Un avion de vânătoare iranian se prăbuşeşte în vestul Iranului, în timpul unui exerciţiu pe timp de noapte
News.ro, 20 februarie 2026 06:50
Un avion de vânătoare iranian s-a prăbuşit, joi seară, în vestul Iranului, ucigând unul dintre cei doi piloţi, a anunţat televiziunea de stat Irib, transmite Le Figaro.
Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane detectează avioane ruseşti în largul Alaskăi / Mai multe avioane militare ridicate de la sol ca răspuns # News.ro
Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane (NORAD) a anunţat, joi, că a detectat şi urmărit mai multe avioane militare ruseşti care operau în zona de identificare a apărării aeriene din Alaska (ADIZ), în largul Alaskăi, transmite Reuters.
Airbus reduce obiectivul privind producţia, din cauza unui conflict cu producătorul de motoare Pratt & Whitney # News.ro
Airbus îşi reduce obiectivul principal de producţie, în urma unui conflict tot mai tensionat cu producătorul de motoare Pratt & Whitney, generat de întârzieri în livrarea motoarelor, ceea ce a dus la scăderea acţiunilor Airbus cu 6%, transmite Reuters.
Argentina – Ciocniri ale muncitorilor aflaţi în grevă generală cu Poliţia / Sindicatele, nemulţumite de reforma în domeniul muncii # News.ro
Magazinele şi supermarketurile au fost închise, zborurile au fost anulate şi gunoiul s-a acumulat, joi, în toată Argentina, în timp ce sindicatele au organizat o grevă generală de 24 de ore împotriva reformelor muncii propuse de preşedintele Javier Milei. Transportul a fost în mare parte blocat, trenurile au rămas goale, iar protestatarii au blocat principalele drumuri de acces în Buenos Aires, fiind raportate câteva ciocniri, transmite France 24.
Un judecător italian a dispus ”regularizarea” a 40.000 de curieri ai diviziei din Italia a platformei de livrări Glovo # News.ro
Un judecător italian a dispus ”regularizarea” a 40.000 de curieri ai diviziei locale a platformei de livrări Glovo, aflată în prezent sub administrare judiciară, au declarat surse judiciare pentru Reuters.
Eric Dane, actorul chipeş şi musculos care a încins ecranele televizoarelor în prime time cu serialul „Grey’s Anatomy”, la apogeul popularităţii acestuia, a murit, potrivit agentului său de publicitate. El avea 53 de ani, transmite CNN.
Şefa BCE, Christine Lagarde, respinge speculaţiile că ar putea renunţa anticipat la funcţie # News.ro
Preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, le-a transmis colegilor săi că rămâne concentrată pe mandatul ei şi că, dacă ar intenţiona să demisioneze, i-ar informa personal, mesaj interpretat ca un semn că nu are în vedere o plecare iminentă, au declarat patru surse pentru Reuters.
Intervenţie a jandarmilor montani din Arieşeni pentru salvarea unei familii rămase înzăpezite spre Vârful Bihor / În maşină se aflau doi adulţi şi trei adolescenţi # News.ro
Jandarmii montani din Arieşeni au intervenit, în noaptea de joi spre vineri, pentru a salva o familie care a rămas înzăpezită.
Legislativul venezuelean adoptă un proiect de lege privind amnistia limitată, criticat de grupurile pentru drepturile omului / Unii membri ai familiilor deţinuţilor politici au încheiat a cincea zi de grevă a foamei # News.ro
Legislativul venezuelean, controlat de partidul de guvernământ, a aprobat, joi, un proiect de lege privind amnistia limitată, care, potrivit organizaţiilor pentru drepturile omului, nu oferă suficientă uşurare pentru sutele de prizonieri politici din ţară, în timp ce unii membri ai familiilor deţinuţilor au încheiat a cincea zi de grevă a foamei, transmite Reuters
Hamas organizează alegeri pentru alegerea unui nou lider interimar, a declarat pentru BBC un înalt oficial palestinian familiarizat cu activitatea grupării armate.
Liderul Coreei de Nord deschide cel de-al 9-lea Congres al Partidului, invocând realizările economice / A evitat să vorbească despre subiectele sensibile # News.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că ţara sa izolată a depăşit stagnarea şi a atins obiective economice majore în ultimii cinci ani, la deschiderea celui de-al 9-lea Congres al Partidului, a raportat vineri agenţia de presă oficială KCNA, trasmite Reuters.
Deficitul comercial al Statelor Unite s-a adâncit puternic în decembrie, pe fondul unei creşteri ample a importurilor, în timp ce numărul solicitărilor săptămânale de şomaj a scăzut peste aşteptări, indicând că piaţa muncii rămâne rezilientă, transmite Reuters.
Creştere de aproximativ 2% a preţurilor petrolului, joi, la cel mai ridicat nivel din ultimele 6 luni # News.ro
Preţurile petrolului au crescut joi în creştere cu aproximativ 2%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele 6 luni, pe fondul temerilor privind un posibil conflict militar între Statele Unite şi Iran, tensiuni care se amplifică în Orientul Mijlociu, una dintre cele mai importante regiuni producătoare de ţiţei din lume, transmite Reuters.
Bursele europene au închis joi în scădere, trase în jos de rezultatele financiare raportate de companii; Declin de 7% al titlurilor Airbus # News.ro
Acţiunile europene au închis în scădere joi, pe fondul rezultatelor financiare publicate de Airbus, Renault, Nestlé şi alte companii majore din regiune, transmite Reuters.
Preşedintele Donald Trump a prelungit joi termenul pentru luarea unei decizii militare cu privire la Iran, declarând reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One că acordă Teheranului „10-15 zile, cam atât, maximum” pentru a accepta un acord cu SUA în domeniul nuclear, relatează CNN..
Cu ce rezultate s-a soldat reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace? Trump anunţă angajamentele globale pentru reconstrucţie în Gaza # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, că ţările au contribuit deja cu 7 miliarde de dolari la un fond pentru reconstrucţia Gazei, care are ca scop reconstrucţia enclavei odată ce mişcarea Hamas va fi dezarmată, însă acesta din urmă este un obiectiv departe de a deveni realitate, relatează Reuters..
The Guardian: Administraţia Trump intenţionează să construiască o bază militară pentru 5.000 de persoane în Gaza. Un complex cât 200 de terenuri de fotbal este planificat ca bază pentru forţa multinaţională # News.ro
Administraţia Trump intenţionează să construiască o bază militară pentru 5.000 de persoane în Gaza, care se întinde pe o suprafaţă de peste 140 de hectare, ceea ce ar echivala cu suprafaţa a circa 200 de terenuri de fotbal, potrivit documentelor contractuale ale Consiliului pentru Pace analizate de The Guardian.
Belarus a eliberat un politician din opoziţie după ce acesta a suferit un AVC în închisoare. Disidentul fusese eliberat anterior în cadrul unor negocieri cu SUA, dar a refuzat să plece din ţară şi a fost închis din nou # News.ro
Disidentul belarus Mikola Statkevici, care a refuzat deportarea în Lituania după eliberarea sa în 2025 şi a fost încarcerat din nou, a fost eliberat după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC) în timpul detenţiei, a declarat joi liderul opoziţiei din exil, Sviatlana Ţihanouskaia, relatează Reuters.
Danemarca imobilizează un port-container sub pavilion iranian provenind din Rusia „neînmatriculat corespunzător” # News.ro
Autoritatea maritimă daneză a anunţat joi că a imobilizat o navă de tip port-container sub pavilion iranian provenind din Sankt Petersburg pentru deficienţă de pavilion. „Nava este reţinută pe motiv că nu este înregistrată corespunzător”, a explicat autoritatea într-un e-mail adresat AFP.
NASA face o evaluare foarte severă a zborului-test eşuat al navei Starliner construită de Boeing: „Deficienţe de proiectare şi inginerie” # News.ro
Şeful NASA, Jared Isaacman, recent instalat în funcţie şi considerat un apropiat al miliardarului Elon Musk, a revenit joi asupra problemelor întâmpinate în 2024 de nava Starliner a companiei Boeing în timpul primului său zbor cu echipaj către ISS, semnalând defecţiuni grave imputabile atât constructorului de avioane, cât şi agenţiei spaţiale americane, relatează AFP şi Reuters.
Maia Sandu a anulat un decret prin care a graţiat, în 2022, un cetăţean moldovean condamnat în Rusia # News.ro
Preşedinta Maia Sandu a revocat un decret din 2022 prin care a graţiat un cetăţean moldovean, Nicolae Andrei Şepeli, condamnat la închisoare în Rusia şi ulterior transferat în Republica Moldova pentru executarea pedepsei.
Barack Obama „a comis o greşeală gravă”: a dezvăluit informaţii „secrete” despre extratereştri, afirmă Donald Trump # News.ro
Preşedintele american a afirmat joi că predecesorul său, Barack Obama, a divulgat „informaţii clasificate” când a sugerat pe un ton uşor relaxat, într-un podcast, că extratereştrii există cu adevărat, relatează AFP.
Nicuşor Dan: Problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat la Washington pentru prima reuniune a Consiliului Păcii iniţiat de Donald Trump, a afirmat că problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite.
Echipa germană VfB Stuttgart a învins joi seara, în deplasare, scor 4-1, gruparea scoţiană Celtic Glasgow, în meciul tur din play-off-ul Ligii Europa.
Echipa italiană AC Fiorentina a învins joi seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia poloneză Jagiellonia Bialystok, în meciul tur din play-off-ul Conference League.
Preşedintele Donald Trump a reacţionat, joi, la vestea arestării fostului prinţ Andrew, ambii făcând cândva parte din anturajul infractorului sexual Jeffrey Epstein a cărui reţea de influenţă este dezvăluită odată cu publicarea a mii de de documente legate de dosarul lui, relatează Sky News şi Reuters.
UPDATE - JO de iarnă: Julia Sauter scrie istorie la Milano Cortina: un loc în top 17. Este cel mai bun rezultat din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice / "Am fost atât de fericită când am văzut cele 190 de puncte!" # News.ro
Reprezentanta României, Julia Sauter, a concurat joi seară la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, ea reuşind cea mai bună performanţă a carierei sale, dar şi cel mai bun rezultat pentru patinajul feminin românesc la JO.
Sportiva română Julia Sauter a declarat, joi seară, după ce a concurat în programul liber la Jocurile Olimpice de iarnă, la patinaj artistic, că a fost extrem de fericită atunci când a văzut punctele obţinute.
Trei copii şi doi adulţi au ajuns la spital, joi seară, după un accident produs în judeţul Argeş. Evenimentul în care au fost implicate trei maşini a avut loc la Dărmăneşti.
UPDATE - JO de iarnă: Julia Sauter scrie istorie la Milano Cortina: un loc în top 17. Este cel mai bun rezultat din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice # News.ro
Reprezentanta României, Julia Sauter, a concurat joi seară la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, ea reuşind cea mai bună performanţă a carierei sale, dar şi cel mai bun rezultat pentru patinajul feminin românesc la JO.
Belarusul, care a primit o rară invitaţie de a intra în Consiliul pentru Pace al lui Trump, susţine că nu a reuşit să obţină vize de SUA pentru a participa la reuniunea de la Washington # News.ro
Belarusul, un aliat apropiat al Rusiei, rar invitat la reuniuni internaţionale, a declarat joi că intenţiona să participe la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al preşedintelui american Donald Trump, care s-a desfăşurat la Washington, dar nu a reuşit să obţină vizele necesare, relatează Reuters.
Un tribunal marocan a condamnat 19 suporteri la închisoare pentru huliganism la finala haotică a Cupei Africii pe Naţiuni / Unul dintre acuzaţi a leşinat la auzirea sentinţei # News.ro
Un tribunal marocan a condamnat joi 19 suporteri la până la un an de închisoare pentru huliganism, în urma finalei haotice a Cupei Africii pe Naţiuni, dintre Maroc şi Senegal, în care suporterii au încercat să invadeze terenul, relatează AP.
Nicuşor Dan: Nu trebuie să vezi tot timpul viaţa ca un meci / Avem o relaţie strategică, de apărare, de securitate cu SUA / Avem o relaţie cu UE, care ne ajută foarte mult în zona economică / Trebuie să le păstrăm pe amândouă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că România are o relaţie strategică, de apărare şi de securitate cu Statele Unite ale Americii, dar are şi o relaţie cu Uniunea Europeană, care ne ajută în special pe partea economică şi a menţionat că trebuie păstrate amândouă. ”Nu trebuie să vezi tot timpul viaţa ca un meci”, crede şeful statului. El a adăugat că, în interiorul UE şi în interiorul NATO, România trebuie să promoveze unitatea transatlantică.
Intervenţie a pompierilor după ce a fost anunţat miros înţepător într-un magazin din Baia Mare/ Patru persoane, evaluate medical/ Mirosul, de la o operaţiune de deratizare # News.ro
Pompierii au intervenit, joi seară, după ce a fost anunţat miros înţepător într-un magazin din Baia Mare, iar patru persoane au fost evaluate medical. Mirosul previne de la substanţe folosite la deratizare, dar concentraţia este în scădere.
UPDATE - Andrew Mountbatten-Windsor, arestat în ziua aniversării sale, a fost eliberat după 12 ore. El va fi cercetat în continuare în libertate # News.ro
Andrew Mountbatten-Windsor a fost eliberat joi seara, după ce fusese arestat sub acuzaţia de abuz în serviciu public, în urma apariţiei unor documente incriminatoare în legătură cu dezvăluirile din dosarul Epstein, a anunţat poliţia din Thames Valley, relatază BBC.
Nicuşor Dan: Pentru politica noastră externă e important să fim parteneri în diferite formate/ Faptul că n-am mers anul ăsta nici la Davos, nici la Munchen nu înseamnă că nu ne vom duce peste un an sau peste doi # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi seară, că pentru politica externă a României este important ca ţara noastră să fie parteneră în diferite formate, el explicându-şi astfel vizita în Statele Unite ale Americii. Criticat că nu a mers la Forumul Economic Mondial de la Davos, şeful statului a explicat că absenţa sa din acest an nu înseamnă automat că va lipsi peste un an sau doi.
JO de iarnă: Reprezentanta României la patinaj artistic, Julia Sauter, a reuşit cea mai bună performanţă a carierei sale. După programul liber, are un total de 190.93 puncte # News.ro
Reprezentanta României, Julia Sauter, a concurat joi seară la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, ea reuşind cea mai bună performanţă a carierei sale.
UPDATE - Andrew Mountbatten-Windsor a fost eliberat. El va fi cercetat în continuare în libertate # News.ro
Andrew Mountbatten-Windsor a fost eliberat joi seara, după ce fusese arestat sub acuzaţia de abuz în serviciu public, în urma apariţiei unor documente incriminatoare în legătură cu dezvăluirile din dosarul Epstein, a anunţat poliţia din Thames Valley, relatază BBC.
Nicuşor Dan a discutat câteva zeci de secunde cu preşedintele american Donald Trump: Chestiuni de politeţe, cum e România / Faptul că am participat la această întâlnire a fost un mesaj simbolic important în relaţia româno-americană # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat, joi, câteva zeci de secunde cu preşedintele american Doland Trimp, la prima reuniune a Consiliului Păcii, dar a precizat că au fost doar chestiuni generale şi cum este România. ”Nu poţi intra în chestiuni de substanţă”, a declarat preşedintele, explicând, însă, că ”a fost un mesaj simbolic important în relaţia româno-americană” faptul că s-a deplasat la întrunire.
Nicuşor Dan: Actuala coaliţie merge înainte. Nu am văzut niciun fel de manifestare în alt sens # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că actuala coaliţie guvernamentală merge înainte şi că, la discuţiile de la Cotroceni cu liderii partidelor, a sesizat faptul că toată lumea e dispusă să continue în această formulă.
Nicuşor Dan: Obiectivul nostru, dincolo de a menţine soldaţii americani în România, este să atragem mari investiţii americane / Noul ambasador al SUA ajunge în martie la Bucureşti # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi seară, că obiectivul României este să atragă mari investiţii americane, dincolo de a menţine soldaţi americani în ţara noastră. El a adăugat că sunt multe oportunităţi de afaceri între cele două ţări, în energie, metale critice sau domeniul nuclear.
Liga Europa: Ionuţ Radu a câştigat „duelul românesc”, 2-1 la Salonic, cu PAOK-ul lui Lucescu jr. # News.ro
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu Ionuţ Radu titular, a învins joi, în deplasare, scor 2-1, formaţia greacă PAOK Salonic, condusă de Răzvan Lucescu, în prima manşă a play-off-ului din Liga Europa.
Echipa armeană Noah a câştigat joi, pe teren propriu, scor 1-0, prima manşă din play-off-ul Conference League, împotriva echipei olandeze AZ Alkmaar.
Cadavrul incendiat al unui bărbat de 45 de ani, găsit într-un apartament din Bucureşti / Anchetatorii au găsit un recipient cu diluant, iar pe pereţi mai multe mesaje de adio # News.ro
Poliţiştii şi procurorii au declanşat, joi seară, o anchetă, după ce au fost sesizaţi de către un bărbat că a găsit trupul incendiat al fiului său într-un imobil din Bucureşti. Anchetatorii au găsit un recipient cu diluant, iar pe pereţi mai multe mesaje de adio.
Handbal masculin: Dinamo Bucureşti, învinsă de liderul Fuchse Berlin, în grupa A a Ligii Campionilor # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă joi, pe teren propriu, de formaţia Fuchse Berlin, scor 27-21, în etapa a XI-a din grupa A a Ligii Campionilor.
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că nu se poate vorbi de influenţe la nivelul judecătorilor Curţii Constituţionale a României, dar a precizat că aceştia trăiesc în mijlocul societăţii şi că trebuie să se uite şi la dorinţa acesteia.
Reuters: Spionajul european este sceptic că războiul din Ucraina se va încheia în acest an # News.ro
Şefii serviciilor secrete europene sunt pesimişti cu privire la şansele de a se ajunge la un acord în acest an pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, în ciuda afirmaţiilor lui Donald Trump că negocierile mediate de SUA au adus perspectiva unui acord „destul de aproape”, scrie Reuters.
UPDATE - Preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio, cu Jared Kushner şi Steve Witkoff / Şeful statului a primit o şapcă inscripţionată cu MAGA / Nicuşor Dan: Sunt mai mult chestiuni de politeţe # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, care se află în Statele Unite ale Americii pentru prima reuniune a Consiliului pentru Pace iniţiat de Donald Trump, a discutat, joi seară, cu secretarul de stat american Marco Rubio. Şeful statului apare în fotografii alături de Rubio, având în mână o şapcă inscriţionată cu MAGA. Ulterior, preşedintele a precizat că a fost un schimb de poliţeţuri.
Volei feminin: CSO Voluntari a câştigat duelul echipelor din România în prima manşă a sferturilor CEV Cup, scor 3-1 cu Volei Alba Blaj # News.ro
Campioana Volei Alba Blaj a fost învinsă, joi, pe teren propriu, de echipa CSO Voluntari, în prima manşă a sferturilor de finală ale CEV Cup.
