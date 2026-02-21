Rapid – Dinamo, în pericol să fie amânat! Ninsoarea dă mari bătăi de cap: „Se fac eforturi mari să se joace”

09:20

Starul american Lindsey Vonn a suferit vineri o nouă intervenţie chirurgicală la piciorul stâng grav fracturat la Jocurile Olimpice. Vonn s-a întors acasă în Statele Unite la sfârşitul săptămânii trecute, după o săptămână de tratament pentru o fractură complexă a tibiei şi cel puţin patru operaţii la un spital din Italia. Lindsey Vonn a fost operată pentru a patra oară „Am trecut cu bine de operaţie", a scris Vonn pe Instagram. „A durat puţin mai mult de […]