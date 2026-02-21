Rapid – Dinamo, sub semnul întrebării? Anunțul făcut de LPF: „Se va întrerupe meciul”

19:10

Cel mai probabil Mircea Lucescu va continua pe banca României. Mihai Stoichiţă a anunţat că selecţionerul a primit veşti bune de la medici. “O să vină Mircea Lucescu și o să vă spună. Este bine. Eu nu pot să spun mesajul lui. Eu nu sunt doctor. Eu atât vă spun: este bine, va veni și […] The post Mihai Stoichiţă: “O să vină Mircea Lucescu și o să vă spună!” Se ştie verdictul medicilor în cazul selecţionerului appeared first on Antena Sport.