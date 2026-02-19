Apa Nova, despre acumulările de apă din Capitală: „S-au înregistrat câteva sesizări”

15:20

Un scandal între angajați a izbucnit în noaptea de duminică spre luni în depoul Colentina, al Societății de Transport București (STB). Unul dintre șefi a fost acuzat de colegii săi că ar fi venit la serviciu băut și i s-a cerut să plece. Unul dintre angajați a înregistrat toată scena, care a avut loc în […]