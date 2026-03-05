Putin a acuzat Ucraina de atacul petrolierului de gaze care a explodat şi s-a scufundat în largul Libiei

21:50

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a discutat cu ministrul de Externe din Oman, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, despre situaţia turiştilor români din Muscat şi Salalah, blocaţi din cauza perturbărilor de trafic aerian, dar şi despre necesitatea colaborării pentru facilitarea unor zboruri comerciale din Muscat spre România şi Europa, care ar putea prelua, când situaţia o va permite, şi cereri ale cetăţenilor români din Dubai.