiţia noastră este de a obţine performanţe superioare în privinţa creşterii profitabile, generatoare de capital şi de distribuţie. Suntem încrezători că putem menţine această traiectorie în următorii cinci ani # Ziarul Financiar
15:00
14:45
14:30
14:15
ZF Live. Iulian Sorescu, partner, Kinstellar: În pachetul de măsuri pentru relansarea economică este şi o schemă de ajutor de stat pentru investiţii strategice şi de valoare mare care va premia investiţiile de peste 1 mld. lei şi va încerca să atragă investiţiile mari # Ziarul Financiar
Guvernul a pus în transparenţă mult aşteptatul pachet de măsuri de relansare economică, direcţionat către industria prelucrătoare, cercetare-dezvoltare, apărare, precum şi pentru valorificarea materiilor prime, pentru creşterea competitivităţii mediului de business la nivel regional şi pentru încurajarea investiţiilor românilor care se întorc din diaspora.
14:15
Confederaţia Patronală Concordia susţine apelul adresat de BusinessEurope instituţiilor europene privind creşterea competitivităţii în Europa: Companiile locale au nevoie de condiţii stabile, de reguli clare şi de un cadru european predictibil pentru a investi, a inova şi a crea locuri de muncă de calitate # Ziarul Financiar
14:15
14:15
14:15
ADR Vest a semnat contractul pentru fondul de venture capital de 37 de milioane de euro, administrat de francezii de la Aster. Cel puţin 18 companii din regiune vor primi investiţii de până la 4 milioane de euro # Ziarul Financiar
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a semnat contractul de management pentru un fond de venture capital de minimum 37 de milioane de euro, destinat companiilor cu potenţial mare de creştere din Regiunea Vest. Fondul este al doilea instrument financiar lansat de ADR Vest prin Programul Regional Vest 2021-2027, după acceleratorul de afaceri Vest Ventures, care sprijină start-up-uri din faza de idee.
14:15
14:00
13:45
Acum 12 ore
13:15
Analiza de luni. Piaţa de birouri din Bucureşti intră într-o nouă eră: după doi ani fără livrări, zona Centru-Vest devine polul de atracţie al Capitalei, iar chiriile prime ating recorduri în CBD. Horaţiu Florescu, Knight Frank: „Estimez că cererea în 2026 va fi în jur de 300.000 mp. Piaţa rămâne precaută, însă ne aşteptăm la o uşoară revenire“ # Ziarul Financiar
Piaţa de birouri din Bucureşti traversează o perioadă atipică, în care lipsa livrărilor de proiecte mari din ultimii doi ani s-a transformat dintr-o problemă conjuncturală într-un factor structural care redesenează raporturile de forţe între proprietari şi chiriaşi. Anul 2025 a intrat în istoria pieţei imobiliare locale cu o premieră absolută – zero metri pătraţi de birouri noi livraţi în capitală, o situaţie pe care consultanţii o descriu ca „nemaivăzută de vreo trei decenii“. Această pauză neobişnuită vine după mai mulţi ani de temperare treptată a ritmului de dezvoltare, iar efectele se văd deja în compresia ratei de neocupare, în creşterea chiriilor prime şi, nu în ultimul rând, în reconfigurarea hărţii zonelor de business din Bucureşti.
13:15
