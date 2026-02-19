METEO | Un nou episod de iarnă în București, la finalul săptămânii

15:00

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) va fi obligată să scadă factura în cazul în care nu este furnizat[ căldură către bucureșteni în paramentrii contractuali conveniți. Un proiect de hotărâre în acest sens se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din data de 24 februarie. Factura la căldură, scăzută de Termoenergetica dacă parametrii