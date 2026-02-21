Rapid – Dinamo LIVE TEXT (20:30). Derby cu „scântei” pe Arena Națională. Echipele probabile
Antena Sport, 21 februarie 2026 09:20
Rapid – Dinamo București este capul de afiș al rundei cu numărul 28 din Liga, iar partida de pe Arena Națională este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Cele două formații sunt despărțite în clasament de trei puncte și ambele încearcă să o prindă din urmă pe Universitatea Craiova, […] The post Rapid – Dinamo LIVE TEXT (20:30). Derby cu „scântei” pe Arena Națională. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
09:50
Rapid – Dinamo București este cel mai așteptat meci al rundei din Liga 1. „Câinii” vor să își ia revanșa în duelul de pe Arena Națională și să continue forma excelentă din ultimele etape. Adrian Mutu a făcut o analiză asupra derby-ului de sâmbătă seară și a transmis ce echipă este favorită dintre cele două. […] The post Cine este favorită în derby-ul Rapid – Dinamo? Răspunsul dat de Adrian Mutu appeared first on Antena Sport.
09:50
Decizia luată de Cristi Chivu la Inter, după accidentarea lui Lautaro Martinez. Verdictul italienilor # Antena Sport
Italienii au aflat ce decizie a luat Cristi Chivu la Inter, după accidentarea lui Lautaro Martinez. Antrenorul român a hotărât să-l titularizeze pe Pio Esposito (20 de ani) pentru duelul din această rundă de Serie A, cu Lecce, care se va disputa azi, de la ora 19:00. Pio Esposito, „copilul de suflet” al lui […] The post Decizia luată de Cristi Chivu la Inter, după accidentarea lui Lautaro Martinez. Verdictul italienilor appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
09:20
Rapid – Dinamo LIVE TEXT (20:30). Derby cu „scântei” pe Arena Națională. Echipele probabile # Antena Sport
Rapid – Dinamo București este capul de afiș al rundei cu numărul 28 din Liga, iar partida de pe Arena Națională este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Cele două formații sunt despărțite în clasament de trei puncte și ambele încearcă să o prindă din urmă pe Universitatea Craiova, […] The post Rapid – Dinamo LIVE TEXT (20:30). Derby cu „scântei” pe Arena Națională. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
09:20
Starul american Lindsey Vonn a suferit vineri o nouă intervenţie chirurgicală la piciorul stâng grav fracturat la Jocurile Olimpice. Vonn s-a întors acasă în Statele Unite la sfârşitul săptămânii trecute, după o săptămână de tratament pentru o fractură complexă a tibiei şi cel puţin patru operaţii la un spital din Italia. Lindsey Vonn a fost operată pentru a patra oară „Am trecut cu bine de operaţie”, a scris Vonn pe Instagram. „A durat puţin mai mult de […] The post Lindsey Vonn, operație de șase ore după revenirea în SUA: „Sunt cu adevărat bionică” appeared first on Antena Sport.
09:10
„Ce e asta?” Adrian Mutu a răbufnit, după ultimele controverse din Liga 1: „Nu mai înțeleg VAR-ul” # Antena Sport
Adrian Mutu a oferit o reacție categorică, după ultimele controverse de arbitraj din Liga 1. Fostul internațional a amintit de gafa lui Radu Petrescu, din Petrolul – FC Argeș 2-1, pe care nu și-a putut-o explica. Arbitrul a primit o suspendare de 12 etape, după ce le-a anulat inexplicabil un gol celor de la FC […] The post „Ce e asta?” Adrian Mutu a răbufnit, după ultimele controverse din Liga 1: „Nu mai înțeleg VAR-ul” appeared first on Antena Sport.
09:00
Venus Williams continuă să joace la nivel înalt și la 45 de ani! A primit un wildcard la un turneu important # Antena Sport
Venus Williams nu are de gând să se retragă încă din tenisul profesionist, după ce legendara jucătoare din Statele Unite ale Americii a fost prezentă anul acesta și la Australian Open. Cvadrupla campioană olimpică a primit un wildcard pentru ediția din acest an a turneului Indian Wells, acolo unde și-a anunțat participarea și Sorana Cîrstea. […] The post Venus Williams continuă să joace la nivel înalt și la 45 de ani! A primit un wildcard la un turneu important appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
08:50
Jucătorul care e OUT de la FCSB pentru meciul cu Metaloglobus. Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu ne putem opune” # Antena Sport
Mihai Stoica a anunțat că Siyabonga Ngezana nu va putea evolua în duelul dintre FCSB și Metaloglobus, din etapa a 28-a din Liga 1. Fundașul sud-african se confruntă cu probleme medicale și nu va fi apt pentru duelul care se va disputa luni, de la ora 20:00. Siyabonga Ngezana s-a „rupt” după meciul disputat de FCSB cu Fenerbahce, în ultima etapă a […] The post Jucătorul care e OUT de la FCSB pentru meciul cu Metaloglobus. Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu ne putem opune” appeared first on Antena Sport.
08:50
Basarab Panduru a găsit soluția pentru defensiva echipei naționale: „Nu m-ar mira să fie chemat” # Antena Sport
Universitatea Cluj a obținut vineri seară un succes important pe terenul celor de la FC Botoșani și a făcut un pas mare către accederea în play-off. Ardelenii sunt la mâna lor în această luptă și pot „tranșa” acest obiectiv pe teren propriu, etapa viitoare. Basarab Panduru a remarcat unul dintre jucătorii lui Cristiano Bergodi și […] The post Basarab Panduru a găsit soluția pentru defensiva echipei naționale: „Nu m-ar mira să fie chemat” appeared first on Antena Sport.
08:30
Reacții categorice, după clipul controversat postat de Dinamo înaintea derby-ului cu Rapid: „Dublu înțeles” # Antena Sport
Au apărut reacții ferme, după clipul controversat postat de Dinamo, cu o zi înaintea derby-ului cu Rapid. Cele două mari rivale se vor duela azi, pe Arena Națională, de la ora 20:30. Dinamo a postat un videoclip realizat cu inteligența artificială care a dat naștere mai multor discuții în spațiul public. În videoclip este surprins […] The post Reacții categorice, după clipul controversat postat de Dinamo înaintea derby-ului cu Rapid: „Dublu înțeles” appeared first on Antena Sport.
08:30
Jucătorul român dorit de FCSB a debutat în Serie A la 19 ani! Cifre ireale la echipa de tineret # Antena Sport
Avem un nou român în Serie A, după ce Ioan Vermeșan a debutat vineri seară în partida dintre Sassuolo și Verona, din etapa cu numărul 26 din campionatul Italiei. Puștiul care a fost dorit în trecut și de FCSB a impresionat la Primavera și a început să fie o prezență constantă în lotul echipei de […] The post Jucătorul român dorit de FCSB a debutat în Serie A la 19 ani! Cifre ireale la echipa de tineret appeared first on Antena Sport.
08:20
Marius Șumudică nu și-a iertat jucătorii, după 2-4 cu Al Qadsiah: „Greșeli individuale” # Antena Sport
Al-Okhdood a ajuns vineri la opt partide consecutive fără victorie în prima ligă din Arabia Saudită. Gruparea antrenată de Marius Șumudică a suferit o înfrângere pe teren propriu cu Al Qadsiah și s-a îndepărtat iarăși de primul loc ce îi asigură supraviețuirea. Tehnicianul român a găsit imediat problemele după evoluția modestă a echipei sale, dar […] The post Marius Șumudică nu și-a iertat jucătorii, după 2-4 cu Al Qadsiah: „Greșeli individuale” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
03:00
Scandal între fani şi clubul Dinamo din cauza câinelui care latră la o pană, înainte de Rapid: “Lipsă de decență” # Antena Sport
Înainte de derby-ul cu Rapid, Dinamo a publicat pe rețelele sociale un clip realizat cu AI. Un câine înaintează pe zăpadă, pe un teren de fotbal, până în dreptul unei pene, apoi latră amenințător. Clipul este însoțit de un mesaj clasic de luptă al dinamoviștilor: „Când se unesc câinii, ziua învinge noaptea!” „Așteptarea a luat […] The post Scandal între fani şi clubul Dinamo din cauza câinelui care latră la o pană, înainte de Rapid: “Lipsă de decență” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
23:20
Zoran Mitrov şi-a atacat colegii după FC Botoșani – U Cluj 1-3: “Fiecare am luat-o pe alt drum” # Antena Sport
Formaţia FC Botoşani a fost învinsă, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a 28-a a Ligii 1. Supărat de eşec, Zoran Mitrov a făcut o serie de declaraţii dure la adresa colegilor, spunând chiar că echipa se va bate la retrogradare. “Rămâne să ne […] The post Zoran Mitrov şi-a atacat colegii după FC Botoșani – U Cluj 1-3: “Fiecare am luat-o pe alt drum” appeared first on Antena Sport.
23:00
Marius Șumudică nu pare să fie reușit să o redreseze pe Al-Okhdood, care a suferit un nou eșec în prima ligă din Arabia Saudită. Echipa tehnicianului român a pierdut și disputa cu Al Qadsiah, scor 2-4. Distanța față de primul loc ce le asigură supraviețuirea în primul eșalon este de șase puncte, după ce s-au […] The post Coșmar pentru Marius Șumudică! Un nou eșec pentru român în Arabia Saudită appeared first on Antena Sport.
22:50
Formaţia FC Botoşani a fost învinsă, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a 28-a a Ligii 1. Antrenorul Leo Grozavu cere unitate la echipă şi are un mesaj pentru jucători. “Mă aşteptam, dar nu mă gândeam chiar aşa… În sezonul rece noi mereu avem […] The post Leo Grozavu, mesaj pentru jucători: “Acum trebuie să arătăm caracter” appeared first on Antena Sport.
22:30
Valeriu Iftime: “În prostia mea credeam la titlu!” Face praf un jucător: “Parcă a băut două sticle de whiskey” # Antena Sport
Formaţia FC Botoşani a fost învinsă, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a 28-a a Ligii 1. Valeriu Iftime pare resemnat după un nou eşec înregistrat. Privind în urmă, patronul Botoşaniului crede că şansele de play-off sunt acum infime. “La sărac îi ia vântul […] The post Valeriu Iftime: “În prostia mea credeam la titlu!” Face praf un jucător: “Parcă a băut două sticle de whiskey” appeared first on Antena Sport.
22:30
Universitatea Cluj a bifat un nou succes în Liga 1, reușind să se impună cu scorul de 3-1 pe terenul celor de la FC Botoșani, în cel de-al doilea meci al etapei cu numărul 28. Jovo Lukic a avut o evoluție de senzație pentru gruparea antrenată de Cristiano Bergodi, vârful venit de la Universitatea Craiova […] The post Alex Chipciu, discurs sincer după victoria de la Botoșani: „Nu suntem calificați” appeared first on Antena Sport.
22:00
Universitatea Cluj a bifat un nou succes în Liga 1 și a făcut un nou pas important către accederea în play-off. Fără Cristian Bergodi, suspendat, gruparea ardeleană s-a impus pe terenul celor de la FC Botoșani, scor 3-1. Jovo Lukic a avut o nouă evoluție de senzație pentru „șepcile roșii”, iar cea de-a treia reușită […] The post Botoşani – U Cluj 1-3. „Șepcile roșii” defilează către o nouă prezență în play-off appeared first on Antena Sport.
21:20
Dramatism total! MacKinnon a calificat Canada în finala olimpică cu un gol marcat cu 35 de secunde înainte de final # Antena Sport
Canada s-a impus cu 3-2 în fața Finlandei, în prima semifinală a turneului masculin de hochei pe gheață de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026. Fără veteranul Sidney Crosby, accidentat în sfertul cu Cehia, canadienii au trăit periculos până spre finalul partidei. Finlanda a condus cu 2-0, dar Canada a reușit […] The post Dramatism total! MacKinnon a calificat Canada în finala olimpică cu un gol marcat cu 35 de secunde înainte de final appeared first on Antena Sport.
21:10
Real Madrid s-a întors cu o victorie de la Lisabona, în prima manșă a play-off-ului UEFA Champions League, însă finalul de săptămână a fost unul cu ghinion pentru gruparea din La Liga. Dean Huijsen a suferit o accidentare la ultimul antrenament al echipei și ar putea absenta chiar și de la partida retur, care va […] The post Accidentare la Real Madrid! Jucătorul poate rata returul cu Benfica appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Finala disperaţilor appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Relax, băieţi! appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
20:50
Scandal între fani şi clubul Dinamo din cauza câinelui care latră la o pană, înainte de Rapid: “Lipsă de decență” # Antena Sport
Înainte de derby-ul cu Rapid, Dinamo a publicat pe rețelele sociale un clip realizat cu AI. Un câine înaintează pe zăpadă, pe un teren de fotbal, până în dreptul unei pene, apoi latră amenințător. Clipul este însoțit de un mesaj clasic de luptă al dinamoviștilor: „Când se unesc câinii, ziua învinge noaptea!” „Așteptarea a luat […] The post Scandal între fani şi clubul Dinamo din cauza câinelui care latră la o pană, înainte de Rapid: “Lipsă de decență” appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Un şoc de la Şucu appeared first on Antena Sport.
20:30
Oțelul Galați și UTA Arad au remizat în primul duel al rundei cu numărul 28 din Liga 1, scor 2-2. Oaspeții au avut un avantaj de două goluri, însă echipa lui Laszlo Balint a revenit incredibil. Pe final de meci, arădenii au contestat vehement arbitrajul, după ce Alin Roman a căzut în careu, după un […] The post Laszlo Balint, resemnat după Oțelul – UTA 2-2: „Șansele foarte mici” appeared first on Antena Sport.
20:20
Astăzi FRF trebuia să anunţe situaţia lui Mircea Lucescu. Selecţionerul se simte mai bine şi trage de el să stea pe bancă la Istanbul. The post Jurnal Antena Sport | Susţinere pentru Lucescu appeared first on Antena Sport.
20:20
The post Jurnal Antena Sport | Încărcaţi pentru titlu appeared first on Antena Sport.
20:00
Cătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul celor de la Audi, echipă debutantă în Formula 1 # Antena Sport
The post Cătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul celor de la Audi, echipă debutantă în Formula 1 appeared first on Antena Sport.
19:50
Valentin Mihăilă are o formă fantastică în Turcia, cu mai puțin de două luni înaintea barajului cu selecționata pregătită de Vincenzo Montella. Fotbalistul român a fost titular în disputa Rizespor – Kocaelispor și a reușit să marcheze destul de rapid, în minutul 13. Mihăilă a marcat primul gol al partidei şi continuă seria bună de […] The post Veşti bune pentru România: Mihăilă a marcat din nou în Turcia! appeared first on Antena Sport.
19:40
Verdictul lui Marius Avram. O nouă eroare de arbitraj în Oțelul – UTA 2-2: “A fost penalty” # Antena Sport
Cea mai controversată fază a partidei Oţelul – UTA Arad a fost cea din minutul 83, în care Alin Roman și Paul Iacob au purtat un duel pentru minge, iar primul a căzut în careu. Centralul Viorel Flueran a lăsat jocul să continue. Reluările au arătat însă că UTA Arad a fost privată de un […] The post Verdictul lui Marius Avram. O nouă eroare de arbitraj în Oțelul – UTA 2-2: “A fost penalty” appeared first on Antena Sport.
19:30
Adrian Mihalcea, nedumerit după Oțelul – UTA 2-2: „Nu știu când mai este henț, fault” # Antena Sport
Oțelul Galați și UTA au remizat, scor 2-2, în meciul care a deschis etapa cu numărul 28 din Liga 1. Arădenii au avut un avantaj de două goluri după doar 15 minute, însă gazdele au revenit incredibil în joc. Adrian Mihalcea a protestat vehement la adresa arbitrajului, după ce a solicitat lovitură de la 11 […] The post Adrian Mihalcea, nedumerit după Oțelul – UTA 2-2: „Nu știu când mai este henț, fault” appeared first on Antena Sport.
19:10
Mihai Stoichiţă: “O să vină Mircea Lucescu și o să vă spună!” Se ştie verdictul medicilor în cazul selecţionerului # Antena Sport
Cel mai probabil Mircea Lucescu va continua pe banca României. Mihai Stoichiţă a anunţat că selecţionerul a primit veşti bune de la medici. “O să vină Mircea Lucescu și o să vă spună. Este bine. Eu nu pot să spun mesajul lui. Eu nu sunt doctor. Eu atât vă spun: este bine, va veni și […] The post Mihai Stoichiţă: “O să vină Mircea Lucescu și o să vă spună!” Se ştie verdictul medicilor în cazul selecţionerului appeared first on Antena Sport.
19:00
Oțelul – UTA 2-2. Gălățenii salvează un punct la meciul 1000 din istoria clubului. Rămân șanse la play-off # Antena Sport
Oțelul Galați – UTA Arad este meciul care a deschis etapa cu numărul 28 din Liga 1, iar partida dintre cele două formații s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a început fantastic disputa și a dus rapid scorul la 2-0, însă gălățenii au revenit fantastic în meci și au scos […] The post Oțelul – UTA 2-2. Gălățenii salvează un punct la meciul 1000 din istoria clubului. Rămân șanse la play-off appeared first on Antena Sport.
18:50
Dan Șucu face totul pentru victorie în derby-ul cu Dinamo! Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament al Rapidului # Antena Sport
Rapid București are o serie de două etape consecutive fără victorie în Liga 1, iar echipa antrenată de Costel Gâlcă va întâlni Dinamo în etapa cu numărul 28, partida având loc pe Arena Națională. Victoria este una care contează mult pentru jucători, suporteri, dar și pentru patronul Dan Șucu. Finanțatorul grupării alb-vișinii le-a făcut o […] The post Dan Șucu face totul pentru victorie în derby-ul cu Dinamo! Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament al Rapidului appeared first on Antena Sport.
18:40
Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%” # Antena Sport
Prima reacţie oficială din partea FRF legată de viitorul băncii naţionale a României a venit din partea lui Ilie Dumitrescu. Așteptat de reporteri în momentul în care a părăsit sediul FRF, Ilie Dumitrescu a răspuns la cea mai importantă întrebare: ”Vă așteptați ca Mircea Lucescu să continue?”. Fostul component al Generaţiei de Aur a spus […] The post Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%” appeared first on Antena Sport.
18:30
Ioan Andone a spus care este favorita din Rapid – Dinamo: „E un avantaj în câștigarea campionatului” # Antena Sport
Rapid – Dinamo București este capul de afiș al etapei cu numărul 28 din Liga 1, iar partida de pe Arena Națională se anunță a fi una „încinsă”. Giuleștenii s-au impus în duelul din tur, însă echipa antrenată de Costel Gâlcă nu traversează cea mai bună perioadă a sezonului. Ioan Andone a analizat confruntarea programată […] The post Ioan Andone a spus care este favorita din Rapid – Dinamo: „E un avantaj în câștigarea campionatului” appeared first on Antena Sport.
18:20
Daniel Pancu a răbufnit: “Cea mai injustă decizie!” Nemulţumit de suspedarea dată în “cazul Berogodi-Cordea” # Antena Sport
Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat pe Andrei Cordea pentru 3 etape și l-a amendat cu 5.000 de lei în urma unui conflict aprins cu antrenorul Cristiano Bergodi (de la U Cluj), petrecut la finalul derby-ului clujean câștigat de CFR cu 3-2. Daniel Pancu a răbufnit legat de suspendarea primită de jucător. Tehnicianul consideră […] The post Daniel Pancu a răbufnit: “Cea mai injustă decizie!” Nemulţumit de suspedarea dată în “cazul Berogodi-Cordea” appeared first on Antena Sport.
18:00
Dani Pancu a răbufnit: “Cea mai injustă decizie!” Nemulţumit de suspedarea dată în “cazul Berogodi-Cordea” # Antena Sport
Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat pe Andrei Cordea pentru 3 etape și l-a amendat cu 5.000 de lei în urma unui conflict aprins cu antrenorul Cristiano Bergodi (de la U Cluj), petrecut la finalul derby-ului clujean câștigat de CFR cu 3-2. Daniel Pancu a răbufnit legat de suspendarea primită de jucător. Tehnicianul consideră […] The post Dani Pancu a răbufnit: “Cea mai injustă decizie!” Nemulţumit de suspedarea dată în “cazul Berogodi-Cordea” appeared first on Antena Sport.
17:50
Ousmane Dembele pleacă de la PSG! Balonul de Aur, război cu Luis Enrique. Ce decizie a luat starul din Hexagon # Antena Sport
Situația de la Paris Saint Germain este una tot mai tensionată, după episodul petrecut la Monaco, acolo unde gruparea antrenată de Luis Enrique a reușit o „remontada” de excepție contra adversarei din Ligue 1. Ousmane Dembele a fost scos de pe teren rapid și se zvonea că Balonul de Aur ar fi suferit o nouă […] The post Ousmane Dembele pleacă de la PSG! Balonul de Aur, război cu Luis Enrique. Ce decizie a luat starul din Hexagon appeared first on Antena Sport.
17:40
Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, mesaj pentru Mircea Lucescu: “Sper să-și recapete sănătatea” # Antena Sport
Selecționerul Turciei, Vicenzo Montella, a aflat despre problemele de sănătate cu care se confruntă selecţionerul României și a ținut să-i transmită acestuia un mesaj. „Vreau să-i transmit cele mai bune urări lui Mircea Lucescu. Sper să-și recapete sănătatea. Avem o relație foarte specială. Este un antrenor pe care îl iubesc și îl respect foarte mult. […] The post Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, mesaj pentru Mircea Lucescu: “Sper să-și recapete sănătatea” appeared first on Antena Sport.
17:10
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Tănase revine Florin Tănase revine pe teren! Tratamentul aplicat de Marijana a decurs perfect, iar căpitanul roş-albaştrilor va fi apt pentru meciul FCSB-ului cu Metaloglobus. 2. Mesajul lui Sauter Julia Sauter le-a mulţumit românilor pentru susţinerea din timpul Jocurilor Olimpice: “Îi […] The post Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 februarie appeared first on Antena Sport.
17:10
Rareș Vidican, delegat la derby-ul Rapid – Dinamo! Palmares impresionant pentru „câini” cu acesta la centru # Antena Sport
Comisia Centrală a Arbitrilor l-a nominalizat pe Rareș Vidican la centrul partidei de sâmbătă, dintre Rapid și Dinamo București, acesta fiind capul de afiș al rundei cu numărul 28 din Liga 1. Vidican a condus de trei ori în acest sezon formația antrenată de Zeljko Kopic, care nu a pierdut niciun meci în actuala stagiune […] The post Rareș Vidican, delegat la derby-ul Rapid – Dinamo! Palmares impresionant pentru „câini” cu acesta la centru appeared first on Antena Sport.
16:50
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, eliminate în semifinalele probei de dublu la Dubai # Antena Sport
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse și-au încheiat parcursul în proba de dublu a turneului WTA de la Dubai, după ce au fost eliminate în cele din urmă în faza semifinalelor. Cele două românce au fost învinse în penultimul act al competiției de perechea formată din Laura Siegemund și Vera Zvonareva (Germania/Rusia). Jaqueline Cristian și Gabriela […] The post Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, eliminate în semifinalele probei de dublu la Dubai appeared first on Antena Sport.
16:40
Anunţul lui Jose Mourinho despre transferul lui Ştefan Baiaram. Cu cine negociază jucătorul Universităţii # Antena Sport
Ştefan Baiaram vrea să se transfere de la Universitatea Craiova din vară, iar Giovanni Becali a fost mandatat de club să-i găsească ofertă. Primul contactat de Giovanni Becali a fost Jose Mourinho. Portughezul a răspuns imediat, spunând că fotbalistul Universităţii “nu este de Benfica”. „Eu l-am prezentat la două echipe portugheze, Benfica și Porto. Și […] The post Anunţul lui Jose Mourinho despre transferul lui Ştefan Baiaram. Cu cine negociază jucătorul Universităţii appeared first on Antena Sport.
16:30
Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova # Antena Sport
Universitatea Craiova va juca pe terenul celor de la Unirea Slobozia, în etapa cu numărul 28 din Liga 1. Echipa antrenată de Filipe Coelho își propune să obțină o nouă victorie, care să îi permită rămânerea pe prima poziție din clasament. Înaintea duelului care a fost programat duminică seară, tehnicianul portughez a primit vești bune […] The post Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
16:20
Cristi Chivu a aflat verdictul! Cât va lipsi Lautaro Martinez și ce meciuri va rata jucătorul lui Inter # Antena Sport
Cristi Chivu a primit o nouă veste proastă, la câteva zile după ce Inter a suferit un eșec usturător contra celor de la Bodo/Glimt, în prima manșă a play-off-ului UEFA Champions League. Lautaro Martinez s-a accidentat în cadrul partidei din Norvegia, iar staff-ul medical l-a supus mai multor investigații, pentru a putea depista problema și […] The post Cristi Chivu a aflat verdictul! Cât va lipsi Lautaro Martinez și ce meciuri va rata jucătorul lui Inter appeared first on Antena Sport.
16:10
Oțelul Galați – UTA LIVE SCORE (17:00). Meci tare pentru zona de play-off. Echipele de start # Antena Sport
Oțelul Galați – UTA Arad este meciul care deschide etapa cu numărul 28 din Liga 1, iar partida este transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Cele două formații luptă în continuare pentru prezența istorică în play-off, victoria fiind singura opțiune pentru ambele echipe. Oțelul Galați – UTA LIVE SCORE […] The post Oțelul Galați – UTA LIVE SCORE (17:00). Meci tare pentru zona de play-off. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
15:30
Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” # Antena Sport
Eduard Novak este cel care a criticat dur performanţa Juliei Sauter, cea care i-a adus României cea mai bună clasare din istoria ei la Jocurilor Olimpice la proba feminină de patinaj artistic, locul 17 la programul liber. Fostul ministru al sportului nu consideră un motiv de bucurie un loc 17 obţinut de o sportivă născută […] The post Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” appeared first on Antena Sport.
15:20
Julia Sauter, copleşită de modul în care românii au susţinut-o la Jocurile Olimpice: “Îi iubesc pe toţi” # Antena Sport
Julia Sauter a obţinut cel mai bun rezultat din istoria patinajului artistic feminin din România la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. La 28 de ani, patinatoarea născută în Germania a obţinut locul 17, chiar la debutul ei la Jocurile Olimpice. Acesta este nu doar cel mai bun rezultat al ei, dar şi cel […] The post Julia Sauter, copleşită de modul în care românii au susţinut-o la Jocurile Olimpice: “Îi iubesc pe toţi” appeared first on Antena Sport.
14:50
Revenire importantă la Rapid! Costel Gâlcă a făcut anunţul înaintea derby-ului cu Dinamo: “E apt” # Antena Sport
Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a anunţat că Lars Kramer, fundaşul care s-a accidentat la finalul lunii ianuarie, în meciul câştigat pe terenul lui UTA, este apt de joc. Anunţul a fost făcut cu o zi înaintea derby-ului de pe Arena Naţională, cu Dinamo. Olandezul de 26 de ani a devenit imediat om […] The post Revenire importantă la Rapid! Costel Gâlcă a făcut anunţul înaintea derby-ului cu Dinamo: “E apt” appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.