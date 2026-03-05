Coreea de Nord - Kim Jong Un a participat la testele unui distrugător şi ale unei rachete de croazieră mare-sol

22:50

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că, după scumpirea carburanţilor, în medie, cu 20 de bani, Consiliul Concurenţei face verificări pentru a stabili dacă majorarea preţului la pompă este sau nu justificată. Ivan spune că România este una dintre ţările cu cele mai mici preţuri la benzină şi motorină după evoluţia de pe pieţele internaţiomale cauzată de războiul din Orientul Mijlociu, dând exemple ale altor state europene în care majorările sunt considerabil mai mari.