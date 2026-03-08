În zona fostului restaurant ”Național” din municipiul Suceava se amenajează 42 de locuri de parcare

16:00

Polițiștii suceveni au reținut în arest trei bărbați, după ce au oprit o mașină în trafic, iar declarațiile lor și imaginile de pe camerele de supraveghere au confirmat că au condus pe rînd, deși nici unul nu are permis de conducere. Toți erau băuți. S-a întîmplat în noaptea de duminică spre luni, în zona trecerii […] Articolul Trei bărbați, reținuți în arest după ce au condus băuți o mașină, pe rînd. Cei trei nu au permise de conducere apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.