Lindsey Vonn, operație de șase ore după revenirea în SUA: „Sunt cu adevărat bionică”

15:20

Julia Sauter a obţinut cel mai bun rezultat din istoria patinajului artistic feminin din România la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. La 28 de ani, patinatoarea născută în Germania a obţinut locul 17, chiar la debutul ei la Jocurile Olimpice. Acesta este nu doar cel mai bun rezultat al ei, dar şi cel […] The post Julia Sauter, copleşită de modul în care românii au susţinut-o la Jocurile Olimpice: “Îi iubesc pe toţi” appeared first on Antena Sport.