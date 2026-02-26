Bazinul de înot didactic al consiliului județean, pe harta competițională a României

09:50

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Duminică seara, în jurul orei 19.00, polițiștii rutieri au tras pe dreapta un autoturism care se deplasa pe Bulevardul București din Focșani. Șoferul, un bărbat de 43 de ani din Adjud, a fost rugat să sufle în etilotest (poate și din cauza damfului pe care l-a dat oamenilor legii) iar aparatul a indicat că omul […] Articolul Șofer din Adjud, depistat beat la volan pe un bulevard din Focșani! Un altul a fost prins „trotilat” pe un drum județean apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.