Cel puţin 80 de marinari iranieni au fost ucişi după ce SUA au lovit o navă de război, afirmă autorităţile din Sri Lanka
News.ro, 5 martie 2026 08:20
Cel puţin 80 de persoane au fost ucise după ce nava de război iraniană IRIS Dena a fost lovită de o torpilă lansată de pe un submarin american şi s-a scufundat în Oceanul Indian, conform anunţului făcut de oficiali din Sri Lanka, citaţi de CNN.
• • •
Acum 5 minute
08:30
Americanca Serena Williams „va reveni” pe circuit, speră Novak Djokovici, care a salutat miercuri, la Indian Wells, „una dintre cele mai mari sportive” din istorie, informează AFP.
Acum 15 minute
08:20
Acum 30 minute
08:10
Percheziţii în patru judeţe, inclusiv la sediile unor instituţii publice, în cadrul unei anchete privind eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân # News.ro
Mai multe percheziţii au loc joi, în judeţele Prahova, Giurgiu, Constanţa şi Ilfov, la sediile unor persoane juridice, la domiciliile unor persoane fizice, precum şi la sediile unor instituţii publice, în cadrul unei anchete privind eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân, în două adăposturi private fiind vizată săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, abuz în serviciu, uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Nouă persoane vor fi duse la audieri.
Acum o oră
08:00
SUA: Un raport al Rezervei Federale indică o perspectivă economică pozitivă şi o piaţă a muncii stabilă # News.ro
Activitatea economică din Statele Unite a crescut uşor în ultimele săptămâni, preţurile au continuat să urce, iar nivelul ocupării forţei de muncă a rămas stabil, potrivit unui raport publicat miercuri de Rezerva Federală, citat de Reuters.
08:00
China a anunţat joi că bugetul său pentru apărare, al doilea ca mărime din lume, mult în urma celui al Statelor Unite, va creşte cu 7% în 2026, un procent uşor mai mic decât anul trecut (7,2%), dar în linie cu anii precedenţi, relatează AFP.
07:50
CFR SA - A fost stabilit câştigătorul contractului pentru consultanţa şi supervizarea proiectării şi execuţiei lucrărilor pentru reabilitarea unui lot al magistralei Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeş # News.ro
Contractul pentru consultanţa şi supervizarea proiectării şi execuţiei lucrărilor pentru reabilitarea unui lot de peste 44 de kilometri al magistralei Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeş a fost câştigat de Asocierea MGGP (lider) – KONSENT – MGGP ENGINEERING S.R.L, cu o propunere financiară de 12.115.059,80 lei, fără TVA, informează CFR SA, care precizează că reabilitarea tronsonului are ca obiectiv modernizarea infrastructurii şi a sistemelor feroviare pentru atingerea unor viteze de 100–120 km/h pentru trenurile de marfă şi 120–160 km/h pentru trenurile de călători.
07:40
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti - 23 de curse spre şi dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai, Doha, anulate din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu - LISTA # News.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) anunţă că 23 de zboruri spre şi dinspre Tel Aviv, Damasc, Dubai, Doha au fost anulate joi din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu.
07:40
Agenţia de ştiri libaneză relatează că un lider Hamas a fost ucis într-un atac aerian israelian # News.ro
Agenţia oficială de ştiri libaneză ANI a relatat joi că un atac aerian israelian a ucis un lider Hamas într-o tabără de refugiaţi palestinieni din nordul Libanului.
Acum 2 ore
07:20
O premieră de la al Doilea Război Mondial încoace - Imaginile cu o navă iraniană torpilată de un submarin american - VIDEO # News.ro
Un submarin american a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian, marţi, a anunţat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.
07:20
Şeful Nvidia spune că investiţia de 30 de miliarde de dolari în OpenAI ar putea fi ultima înainte de listarea companiei de AI # News.ro
Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a declarat că investiţia recentă de 30 de miliarde de dolari în OpenAI ar putea fi ultima realizată de compania sa în startupul de inteligenţă artificială, deoarece OpenAI s-ar putea lista bursă spre sfârşitul acestui an, relatează CNBC.
07:10
Preşedintele Nicuşor Dan, vizită la Varşovia, joi, la invitaţia preşedintelui Poloniei, Karol Nawrocki / Întrevedere cu prim-ministrul Donald Tusk / Tema securităţii europene, subiect principal al discuţiilor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, se află joi, la Varşovia, la invitaţia preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki, şeful statului urmând să aibă o întrevedere şi cu prim-ministrul Donald Tusk. Tema securităţii europene va reprezenta un subiect principal al discuţiilor, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi de conflictele din Orientul Mijlociu.
07:10
Jaqueline Cristian s-a calificat în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells # News.ro
Jaqueline Cristian (35 WTA) s-a calificat, joi, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.
07:00
Iranul a susţinut joi că a lansat rachete care vizau sediile forţelor kurde din Kurdistanul irakian, potrivit presei de stat.
06:50
Xiaomi testează roboţi umanoizi în fabrica sa de maşini electrice şi spune că sunt ”ca nişte stagiari” # News.ro
Compania chineză Xiaomi testează roboţi umanoizi în fabrica sa de producţie pentru vehicule electrice, în încercarea de a creşte productivitatea liniilor de asamblare, a declarat preşedintele companiei, Lu Weibing, într-un interviu acordat CNBC la târgul Mobile World Congress din Barcelona.
06:50
Putin a acuzat Ucraina de atacul petrolierului de gaze care a explodat şi s-a scufundat în largul Libiei # News.ro
Vladimir Putin a acuzat Ucraina de comiterea unui atac terorist asupra unuia dintre transportatorii de gaze naturale lichefiate ai Rusiei, care a explodat în flăcări şi s-a scufundat în Marea Mediterană, în largul Libiei.
06:40
Guvernul Chinei a cerut celor mai mari rafinării de petrol din ţară să suspende exporturile de motorină şi benzină, deoarece escaladarea conflictului din Golful Persic perturbă sosirea ţiţeiului dintr-una dintre cele mai mari regiuni producătoare din lume, potrivit Bloomberg.
Acum 4 ore
06:30
06:10
Coreea de Nord - Kim Jong Un a participat la testele unui distrugător şi ale unei rachete de croazieră mare-sol # News.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat săptămâna aceasta la testele maritime ale unui distrugător de ultimă generaţie şi ale unei rachete de croazieră lansate de pe submarin, a relatat agenţia oficială de ştiri KCNA.
06:10
Directorul general şi preşedintele Goldman Sachs, David Solomon, a declarat că pieţele financiare au reacţionat surprinzător de calm la războiul cu Iranul, în condiţiile în care conflictul a intrat în a cincea zi, relatează CNBC.
06:00
China a condamnat ferm atacurile americano-israeliene asupra Iranului, dar analiştii cred că nu va risca o confruntare cu Washingtonul ajutându-şi partenerul, mai ales că importă o parte semnificativă din petrolul său din ţări bombardate de Teheran, potrivit unei analize AFP.
05:40
Donald Trump susţine industria cripto într-o dispută cu băncile americane privind dobânzile pentru stablecoins # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, s-a poziţionat de partea companiilor din industria criptomonedelor într-o confruntare majoră cu băncile americane privind posibilitatea de a oferi randamente similare dobânzilor pentru stablecoins, transmite CNBC.
05:10
Asigurătorii maritimi continuă să ofere acoperire în Orientul Mijlociu, dar primele de risc de război cresc # News.ro
Companiile de asigurări maritime din piaţa londoneză continuă să ofere acoperire pentru navele care operează în Orientul Mijlociu, în pofida creşterii primelor de risc de război provocate de escaladarea conflictului din Golf, a declarat miercuri Angus Blayney, director al diviziei maritime a brokerului de asigurări Gallagher, transmite Reuters.
Acum 6 ore
04:00
Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat joi că nu poate exclude participarea militară a ţării sale la războiul care se intensifică în Orientul Mijlociu, potrivit Le Figaro.
03:50
Iranul ameninţă că va viza instalaţiile nucleare israeliene dacă se va încerca schimbarea regimului la Teheran # News.ro
Iranul va viza instalaţia nucleară israeliană de la Dimona dacă Israelul şi Statele Unite vor încerca să schimbe regimul din Republica Islamică, a relatat miercuri agenţia de ştiri semi-oficială ISNA, citând un oficial militar iranian, scrie Jerusalem Post.
03:20
Autorităţile din Qatar evacuează locuitorii care trăiesc „în vecinătatea” Ambasadei SUA ca „măsură de precauţie temporară”, a anunţat joi Ministerul de Interne de la Doha, relatează CNN..
03:10
Armata israeliană a anunţat că a plasat sub alertă joi dimineaţă centrul ţării şi a declanşat apărarea aeriană pentru a intercepta „rachete lansate din Iran către teritoriul israelian”.
03:10
O explozie a avut loc pe un petrolier ancorat în Kuweit, potrivit agenţiei de securitate maritimă UKTMO.
02:50
Casa Albă dă asigurări că SUA dispun de arme „mai mult decât suficiente” pentru a purta un război îndelungat cu Iranul # News.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri că SUA dispun de arme „mai mult decât suficiente” pentru a purta un război îndelungat cu Iranul, în ciuda sugestiilor anterioare ale preşedintelui Donald Trump că stocurile nu sunt pe atât de extinse pe cât ar fi dorit, relatează CNN.
Acum 8 ore
02:30
Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că războiul cu Iranul este un succes major încă din primele zile, relatează CNN.
02:10
Arabia Saudită a anunţat joi că a doborât trei rachete de croazieră în apropierea oraşului Al-Kharj, din centrul ţării, în a şasea zi a războiului din Orientul Mijlociu.
01:40
Miliţii kurde din Irak ar fi lansat o ofensivă terestră în nord-vestul Iranului - presă / Informaţiile sunt infirmate # News.ro
Mai mulţi jurnalişti citează surse care afirmă că miliţiile kurde din Irak au lansat o operaţiune militară transfrontalieră în Iran, scrie The Guardian. Ulterior, aceşti jurnalişti au dat înapoi, spunând că semnalele sunt contradictorii.
01:30
Războiul dintre SUA şi Iran s-a intensificat brusc în a cincea zi a ostilităţilor: SUA scufundă o navă de război iraniană departe de Golful Persic, NATO doboară o rachetă iraniană care se îndrepta spre Turcia # News.ro
Războiul dintre SUA şi Iran s-a intensificat brusc miercuri, după ce un submarin american a scufundat o navă de război iraniană în largul coastelor din Sri Lanka, omorând cel puţin 80 de persoane, în timp ce apărarea aeriană a NATO a distrus o rachetă balistică iraniană lansată către Turcia, relatează Reuters.
00:40
Gabriela Ruse, locul 74 WTA, a fost eliminată, miercuri, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.
00:40
Eşec în Senatul american al unei rezoluţii a democraţilor care să limiteze puterile de război ale lui Trump # News.ro
Republicanii din Senat au respins miercuri o rezoluţie care viza obligarea preşedintelui Donald Trump să solicite aprobarea Congresului în cazul unor viitoare acţiuni militare ale SUA împotriva Iranului, relatează CNN.
Acum 12 ore
00:20
Mai mulţi jurnalişti citează surse care afirmă că miliţiile kurde din Irak au lansat o operaţiune militară transfrontalieră în Iran, scrie The Guardian.
00:20
Formaţia Lazio Roma a remizat cu Atalanta, miercuri seară, pe teren propriu, scor 2-2, în prima manşă a semifinalelor Cupei Italiei.
00:20
Formaţia Real Sociedad s-a calificat, miercuri seară, în finala Cupei Spaniei, trecând în semifinale de Athletic Bilbao, scor 1-0 în manşa secundă.
00:00
Premier League: O nouă victorie pentru liderul Arsenal, remiză pentru Manchester City / Chelsea, victorie în faţa echipei Aston Villa, cu revenire de la 0-1 # News.ro
Formaţia Manchester City a remizat, miercuri seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Nottingham Forest, într-un meci din etapa a 29-a a campionatului Angliei.
4 martie 2026
23:50
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani din Emiratele Arabe Unite, Qatar, Arabia Saudită şi Israel să completeze un „formular de criză”. Americanii din Irak, îndemnaţi să părăsească ţara # News.ro
Departamentul de Stat al SUA solicită cetăţenilor americani din Israel, Qatar, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite să completeze un formular de criză pentru a „primi informaţii de asistenţă pentru plecare de la Departamentul de Stat cu privire la opţiunile disponibile de transport aerian şi terestru”, relatează CNN.
23:50
Psihologul Bianca Pescaru, despre metode de a ţine sub control stresul: O pauză de cinci minute la fiecare oră. Ne ajută să gândim într-un mod de acceptare şi raţional, nu să ne văităm # News.ro
Psihologul Bianca Pescaru afirmă că există metode de a face faţă stresului de zi cu zi. Una dintre acestea este legată de luarea unei mici pauze la fiecare oră de muncă. O altă metodă este legată de gestionarea propriilor emoţii şi abordarea fiecărei probeme cu calm.
23:40
Psihologul Bianca Pescaru: Copiii trebuie învăţaţi să spună ”nu” drogurilor şi comportamentelor nepotrivite înainte de a ajunge la vârsta la care sunt supuşi unor asemenea tentaţii # News.ro
Psihologul Bianca Pescaru atrage atenţia că, înainte de a ajunge la vârsta la care ies singuri cu prietenii, copiii trebuie învăţaţi să spună ”nu” drogurilor şi comportamentelor nepotrivite. O relaţie deschisă cu părinţii, atenţia adulţilor la asigurarea echilibrului psiho-emoţional al copiilor sunt esenţiale în procesul de educaţie cu privire la astfel de comportamente.
23:30
Sorana Cîrstea, locul 38 WTA, s-a calificat, miercuri, în turul al doilea la turneul de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.
23:30
Cupa României: Universitatea Craiova a învins CFR Cluj şi s-a calificat în semifinale / Mai rămâne de stabilit o singură semifinalistă # News.ro
Formaţia Universitatea Craiova s-a calificat, miercuri seară, în semifinalele Cupei României Betano, trecând în sferturi de CFR Cluj, scor 3-1 după prelungiri.
23:20
Cum îi pot feri adulţii pe copii de impactul ştirilor despre război. Psihologul Bianca Pescaru: Este bine să ne menţinem, ca familie, rutina, echilibrul emoţional. Să discutăm cu ei, la nivelul lor de înţelegere # News.ro
Copiii pot fi afectaţi de ştirile privind războiul dintr-o parte sau alta a lumii, însă adulţii din viaţa lor sunt cei care pot atenua impactul negativ al imaginilor şi informaţiilor din zonele aflate în conflict. Psihologul Bianca Pescaru vorbeşte despre metodele prin care părinţii îşi pot ajuta copiii să depăşească emoţiile create de astfel de ştiri.
23:00
Alexandra Căpitănescu cu piesa „Choke Me” va reprezenta România la Eurovision 2026 - VIDEO # News.ro
Alexandra Căpitănescu, cu piesa rock „Choke Me”, va reprezenta România la Eurovision 2026, concurs care va avea loc în mai la Viena. "Vreau ca muzica mea să ajungă la oameni", a declarat artista emoţionată
23:00
Israelul a lansat un val de atacuri aeriene asupra Teheranului, a anunţat miercuri seara armata israeliană (IDF), relatează CNN.
23:00
Psihologul Bianca Pescaru: Interdicţiile extreme nu sunt benefice şi este bine să le permitem copiilor să aibă acces la telefon şi la aceste lucruri din online, însă sub o formă controlată şi sub nişte limite pe care noi le şi explicăm copiilor # News.ro
Psihologul Bianca Pescaru afirmă că interdicţiile impuse copiilor cu privire la reţelele de socializare nu sunt benefice, însă accesul trebuie permis îm mod controlat, iar cei mici ar trebui să aibă conturi private pe aceste reţele. Ea explică de ce interdicţiile pot avea un efect nedorit.
23:00
Formaţia Rayo Vallecano, la care joacă Andrei Raţiu, a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa lui Horaţiu Moldovan, Oviedo, într-un meci contând pentru etapa a 23-a a campionatului Spaniei.
22:50
Bogdan Ivan: Consiliul Concurenţei lucrează fix la acest aspect, să vadă dacă este speculă/ Am blocat orice posibilitate ca orice agent economic să profite de un conflict armat în Orientul Mijlociu, să crească artificial preţurile # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că, după scumpirea carburanţilor, în medie, cu 20 de bani, Consiliul Concurenţei face verificări pentru a stabili dacă majorarea preţului la pompă este sau nu justificată. Ivan spune că România este una dintre ţările cu cele mai mici preţuri la benzină şi motorină după evoluţia de pe pieţele internaţiomale cauzată de războiul din Orientul Mijlociu, dând exemple ale altor state europene în care majorările sunt considerabil mai mari.
22:40
MAE: Dintre cetăţenii români care au solicitat asistenţă consulară, din evidenţa MAE s-au întors în ţară 490 de persoane/ 174 de persoane au fost repatriate din Israel cu o cursă aeriană privată pe ruta Taba-Bucureşti # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că, ”dintre cetăţenii români care şi-au anunţat prezenţa şi au solicitat asistenţă consulară”, în contextul situaţiei din Orientul Mijlociu, ”din evidenţa MAE s-au întors în ţară 490 de persoane”. Un număr de 174 de persoane au fost repatriate din Israel cu o cursă operată de o companie privată, la solicitarea MAE, pe ruta Teba-Bucureşti. Patru persoane au revenit din Iordania cu un zbor de evacuare organizat de autorităţile din Slovacia.
