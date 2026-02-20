Liderul Coreei de Nord deschide cel de-al 9-lea Congres al Partidului, invocând realizările economice / A evitat să vorbească despre subiectele sensibile

19:40

Doctori în silvicultură, angajaţi de zeci de ani în Romsilva, pe funcţii de conducere, un inginer în domeniu cu experienţă în economia privată, dar şi un cadru didactic universitar se numără printre cei opt candidaţi pentru funcţia de director al Regiei Naţionale Romsilva. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că decizia va fi luată de Consiliul de Administraţie al Romsulva, care are o responsabilitate uriaşă: ”să aleagă un adevărat profesionist care să reformeze Romsilva”.