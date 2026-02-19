Ziua lui Constantin Brâncuși, sărbătorită la Hub-ul de Galben
Buletin de București, 19 februarie 2026 12:20
Hub-ul de Galben, din Piața Amzei nr. 13, găzduiește pe 19 februarie expoziția „Memoria formelor. Brâncuși și continuitatea.” Ziua lui Constantin Brâncuși este sărbătorită, de asemenea, și prin proiecția unui film documentar dedicat vieții marelui sculptor. Vernisajul expoziției va începe la ora 16:00 și va reuni lucrări de sculptură și pictură realizate de artiști ai […] The post Ziua lui Constantin Brâncuși, sărbătorită la Hub-ul de Galben appeared first on Buletin de București.
