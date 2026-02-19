Cum a arătat textul sancţiunii de pe Realitatea Plus, citit în buclă timp de trei ore, cât a durat suspendarea emisiei. Putea fi citit în 20 de minute

16:10

Briefing-urile de după ședințele de guvern sunt, în teorie, locul unde Executivul explică publicului ce a decis și ce urmează. Iar purtătorul de cuvânt este, prin definiție, interfața dintre putere și presă. Omul care trebuie să răspundă inclusiv întrebărilor repetitive, incomode sau insistente. La briefing-ul de astăzi, însă, schimburile dintre jurnaliști și purtătorul de cuvânt […]