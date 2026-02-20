Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane detectează avioane ruseşti în largul Alaskăi / Mai multe avioane militare ridicate de la sol ca răspuns

22:40

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că România are o relaţie strategică, de apărare şi de securitate cu Statele Unite ale Americii, dar are şi o relaţie cu Uniunea Europeană, care ne ajută în special pe partea economică şi a menţionat că trebuie păstrate amândouă. ”Nu trebuie să vezi tot timpul viaţa ca un meci”, crede şeful statului. El a adăugat că, în interiorul UE şi în interiorul NATO, România trebuie să promoveze unitatea transatlantică.