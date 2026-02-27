O nouă ediție a proiectului „Conversații psihologice la Muzeu”, găzduită de Muzeul Vrancei
Jurnal de Vrancea, 27 februarie 2026 09:50
Muzeul Vrancei a fost, din nou, gazda unui dialog deschis despre una dintre cele mai sensibile și importante teme pentru orice comunitate: creșterea și echilibrul emoțional al copiilor. Cea de-a doua ediție a proiectului „Conversații psihologice la Muzeu" a adus în prim-plan tema „Copiii de azi, adulții de mâine", într-o întâlnire dedicată părinților preocupați de
• • •
Acum 30 minute
10:00
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 191 de locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru sfârșitul lunii februarie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie, mai puțin, de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de
09:50
O nouă ediție a proiectului „Conversații psihologice la Muzeu”, găzduită de Muzeul Vrancei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea, 27 februarie 2026 09:50
Acum 12 ore
00:10
♈ Berbec Ziua îți aduce energie și dorință de acțiune. La muncă pot apărea oportunități neașteptate, dar va trebui să reacționezi rapid. În plan sentimental, evită impulsivitatea – o discuție calmă poate clarifica o neînțelegere mai veche. Seara favorizează activitățile sportive sau o ieșire spontană. ♉ Taur Ai nevoie de stabilitate, iar astăzi te concentrezi
Acum 24 ore
20:10
Zi mare la Pufești: a fost recepționat Centrul de zi pentru copiii aflați în situații de risc # Jurnal de Vrancea
Prefectul județului Vrancea, Marius Iorga, a participat la recepția lucrărilor Centrului de zi destinat copiilor aflați în situații de risc din comuna Pufești. Proiectul este considerat unul esențial pentru sprijinirea educației și incluziunii sociale la nivel local. Centrul a fost realizat cu finanțare europeană prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și oferă spații
20:00
ULTIMA ORĂ Cutremur de peste 4 grade cu epicentrul în Vrancea, la 36 kilometri de Focșani # Jurnal de Vrancea
Joi dimineață ( 26 februarie), la ora 19:21:53 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea 4,4 grade pe Scara Richter, la adâncimea de 106.9 kilometri. Seismul, de intensitate III, a avut epicentrul pe raza comunei Năruja (județul Vrancea) și s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 36 km NV de Focșani, 75 km E de
15:30
Cu prilejul Zilei Mondiale a Scriitorului, Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu" Vrancea, invită publicul la un eveniment dedicat creativității și bucuriei de a scrie. Marți, 3 martie, de la ora 17.00, la sala de lectură a bibliotecii din strada Cuza Vodă nr. 8 va avea loc prima ediție a întâlnirii „Vocea ta, povestea ta – Scriitor
15:10
S-a speriat de poliție și a intrat cu mașina în șanț! Șoferul era beat și nu avea permis # Jurnal de Vrancea
În noaptea de 26 februarie, la ora 01:34, un apel prin 112 anunța poliția din Galați că un bărbat din Movileni ar fi sub influența substanțelor psihoactive și s-ar pregăti să plece cu mașina la plimbare. Polițiștii din Tecuci au pornit frumușel spre adresa indicată, probabil cu speranța că îl prind înainte să transforme DJ
14:20
Astăzi, în ședința Consiliului Local, primarul Cristi Misăilă și consilierii locali au căzut de acord ca pe viitor să elimine aparatele de tip „păcănele" de pe raza municipiului Focșani. Decizia a fost luată în urma discuțiilor privind impactul pe care jocurile de noroc îl au asupra comunității, în special asupra tinerilor și a persoanelor vulnerabile.
13:50
Bazinul de înot didactic al consiliului județean, pe harta competițională a României # Jurnal de Vrancea
Bazinul de înot al Consiliului Județean Vrancea intră oficial pe harta marilor competiții sportive din România. Începând din acest an, aici vor fi organizate competiții naționale de natație, un pas important pentru sportul vrâncean și, de ce nu?, pentru tinerii înotători din întreaga țară. Noua etapă deschide oportunități reale pentru performanță. Sportivii care vor concura
13:30
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează rentierii agricoli că, pentru a primi renta viageră aferentă anului 2025, este necesară obținerea vizei anuale. Perioada de vizare este cuprinsă între 2 martie – 31 august 2026 (în zilele lucrătoare). Viza anuală poate fi solicitată: prin prezentare la sediul Centrului Județean APIA; prin mijloace electronice
12:40
ATENȚIE, șoferi! Restricții temporare de viteză pe DN 2B, în zona podului peste râul Siret # Jurnal de Vrancea
Șoferii care circulă pe DN 2B, între Brăila și Șendreni, trebuie să țină cont de noi restricții de circulație instituite în zona podului peste râul Siret. Inspectoratul de Poliție Județean Brăila anunță introducerea unor restricții temporare pe DN 2B, la km 125+309 – km 125+446, în zona podului. Vorbim despre: limitarea temporară a vitezei la
12:20
Astăzi, la sediul Instituția Prefectului – Județul Vrancea, a avut loc o întâlnire de lucru dedicată centrelor de permanență medicală și rolului pe care acestea îl au în sistemul sanitar local. Discuțiile s-au concentrat pe modul în care aceste centre pot contribui la reducerea presiunii asupra unităților de primiri urgențe și la asigurarea accesului continuu
12:00
Deputatul liberal Dragoș Ciobotaru anunță semnarea unui proiect legislativ menit să combată traficul de persoane și exploatarea sexuală # Jurnal de Vrancea
Deputatul PNL de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, anunță că a semnat un proiect de lege care propune scoaterea din sfera ilegalităților a activităților sexuale prestate contra cost, în contextul unei dezbateri mai ample despre combaterea traficului de persoane și a exploatării sexuale. Declarația vine după ce parlamentarul a participat, la Parlament, la o masă rotundă organizată
10:30
Joi, 26 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto de Dragobete care au avut loc duminică, 22 februarie, Loteria Română a acordat 36.172 de câștiguri în valoare totală de peste 2,94 milioane de lei. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un
Ieri
10:00
Joi dimineață ( 26 februarie), la ora 05:37:25 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea 3,3 grade pe Scara Richter, la adâncimea de 119.9 kilometri. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Andreiașu de Jos (județul Vrancea) și s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 31 km V de Focșani, 61 km N de Buzău,
05:20
Odată cu venirea primăverii, tradițiile și gesturile simbolice revin în prim-plan. La Aurora Multimarket, sezonul aduce promoții speciale, cadouri inspirate și multe surprize pentru cei dragi. Mărțișor – un simbol al primăverii Mărțișorul rămâne una dintre cele mai frumoase tradiții românești, simbol al gesturilor sincere oferite celor dragi. Pentru a sărbători acest moment, magazinele Aurora
00:10
♈ Berbec Energia zilei te împinge să iei inițiativa într-o situație profesională care trenează de ceva timp. Ai curajul să spui lucrurilor pe nume, dar evită impulsivitatea. Spre seară, o discuție sinceră cu o persoană apropiată îți poate aduce liniște. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și siguranță financiară. Este o zi bună pentru planuri
25 februarie 2026
17:40
Un șofer s-a jucat cu nervii polițiștilor după ce a fost prins de două ori beat „praștie” la volan! A doua oară, nu mai avea nici măcar permis! # Jurnal de Vrancea
Povestea începe pe 23 februarie, în jurul orei 20:30, când bărbatul, în vârstă de 41 de ani, a fost oprit în municipiul Brăila. Testat cu etilotestul, aparatul a indicat 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat. O valoare care nu lasă loc de interpretări și nici de scuze de tipul „am mâncat bomboane cu lichior".
17:10
Vacanță de aproape două săptămâni pentru elevi, în aprilie 2026. Când pică Paștele și ce zile libere au părinții # Jurnal de Vrancea
Elevii vor avea o vacanță generoasă în luna aprilie 2026, la finalul modulului 4 din anul școlar 2025–2026. Pauza va dura 11 zile și va include atât Paștele catolic, cât și pe cel ortodox. Astfel, în 2026, cele două sărbători nu vor fi celebrate în aceeași zi. Paștele catolic va fi pe 5 aprilie, iar
15:20
Președintele Nicușor Halici impune ritm accelerat investițiilor în Vrancea: 123 milioane lei pentru DJ 205P și fonduri europene pentru servicii sociale # Jurnal de Vrancea
Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a convocat astăzi plenul CJ în ședință extraordinară de îndată pentru a accelera două proiecte majore pentru județ: modernizarea drumului județean 205P și atragerea de fonduri europene pentru creșterea calității serviciilor dedicate persoanelor cu dizabilități. Cele două inițiative, asumate și promovate de președintele CJ, au fost adoptate în unanimitate.
14:40
Agresorii din cazurile de violență domestică, obligați la consiliere sau internare. Noi sancțiuni pentru nerespectarea ordinului de protecție # Jurnal de Vrancea
Agresorii din cazurile de violență domestică vor putea fi obligați de instanță să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie sau chiar internare voluntară ori nevoluntară, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților, for decizional în acest caz. Proiectul modifică și completează Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și Legea nr. 26/2024 privind
13:00
Rabie bovină într-o gospodărie din Păunești! Prefectura a convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor # Jurnal de Vrancea
Prefectura Vrancea a convocat miercuri (25 februarie) o ședință extraordinară a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), după confirmarea unui caz de rabie la o bovină dintr-o gospodărie din comuna Păunești. În cadrul întâlnirii, membrii CLCB au analizat situația epidemiologică și au aprobat un plan de măsuri menite să limiteze și să eradicheze focarul.
12:30
Permisul suspendat pentru amenzile neplătite. O zi pentru fiecare 50 de lei datorați # Jurnal de Vrancea
Șoferii care nu își plătesc amenzile de circulație în termen de 90 de zile de la comunicarea sau înmânarea procesului-verbal vor rămâne fără permis. Suspendarea se va aplica automat, câte o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Măsura este inclusă într-o Ordonanță de urgență privind reforma administrației publice, adoptată de Guvern, și va intra
11:20
Colegiul Economic „M. Kogălniceanu” din Focșani, câștigător al concursului „Colegiul de Antreprenoriat” # Jurnal de Vrancea
Colegiul Economic „M. Kogălniceanu" a obținut un nou rezultat important pentru elevi dar și pentru cadrele didactice, fiind desemnat câștigător în cadrul competiției „Colegiul de Antreprenoriat". Concursul face parte din proiectul „Creșterea relevanței formării profesionale inițiale prin anticiparea nevoilor de formare profesională pentru piața muncii", derulat de IMM România. Prin această inițiativă, „Colegiul de Antreprenoriat"
11:00
Vacanță de aproape două săptămâni pentru elevi, în aprilie 2026. Când pică Paștele și ce zile libere au părinții # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Elevii vor avea o vacanță generoasă în luna aprilie 2026, la finalul modulului 4 din anul școlar 2025–2026. Pauza va dura 11 zile și va include atât Paștele catolic, cât și pe cel ortodox. Astfel, în 2026, cele două sărbători nu vor fi celebrate în aceeași zi. Paștele catolic va fi pe 5 aprilie, iar […] Articolul Vacanță de aproape două săptămâni pentru elevi, în aprilie 2026. Când pică Paștele și ce zile libere au părinții apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Guvernul a adoptat ordonanțele privind reforma administrației și relansarea economică # Jurnal de Vrancea
Premierul Ilie Bolojan a anunțat adoptarea celor două ordonanțe de urgență pe care le-a descris drept esențiale pentru perioada următoare: una privind relansarea economică și alta care vizează reforma administrației publice din România. Șeful Executivului a explicat că ordonanța privind relansarea economică completează cadrul fiscal și bugetar existent și are ca obiectiv așezarea economiei pe
09:50
Lucian Ciochină, în vârstă de 28 de ani, absolvent al Liceul de Muzică „Gh. Tătărescu" (clasele I–XII) și în prezent student la Universitatea „Valahia" din Târgoviște, în cadrul Departamentului Muzică, lansează o inițiativă dedicată sprijinirii copiilor talentați din Focșani. Acesta oferă pregătire muzicală gratuită pentru cinci copii proveniți din familii cu posibilități financiare reduse, care
09:40
Proteste ale sindicatelor din Învățământ împotriva măsurilor luate pentru reducerea deficitului bugetar # Jurnal de Vrancea
Trei mari federații sindicale din educație organizează miercuri, 25 februarie, un protest la Palatul Cotroceni. Acțiunea este anunțată de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret și Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater. Protestul se va desfășura între orele 12:00 și 13:30, este autorizat, iar organizatorii estimează participarea a aproximativ 500 de
08:10
1. Guvernul a adoptat marți seara reforma administrației, în urma căreia mii de bugetari vor fi dați afară până pe 1 iulie
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Zi bună pentru decizii rapide și inițiative curajoase. La locul de muncă apar oportunități neașteptate – ai grijă să nu te grăbești fără să analizezi detaliile. În plan sentimental, o discuție sinceră poate clarifica o situație tensionată. ♉ Taur Astăzi accentul cade pe stabilitate financiară. Este un moment potrivit să-ți reorganizezi bugetul sau […] Articolul Horoscopul zilei de 25 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
24 februarie 2026
19:00
Administrația Piețelor Focșani anunță încasarea tarifelor pentru luna martie 2026 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Piețelor Focșani S.A. anunță comercianții și producătorii că încasarea tarifelor lunare pentru utilizarea meselor aferente lunii martie 2026 va avea loc în perioada 25–27 februarie. Programul de încasări: 25 februarie: 9.00–12.00 și 13.30–15.00 26 februarie: 9.00–12.00 și 13.30–15.00 27 februarie: 9.00–12.00 și 13.30–15.00 Reprezentanții instituției precizează că toate abonamentele și rezervările pentru toate sectoarele […] Articolul Administrația Piețelor Focșani anunță încasarea tarifelor pentru luna martie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:20
Ce spun procurorii în cazul omorului accidental de la Câmpuri: a fost folosită o armă confecționată artizanal! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit unui comunicat al Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu, la data de 23 februarie 2026 a fost înregistrată o cauză penală care vizează infracțiunile de ucidere din culpă, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept. Anchetatorii au stabilit că, în seara zilei de 23 februarie, în jurul orei 18:30, bărbatul […] Articolul Ce spun procurorii în cazul omorului accidental de la Câmpuri: a fost folosită o armă confecționată artizanal! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Zona de munte a județului Vrancea reprezintă o prioritate strategică pentru președintele Nicușor Halici și pentru Consiliul Județean, datorită potențialului său natural, turistic și economic, care trebuie valorificat printr-o viziune coerentă și integrată. În acest context, președintele Nicușor Halici a avut o întâlnire de lucru cu primarii comunelor Năruja, Nereju, Valea Sării, Spulber, Paltin, Vrâncioaia […] Articolul Consiliul Județean Vrancea – dezvoltare integrată pentru Vrancea montană apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:20
Primăria Focșani va prelua doar drumurile din noile cartiere care au utilitățile finalizate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Municipiului Focșani nu va mai prelua drumurile private realizate în noile cartiere rezidențiale decât după ce dezvoltatorii își vor îndeplini toate obligațiile prevăzute în documentațiile de urbanism. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului, Cristi Misăilă, în cadrul ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism (CTATU). Potrivit edilului, municipalitatea va condiționa preluarea […] Articolul Primăria Focșani va prelua doar drumurile din noile cartiere care au utilitățile finalizate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță restricții temporare de circulație pe Autostrada A7 – Autostrada Moldovei, Calea 1 (sensul București → Focșani). Măsura va fi aplicată miercuri, 25 februarie, în intervalul orar 09:00 – 17:00, la kilometrul 54+690 (lotul 2: Mizil – Pietroasele). În zonă vor avea loc verificări privind tasarea terasamentului. Lucrările […] Articolul ATENȚIE! Restricții de circulație pe A7, sensul București – Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Zeci de programe de formare profesională vor începe în luna martie, la nivelul întregii țări # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna martie 2026, 101 programe de formare profesională pentru un număr de 1.698 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile județene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului București. Programele de formare profesională cu cele mai multe […] Articolul Zeci de programe de formare profesională vor începe în luna martie, la nivelul întregii țări apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Atelier dedicat muzicoterapiei pentru copiii cu dizabilități la Centrul Comunitar din Crângul Petrești # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La finalul lunii februarie, părinții copiilor cu dizabilități din județul Vrancea au ocazia să participe la un atelier dedicat muzicoterapiei, organizat la Centrul Comunitar de Servicii pentru Copii cu Dizabilități din Crângul Petrești. Evenimentul va avea loc vineri, 27 februarie, începând cu ora 14:00, la sediul centrului din strada Muzeului nr. 1, Petrești, în fostul […] Articolul Atelier dedicat muzicoterapiei pentru copiii cu dizabilități la Centrul Comunitar din Crângul Petrești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
„Disonanțe: Omul dintre măști” – expoziție semnată de artista Alina Codin, la Galeriile de Artă din Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, organizează luni, 9 martie 2026, ora 17.00, la Galeriile de Artă din Focșani, vernisajul expoziției „Disonanțe: Omul dintre măști”, semnată de artista Alina Codin. Curatoriată de Daniel Sur, expoziția propune o incursiune introspectivă în universul complex și adesea contradictoriu al identității umane contemporane. Proiectul explorează identitatea ca pe […] Articolul „Disonanțe: Omul dintre măști” – expoziție semnată de artista Alina Codin, la Galeriile de Artă din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Guvernul adoptă marți două ordonanțe de urgență care aduc schimbări importante atât în administrație, cât și în zona economică. După luni de amânări și negocieri în interiorul Coaliției, Executivul vine cu un pachet de măsuri care combină tăieri în aparatul public cu stimulente fiscale menite să sprijine relansarea economică. Una dintre noutăți vizează patrimoniul construit. […] Articolul Impozitul pe clădiri va fi redus! Ce prevede viitoarea lege! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Perdele forestiere de protecție pe DN2, DN 2D și DN 11A. Prefectura Vrancea cere accelerarea procedurilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Instituția Prefectului – Județul Vrancea a organizat o întâlnire de lucru dedicată stadiului de implementare a „Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție”, un proiect considerat esențial pentru siguranța infrastructurii rutiere și protejarea comunităților locale. Discuțiile au vizat în mod special realizarea perdelelor forestiere aferente drumurilor naționale DN2, DN2D și DN11A. Reprezentanții instituțiilor implicate au […] Articolul Perdele forestiere de protecție pe DN2, DN 2D și DN 11A. Prefectura Vrancea cere accelerarea procedurilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Cine este tânărul ucis accidental azi-noapte în comuna Câmpuri, cu o pușcă de vânătoare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe tânărul care a murit azi-noapte la Câmpuri (satul Gura Văii), într-un mod atât de tragic, brutal și stupid în chema Dorin Nițica. Avea doar 31 de ani și o viață întreagă înainte. Era căsătorit și avea un băiețel de câțiva anișori pe care îl iubea enorm. Destinul l-a luat însă prea repede din mijlocul […] Articolul Cine este tânărul ucis accidental azi-noapte în comuna Câmpuri, cu o pușcă de vânătoare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
Dragobete, sărbătoarea iubirii la români | Tradiții, superstiții și obiceiuri românești pe data de 24 februarie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 24 februarie 2026, românii sărbătoresc Dragobetele, una dintre cele mai îndrăgite tradiții populare dedicate iubirii, tinereții și primăverii. Considerată echivalentul autohton al Zilei Îndrăgostiților, sărbătoarea își are rădăcinile în folclorul românesc și în mitologia dacică. Personajul mitic Dragobete este descris în tradiția populară ca fiind fiul Babei Dochia, un tânăr chipeș și voinic, protector […] Articolul Dragobete, sărbătoarea iubirii la români | Tradiții, superstiții și obiceiuri românești pe data de 24 februarie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Horoscopul zilei de 24 februarie 2026 ♈ Berbec Dragobetele îți aprinde pasiunea! Dacă ești într-o relație, surprinde-ți partenerul cu un gest spontan. Dacă ești singur, ai șanse mari să începi o poveste intensă. Profesional, evită impulsivitatea. ♉ Taur Pentru tine, iubirea înseamnă stabilitate. Azi e momentul perfect pentru discuții serioase despre viitor. O veste bună […] Articolul Horoscopul zilei de 24 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Azi, 24 februarie, se împlinesc patru ani de când Rusia a invadat Ucraina. După patru ani de război, Kremlinul, care credea că va încheia așa-zisa „operațiune militară” specială în câteva zile, nu a reușit să ocupe decât mai puțin de 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea ocupată și „anexată” din 2014. Războiul din Ucraina este […] Articolul Cronica dimineții – 24.02.2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări cod galben de vânt puternic și viscol, valabile pentru zona de munte a județului Vrancea, începând de luni, 24 februarie, ora 10:00. Potrivit meteorologilor, în intervalul 24 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 20:00, în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, temporar […] Articolul Cod galben de vânt și viscol în zona de munte a județului Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:10
Poliția confirmă: bărbatul din Câmpuri – împușcat accidental de cel care dorea să-i vândă o armă de vânătoare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În continuarea informării privind evenimentul sesizat la data de 23 februarie 2026, în jurul orei 18:31, prin S.N.U.A.U. 112, în comuna Câmpuri, polițiștii din cadrul IPJ Vrancea au stabilit, din primele verificări, că incidentul s-ar fi produs la domiciliul unui bărbat, în vârstă de 33 de ani. Din cercetările efectuate până în acest moment a […] Articolul Poliția confirmă: bărbatul din Câmpuri – împușcat accidental de cel care dorea să-i vândă o armă de vânătoare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
23 februarie 2026
21:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Din informațiile pe care le deținem la această oră, fapta s-a petrecut în jurul orei 19.00, în satul Gura Văii din comuna Câmpuri. Sursele noastre spun că un bărbat, în jurul vârstei de 30 de ani, s-a deplasat până la casa unui cunoscut pentru a-i vinde o armă de vânătoare, pe care acesta din urmă […] Articolul ULTIMA ORĂ! Un bărbat din Câmpuri a fost omorât cu o armă de vânătoare! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:40
ULTIMA ORĂ Doi morți pe DN 2B, în urma unui accident extrem de grav! O minoră și un adult transportați la spital! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier grav s-a produs luni, 23 februarie, în jurul orei 17:45, pe DN2B, între localitățile Silistraru și Lacu-Sărat, pe raza județului vecin, Brăila. Potrivit primelor date furnizate de polițiștii ajunși la fața locului, un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, din Făurei-Sat, care se deplasa dinspre Brăila către Buzău, ar […] Articolul ULTIMA ORĂ Doi morți pe DN 2B, în urma unui accident extrem de grav! O minoră și un adult transportați la spital! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:50
VIDEO Mașină de salubritate, blocată în noroiul din cartierul Mândrești al Focșaniului! Cetățenii: „Mulțumim primarului ales!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Zilele acestea, pe strada Mieilor din cartierul Mândrești al municipiului Focșani, o mașină de salubritate aparținând companiei Polaris M Holding a rămas împotmolită în noroi. Autoutilitara, aflată în timpul programului de colectare a deșeurilor, s-a afundat cu roțile în stratul gros de pământ ud, nemaiputând înainta. Incidentul a avut loc în cursul dimineții, după mai […] Articolul VIDEO Mașină de salubritate, blocată în noroiul din cartierul Mândrești al Focșaniului! Cetățenii: „Mulțumim primarului ales!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Treisprezece elevi ai școlilor militare de subofițeri jandarmi au început, astăzi, stagiul de practică la Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea. Este primul contact direct cu misiunile din teren pentru viitorii subofițeri, care fac astfel pasul din sala de curs în realitatea activităților operative. Elevii provin de la Școlile Militare de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” din […] Articolul Treisprezece elevi jandarmi vor învăța meserie de la jandarmii vrânceni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
