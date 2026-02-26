Zi mare la Pufești: a fost recepționat Centrul de zi pentru copiii aflați în situații de risc

19:40

Un accident rutier grav s-a produs luni, 23 februarie, în jurul orei 17:45, pe DN2B, între localitățile Silistraru și Lacu-Sărat, pe raza județului vecin, Brăila. Potrivit primelor date furnizate de polițiștii ajunși la fața locului, un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, din Făurei-Sat, care se deplasa dinspre Brăila către Buzău, ar […]