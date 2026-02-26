„Scriitor pentru o zi”, o nouă inițiativă marca Biblioteca Județeană Vrancea

15:10

În noaptea de 26 februarie, la ora 01:34, un apel prin 112 anunța poliția din Galați că un bărbat din Movileni ar fi sub influența substanțelor psihoactive și s-ar pregăti să plece cu mașina la plimbare. Polițiștii din Tecuci au pornit frumușel spre adresa indicată, probabil cu speranța că îl prind înainte să transforme DJ […]