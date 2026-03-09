Daniel Hrenciuc speră că Suceava va avea 10-11 elevi la faza națională a Olimpiadei de Istorie
Radio Top Suceava, 9 martie 2026 10:20
Doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, spune că subiectele la faza județeană a Olimpiadei de Istorie au fost dificile. Olimpiada a avut loc pe 7 martie la Colegiul Național "Mihai Eminescu" Suceava. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Hrenciuc a declarat referitor la subiecte: "Au fost dificile. […]
• • •
Terasa restaurantului ”Taco Loco” din centrul municipiului Suceava, demolată. Aceasta ar fi depășit cu 10 metri pătrați suprafața aprobată # Radio Top Suceava
Terasa restaurantului "Taco Loco" din centrul municipiului Suceava a fost demolată, astăzi, de Primărie. La fața locului erau două angajate ale restaurantului, dar și șeful Poliției Locale, Ovidiu Doroftei, și arhitecul șef al municipiului, Ioan C. Lungu. Domnul Doroftei a spus că proprietarul terasei a fost notificat pe 4 martie că aceasta va fi demolată. […]
Primul lucru făcut public de noul ministru al Educației, Mihai Dimian, a fost să anunțe că a fost aprobat memorandumul inițiat de Ministerul Educației și Cercetării prin care vor putea fi scoase la concurs peste 400 de posturi necesare pentru 23 de creșe care urmează să fie puse în funcțiune. Nimic despre primele contacte cu […]
Concursul „Istorie și societate în dimensiune virtuală”, faza județeană, pe 14 martie, la Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni # Radio Top Suceava
Etapa județeană a Concursului „Istorie și societate în dimensiune virtuală" se va desfășura la Colegiul „Vasile Lovinescu" Fălticeni pe 14 martie 2026,. Concursul național interdisciplinar „Istorie și societate în dimensiune virtuală" se adresează elevilor cu aptitudini și înclinații deosebite în domeniul istoriei, ştiinţelor socio-umane şi informaticii. Concursul are drept scop realizarea unor materiale cu ajutorul […]
Elevi de la colegiile ”Ștefan cel Mare”, ”Eudoxiu Hurmuzachi” și ”Nicu Gane”, și de la Școala ”Dimitrie Cantemir” Rădăuți, cele mai bune rezultate la faza județană a Olimpiadei de Istorie # Radio Top Suceava
Elevi de la școli din Suceava, Rădăuți și Fălticeni au obținut cele mai bune rezultate la faza județeană a Olimpiadei de Istorie, care a avut loc timp de 3 ore sîmbătă, 7 martie, la Colegiul Național "Mihai Eminescu" Suceava. Iată rezultatele provizorii, înainte de contestații, conform Inspectoratului Școlar Suceava: 1.Clasa a VIII-a: Sfirschi Nicoleta Ana, […]
Maria-Ioana Romega, aur la Campionatele Naționale de lupte. Sportiva de la LPS Suceava este pregătită de Valerică Gherasim # Radio Top Suceava
Maria-Ioana Romega, sportivă legitimată la Liceul cu Program Sportiv Suceava, a cucerit medalia de aur la categoria 73 de kilograme, la categoria sub 17 ani, la Campionatul Național de lupte feminine. La competiția disputată la Ploiești, Maria-Ioana a cîștigat cinci meciuri, iar în finală a învins-o pe sportiva din Tîrgu Jiu care a ocupat locul […]
Ciprian Anton își dorește încă un mandat de președinte al Asociației Județene de Fotbal Suceava: Candidez pentru comunitatea fotbalistică din județul Suceava, pentru viitorul acestui sport pe care îl iubim # Radio Top Suceava
Profesorul Ciprian Anton și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat de președinte al Asociației Județene de Fotbal Suceava. Domnul Anton spune că pentru domnia sa "fotbalul nu a fost niciodată doar o funcție sau o responsabilitate administrativă. A fost și rămâne o parte importantă din viața mea. Am trăit acest fenomen pe teren, lângă teren […]
În zona fostului restaurant ”Național” din municipiul Suceava se amenajează 42 de locuri de parcare # Radio Top Suceava
În zona fostului restaurant "Național", la întîlnirea străzilor Nicolae Bălcescu, Mihai Viteazu și Ciprian Porumbescu, se amenajează 42 de locuri de parcare. Conform Primăriei Suceava, în același timp se refac trotuarele și se realizează o străpungere spre strada Ciprian Porumbescu. Anterior, acolo au fost demolate 12 garaje și a fost amenjată o zonă de relaxare.
Campania ”Întreabă-ți medicul despre vaccinare”, la Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni # Radio Top Suceava
Recent, la Colegiul Național "Nicu Gane" Fălticeni au fost prezenți trei medici care au discutat cu elevi de clasa a XII-a în cadrul campaniei "Întreabă-ți medicul despre vaccinare". Au oferit informații și au răspuns întrebărilor elevilor medicii primari de medicină de familie Mirela Oniceanu și Lăcrămioara Mercore, și medicul primar de chirurgie plastică Mircea Dinu […]
”Dom Polski” Moara, gazda evenimentului de premiere a etapei naționale a Olimpiadei de limbă polonă maternă # Radio Top Suceava
Sîmbătă, 7 martie, la sediul „Dom Polski" din localitatea Moara a avut loc festivitatea de premiere a etapei naționale a Olimpiadei de limbă polonă maternă, eveniment organizat de inspectorul școlar pentru minorități naționale, prof. Cristina-Maria Albu. La ceremonie au participat deputatul sucevean Ghervazen Longher, președintele Uniunii Polonezilor din România, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, […]
Flori, mărțișoare și mesajul ”violența domestică rămîne faptă penală”, în cadrul unei campanii a Poliției Suceava (Foto) # Radio Top Suceava
Cu ocazia Lunii Femeii, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a lasat în incinta Shopping City Suceava campania "Violența în familie este infracțiune". Campania își propune să transmită un mesaj ferm comunității noastre: "dincolo de flori și scuze, violența domestică rămâne faptă penală, respect pentru demnitatea fiecărei persoane și toleranță ZERO față de orice formă de […]
Comasare comune. Angelica Fădor: Peste tot în țară există localități cu o populație foarte mică care, eventual, ar dori să se comaseze # Radio Top Suceava
Suceveanca Angelica Fădor, secretar de stat în cadrul Ministerului de Interne, susține că în toată țara există localități cu puțini oameni care ar dori să se comaseze, însă acest lucru nu este ușor de realizat. Consiliul Județean Timiș a promis stimulente financiare cu valori cuprinse între 10 milioane și 20 de milioane de lei pentru […]
Primarul PSD al Sucevei, Vasile Rîmbu, suspendat din partid pentru 6 luni, fiindcă a afectat imaginea acestuia. Au fost și propuneri pentru excluderea primarului din PSD # Radio Top Suceava
Președintele Organizației Județene Suceava a PSD, președintele Consiliului Județean Gheorghe Șoldan, a anunțat că primarul PSD al Sucevei, Vasile Rîmbu, a fost suspendat pentru 6 luni din partid, fiindcă a afectat imaginea acestuia. Decizia a fost luată, astăzi, de Biroul Politic Județean al PSD. Cum Vasile Rîmbu este președintele Organizației Municipale Suceava a PSD, urmează […]
Spectacolul Rinocerii, la Teatrul ”Matei Vișniec”, cu ocazia împlinirii a 5 ani de existență ai Alianței Franceze Suceava # Radio Top Suceava
Pe 18 martie, de la ora 19:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec" Suceava, este programat spectacolul Rinocerii de Eugène Ionesco, în regia lui Alain Timár. Spectacolul face parte din multitudinea de evenimente care se vor desfășura cu ocazia împlinirii a 5 ani de existență ai Alianței Franceze Suceava. Într-un comunicat al instituției teatrale se arată: […]
„Cercetarea – de la vis la laborator: construim împreună viitorul Judeţului Suceava”, la USV # Radio Top Suceava
Luni, 9 martie, de la ora 11:00, Centrul de Orientare, Asociere şi Consiliere în Cariera de Cercetător (COACH USV) va organiza activitatea intitulată „Cercetarea – de la vis la laborator: construim împreună viitorul Judeţului Suceava". Evenimentul se va desfășura în Sala Senatului din corpul A și îl va avea ca invitat pe Gheorghe Șoldan, preşedintele […]
CSU Suceava are meci în deplasare cu U Cluj. Bogdan Șoldănescu: Sîntem încrezători, dar și tensionați # Radio Top Suceava
CSU Suceava va juca pe terenul echipei Universitatea Cluj sîmbătă, 7 martie, de la ora 16:00, iar antrenorul principal, Bogdan Șoldănescu, spune că va fi un meci foarte dificil, dar pe care speră ca echipa sa să-l cîștige. Suceava este pe locul VIII în Liga Zimbrilor, iar Clujul este pe IX. Meciul contează pentru etapa […]
Creșa cu 40 de locuri de la Siret, funcțională din toamnă. Ministrul Educației tocmai a aprobat memorandumul prin care se vor putea face angajări # Radio Top Suceava
Noua creșă din Siret va beneficia de prima decize luată de Mihai Dimian ca ministru al Educației. Domnul Dimian a anunțat că a fost aprobat memorandumul inițiat de Ministerul Educației și Cercetării prin care vor putea fi scoase la concurs peste 400 de posturi necesare pentru a fi puse în folosință 23 de creșe. La […]
Adrian Popoiu, despre noul ministru al Educației: Cred că România a cîștigat un om valoros și cred că domnul rector Dimian merită să fie ministru al Educației # Radio Top Suceava
Primarul Siretului, Adrian Popoiu, este convins că rectorul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, Mihai Dimian, va avea o prestație foarte bună ca ministru al Educației. Cei doi au colaborat foarte strîns în cadrul proiectului privind înființarea, la Siret, a Parcului Științific și Tehnologic. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, întrebat dacă l-a surprins […]
"Tableta zilei" din data de 26 februarie 2026, intitualtă "Vatra Dornei, două orașe în unul singur", a provocat o reacție. Pasajul care a provocat-o a fost: "Revenind la clădirile din oraș, poate cea mai urîtă este cea care nu cu mulți ani în urmă era elegantul hotelul al Căilor Ferate Române. Apropo, Compania Națională de […]
Direcțiile silvice din Suceava și Botoșani vor fi comasate. Sediul noii structuri va fi la Suceava # Radio Top Suceava
Prin Hotărîre de Guvern, direcțiile silvice din Suceava și Botoșani vor fi comasate. Direcția Silvică Regională Suceava va avea sediul central în municipiul Suceava. În ședința de Guvern de astăzi a fost aprobată Hotărîrea privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva inițiată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Actul normativ stabilește un nou cadru […]
Trei bărbați, reținuți în arest după ce au condus băuți o mașină, pe rînd. Cei trei nu au permise de conducere # Radio Top Suceava
Polițiștii suceveni au reținut în arest trei bărbați, după ce au oprit o mașină în trafic, iar declarațiile lor și imaginile de pe camerele de supraveghere au confirmat că au condus pe rînd, deși nici unul nu are permis de conducere. Toți erau băuți. S-a întîmplat în noaptea de duminică spre luni, în zona trecerii […]
Taxele și impozitele locale, mai mari, încasări mai mici la Horodnic de Sus. Primarul Valentin Luța: Deci, care a fost efectul acestor creșteri de taxe? Exact invers # Radio Top Suceava
Decizia guvernamentală de creștere a taxelor și impozitelor locale a avut efect invers în comuna suceveană Horodnic de Sus. Potrivit primarului Valentin Luța, încasările pentru primele două luni ale acestui an au fost mai mici față de perioada similară a anului trecut cu aproximativ 100.000 de lei. Asta, în condițiile în care cotele de creștere […]
Voluntarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Bucovina" Suceava au fost recompensați pentru activitatea și implicarea lor în sprijinul comunității. Potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a instituției, inspectorul-șef al ISU Suceava, colonelul Costică Ghiață, a înmînat astăzi diplome de apreciere voluntarilor care s-au remarcat prin devotament în activitățile de voluntariat. Reprezentanții instituției au […]
Inspectoratul Școlar Suceava anunță că cele două grupuri de elevi și cadre didactice de la Colegiul Național „Petru Rareș" Suceava, care au fost blocate în Dubai din cauza crizei din Orientul Mijlociu, sînt pe drumul de întoarcere. În prezent, elevii se află în autocarul care îi transportă către o locație sigură, de unde vor decola […]
Spectacol de teatru și competiție de șah, în acest weekend, la Iulius Mall Suceava # Radio Top Suceava
Weekend-ul acesta, poveștile copilăriei și competițiile de strategie își dau întâlnire la Iulius Mall Suceava. Personaje simpatice, aventuri haioase și competiții interesante transformă fiecare activitate într-o amintire de neuitat. Luna martie aduce spectacole și povești îndrăgite, gândite pentru cei mici, dar și pentru părinții care vor să se bucure de timp de calitate în familie. […]
USV. Concurs de creație care se referă la identitatea universității, specificul Bucovinei, dinamica orașului și experiența vieții studențești # Radio Top Suceava
La USV, la Book Café, a avut loc lansarea oficială a Concursului studențesc de
Doi handbaliști de la CSU Suceava, la Naționala mare. România se pregătește pentru dubla manșă cu Turcia din calificările pentru Mondial # Radio Top Suceava
Interul dreapta Codrin Radu, în vîrstă de 20 de ani, și extrema dreaptă Sorin Grigore, în vîrstă de 22 de ani, jucători ai CSU Suceava, sînt convocați, din nou, la echipa națională de handbal masculin a României. Selecționata condusă de George Buricea va participa la un stagiu de pregătire centralizată în perioada 14-23 martie, la […] Articolul Doi handbaliști de la CSU Suceava, la Naționala mare. România se pregătește pentru dubla manșă cu Turcia din calificările pentru Mondial apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava marchează, pe 7 martie, 36 de ani de la primirea titulaturii de universitate # Radio Top Suceava
Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava marchează, pe 7 martie 2026, 36 de ani de la momentul în care instituția a primit titulatura de universitate. Totodată, anul acesta se împlinesc 63 de ani de învățămînt superior la Suceava, tradiția începînd în 1963, odată cu înființarea Institutului Pedagogic. Profesorul universitar Gabriela Prelipcean, care conduce în prezent […] Articolul Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava marchează, pe 7 martie, 36 de ani de la primirea titulaturii de universitate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Atenționare din partea Primăriei Suceava: parcarea pe locurile pentru persoane cu dizabilități poate costa pînă la 10.000 de lei # Radio Top Suceava
Șoferii care ocupă fără drept locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități riscă ”sancțiuni contravenționale de la 2.000 lei la 10.000 lei, cu măsură complementară de ridicare a vehiculului pe cheltuiala proprietarului”, potrivit unui mesaj transmis de Primăria Municipiului Suceava. Reprezentanții municipalității au precizat că, în cursul zilei de astăzi, polițiștii locali au intervenit pe […] Articolul Atenționare din partea Primăriei Suceava: parcarea pe locurile pentru persoane cu dizabilități poate costa pînă la 10.000 de lei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Gabriela Prelipcean are încredere că Mihai Dimian se va descurca în funcția de ministru al Educației: Eu sînt optimistă, ne cunoaștem, lucrăm împreună din 2012. De regulă, ceea ce își propune duce la bun sfîrșit # Radio Top Suceava
Profesorul universitar doctor economist Gabriela Prelipcean și-a exprimat încrederea că noul ministru al Educației, Mihai Dimian, se va descurca în această funcție, subliniind că este o persoană care, ”de regulă, ceea ce își propune duce la bun sfîrșit”. Declarația a fost făcută în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, în contextul în care rectorul […] Articolul Gabriela Prelipcean are încredere că Mihai Dimian se va descurca în funcția de ministru al Educației: Eu sînt optimistă, ne cunoaștem, lucrăm împreună din 2012. De regulă, ceea ce își propune duce la bun sfîrșit apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Gabriela Prelipcean, noua conducătoare a universității sucevene: Întotdeauna lucrul de pe o altă poziție poate aduce anumite provocări, dar provocările stau la baza rezultatelor bune și foarte bune # Radio Top Suceava
Profesorul universitar doctor economist Gabriela Prelipcean, noul conducător al Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, le mulțumește tuturor celor care au susținut-o pentru a ocupa această poziție și vorbește despre lucrul în echipă. Gabriela Prelipcean a fost desemnată, de Consiliul de Administrație și mai apoi de Senatul USV, ordonator principal de credite al Universității în locul […] Articolul Gabriela Prelipcean, noua conducătoare a universității sucevene: Întotdeauna lucrul de pe o altă poziție poate aduce anumite provocări, dar provocările stau la baza rezultatelor bune și foarte bune apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Elevi și profesori suceveni, ajutați de lumea fotbalului. Fotbalul înseamnă mult mai mult decît alergatul după o minge # Radio Top Suceava
10 elevi și patru profesori de la Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava, care sînt blocați în Dubai, au fost luați în grijă de Cosmin Olăroiu, care le asigură cazarea și masa pînă cînd se vor putea întoarce în siguranță acasă. Cosmin a fost un bun fotbalist, iar domnul Olăroiu este unul dintre cei mai apreciați […] Articolul Elevi și profesori suceveni, ajutați de lumea fotbalului. Fotbalul înseamnă mult mai mult decît alergatul după o minge apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ziua Solidarității Româno-Polone. Ghervazen Longher: Într-o Europă marcată din nou de provocări de securitate, cooperarea noastră rămîne un pilon de stabilitate # Radio Top Suceava
Astăzi, în Camera Deputaților, s-a celebrat Ziua Solidarității Româno-Polone. Cu această ocazie, deputatul din partea minorității poloneze, Ghervazen Longher a rostit o alocuțiune. A fost prezent și ES Ambasadorul Republicii Polone Paweł Soloch, precum și reprezentanții comunității poloneze din România. Prezentăm alocuțiunea integral: Suceveanul Ghervazen Longher, președintele Uniunii Polonezilor din România, a spus: ”Astăzi marcăm […] Articolul Ziua Solidarității Româno-Polone. Ghervazen Longher: Într-o Europă marcată din nou de provocări de securitate, cooperarea noastră rămîne un pilon de stabilitate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Gabriela Prelipcean, în locul lui Mihai Dimian, la conducerea USV. Doamna Prelipcean nu este rector interimar, ci ordonator principal de credite # Radio Top Suceava
Profesorul universitar doctor economist Gabriela Prelipcean va conduce Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava în locul rectorului Mihai Dimian, care de ieri este ministru al Educației. Doamna Prelipcean este unul din cei patru prorectori ai USV și va fi ordonatorul principal de credite, și nu rector interimar. Consiliul de Administrație al Universității, care este format din […] Articolul Gabriela Prelipcean, în locul lui Mihai Dimian, la conducerea USV. Doamna Prelipcean nu este rector interimar, ci ordonator principal de credite apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Renumitul antrenor de fotbal Cosmin Olăroiu, sprijin pentru elevii și profesorii de la Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava, care sînt blocați în Dubai # Radio Top Suceava
Ca urmare a unui dialog între șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, și Cosmin Olăriu, renumitul antrenor român a decis să-i sprijine pe cei 10 elevi și patru profesori de la Colegiul Național ”Petru Rareș” are sînt blocați în Dubai din cauza conflictului din zonă. Domnul Olăroiu, în prezent selecționerul Naționalei Emiratelor Arabe Unite, le […] Articolul Renumitul antrenor de fotbal Cosmin Olăroiu, sprijin pentru elevii și profesorii de la Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava, care sînt blocați în Dubai apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Semnături pentru demiterea primarului Sucevei și a Consiliului Local. Alexandru Covașă: Nu avem o problemă cu acțiunea în sine, ci cu ceea ce înseamnă protecția datelor sucevenilor care completează aceste tabele # Radio Top Suceava
Purtătorul de cuvînt al Primăriei Suceava, Alexandru Covașă, a atras atenția că sucevenii care semnează listele pentru declanșarea unui referendum pentru demiterea primarului Vasile Rîmbu se expun, pentru că își dau datele personale. Asta, pentru că listele nu ar fi asumate în totalitate. În municipiul Suceava au fost distribuite foi cu liste pentru semnături și […] Articolul Semnături pentru demiterea primarului Sucevei și a Consiliului Local. Alexandru Covașă: Nu avem o problemă cu acțiunea în sine, ci cu ceea ce înseamnă protecția datelor sucevenilor care completează aceste tabele apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Boby Stroe anunță artiști din SUA, Ungaria, Germania, Anglia, Serbia, Italia, ”de peste tot”, la cea de-a XVII-a ediția a Festivalului de Blues ”Fani Adumitroaie”: O să fie niște surprize, ca de obicei # Radio Top Suceava
Cea de-a XVII-a ediție a Festivalului de Blues se anunță, din nou, una reușită, cu artiști din Statele Unite, Ungaria, Germania, Anglia, Serbia și Italia, ”de peste tot”, iar cap de afiș va fi ”o surpriză”, o trupă din Ungaria, cu invitat special din Germania. Evenimentul va avea loc în perioada 3–5 iulie […] Articolul Boby Stroe anunță artiști din SUA, Ungaria, Germania, Anglia, Serbia, Italia, ”de peste tot”, la cea de-a XVII-a ediția a Festivalului de Blues ”Fani Adumitroaie”: O să fie niște surprize, ca de obicei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Conform Legii nr. 102 din 13 aprilie 2023, alineatul (23), IULIUS MALL SUCEAVA S.R.L. anunță public inceperea lucrarilor de constructie conform Autorizației de Construire nr. 63 din 03.03.2026 emisa de Primaria Municipiului Suceava cu titlul: “1) Reamenajari interioare si modificari fatade la cladirea notata cu nr. cad. 32163-C1; 2) Schimbare de destinatie a cladirii identificate […] Articolul Comunicat Iulius Mall Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Analistul economic Daniel Apostol: Dacă războiul din Orientul Mijlociu va fi de durată, ne putem aștepta la o continuare a tendinței inflaționiste pe piața țițeiului și a carburanților # Radio Top Suceava
Din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, benzina a început să se scumpească în România, iar dacă situația va rămîne tensionată în zonă tendința inflaționistă de pe piața țițeiului se va menține, consideră analistul economic Daniel Apostol. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, acesta a declarat: ”Benzina la toate benzinăriile din București a sărit de 8 […] Articolul Analistul economic Daniel Apostol: Dacă războiul din Orientul Mijlociu va fi de durată, ne putem aștepta la o continuare a tendinței inflaționiste pe piața țițeiului și a carburanților apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ruda săracă de la Suceava, în biroul ministrului Educației, și nu pe la ușile Ministerului Educației # Radio Top Suceava
Nu sînt puține vocile care se întreabă de ce rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian, a acceptat funcția de ministru al Educației, mai ales că este o perioadă foarte complicată pentru sistemul de învățămînt din România. Păi, dacă ești bine pregătit și dacă știi că poți face lucruri te bagi atunci cînd este […] Articolul Ruda săracă de la Suceava, în biroul ministrului Educației, și nu pe la ușile Ministerului Educației apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Antrenorul Bogdan Șoldănescu și 7 handbaliști suceveni, la Naționala de tineret, în stagiu de pregătire înainte de European # Radio Top Suceava
Opt reprezentanți ai clubului de hanbal masculin CSU Suceava vor face parte din delegația tricoloră pentru acțiunea programată în perioada 12 – 22 martie 2026, în perspectiva Campionatului European. Alături de selecționerul Bogdan Șoldănescu, Clubul Sportiv Universitar Suceava va fi reprezentat la lotul național de tineret de portarul Răzvan Rîpă, extrema stînga Teodor Ilucă, pivoții […] Articolul Antrenorul Bogdan Șoldănescu și 7 handbaliști suceveni, la Naționala de tineret, în stagiu de pregătire înainte de European apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
În luna martie, județul Suceava va găzdui două olimpiade naționale, una la limba polonă maternă și cealaltă la limba germană modernă. Olimpiada națională de limba maternă polonă se va desfășura în perioada 5-8 martie 2026 la Colegiul Tehnic ,,Samuil Isopescu” Suceava. Competiția va fi organizată de Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Colegiul […] Articolul În luna martie, Suceava va găzdui două olimpiade naționale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Detectoare de fum și monoxid de carbon, și pentru locuințe din județul Suceava, în cadrul campaniei ”Detector pentru viață” # Radio Top Suceava
Începînd cu această lună, 10.000 de detectoare de fum și monoxid de carbon vor fi instalate în casele unor familii din 20 de județe, printre care și județul Suceava. Astfel se va ajunge la 30.000 de dispozitive donate în ultimii ani de E.ON și Delgaz Grid în cadrul campaniei ”Detector pentru viață”. Detectoarele pot salva […] Articolul Detectoare de fum și monoxid de carbon, și pentru locuințe din județul Suceava, în cadrul campaniei ”Detector pentru viață” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
”Antrenament pentru titularizare” cu 150 de participanți, un proiect pilot al Inspectoratului Școlar Suceava și al USV # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Județean și Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava va derula pe 6 iunie proiectul pilot la nivel național ”Antrenament pentru titularizare”. La acesta vor participa proaspeți absolvenți care vor să devină profesori. Proiectul a fost prezentat de șeful IȘJ Suceava, prof. Ciprian Anton, și de prof.univ. Otilia Clipa, de la Facultatea de Psihologie și […] Articolul ”Antrenament pentru titularizare” cu 150 de participanți, un proiect pilot al Inspectoratului Școlar Suceava și al USV apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Sindicatele își mențin revendicările și mizează pe dialog cu viitorul ministru. Traian Pădureț: ”Domnul Dimian, într-adevăr, este deschis dialogului. Este acum, vom vedea după numirea oficială” # Radio Top Suceava
Liderul Pro Educația Suceava, profesorul Traian Pădureț, spre într-un dialog real cu Mihai Dimian, după ce acesta va prelua conducerea Ministerului Educației, și că acesta va renunța o serie de măsuri luate de Guvern anul trecut. A declarat profesorul, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Nu ne ascundem că noi sperăm mai departe […] Articolul Sindicatele își mențin revendicările și mizează pe dialog cu viitorul ministru. Traian Pădureț: ”Domnul Dimian, într-adevăr, este deschis dialogului. Este acum, vom vedea după numirea oficială” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Contextul internațional actual amînă exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”. ISU Suceava: Amînarea actuală reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la context, nu o renunțare la exercițiu # Radio Top Suceava
În urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, a fost decisă amînarea exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bucovina” Suceava, decizia a fost luată în mod deliberat și responsabil, în baza unei analize proprii, care a indicat că, în […] Articolul Contextul internațional actual amînă exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”. ISU Suceava: Amînarea actuală reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la context, nu o renunțare la exercițiu apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Traian Pădureț: Am încredere că Mihai Dimian poate să aducă ceva bun la Ministerul Educației, dar să vedem dacă va fi lăsat. În 2023, rectorul USV a fost alături de protestul profesorilor din preuniversitar # Radio Top Suceava
Liderul Pro Educația Suceava, profesorul Traian Pădureț, afirmă că are o părere bună despre Mihai Dimian și are încredere că acesta poate face lucruri importante la conducerea Ministerului Educației, dacă va avea libertatea necesară. A declarat acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Eu am încredere că domnul Dimian poate să aducă ceva […] Articolul Traian Pădureț: Am încredere că Mihai Dimian poate să aducă ceva bun la Ministerul Educației, dar să vedem dacă va fi lăsat. În 2023, rectorul USV a fost alături de protestul profesorilor din preuniversitar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ciprian Anton: Mihai Dimian nu își dorește doar să ocupe acel fotoliu de ministru, ci își dorește să facă ceva pentru învățămîntul românesc # Radio Top Suceava
Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, l-a felicitat pe Mihai Dimian, rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, pentru nominalizarea sa pentru funcția de ministru al Educației. La propunerea premierului PNL, Ilie Bolojan, Biroul Politic Național al PNL a votat în unanimitate nominalizarea domnului Dimian. Conform protocolului coaliției de guvernare, funcția de ministru al […] Articolul Ciprian Anton: Mihai Dimian nu își dorește doar să ocupe acel fotoliu de ministru, ci își dorește să facă ceva pentru învățămîntul românesc apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Angelica Fădor, printre cei care au votat pentru ca Mihai Dimian să fie ministru al Educației: Am încredere că va avea un mandat bun și că va reuși să aducă propria viziune în domeniul învățămîntului # Radio Top Suceava
Președinta PNL Suceava, Angelica Fădor, s-a numărat printre cei 47 de membri ai Biroului Politc Național al PNL care l-au votat în unanimitate pe Mihai Dimian pentru funcția de ministru al Educației. La ședința care a avut loc în format online pe 2 martie, începînd cu ora 18.00, rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava a […] Articolul Angelica Fădor, printre cei care au votat pentru ca Mihai Dimian să fie ministru al Educației: Am încredere că va avea un mandat bun și că va reuși să aducă propria viziune în domeniul învățămîntului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
”Prin numirea unei persoane care nu are anvergură nici politică, nici academică, nici intelectuală, nici socială, ca prim-ministru nu poți să transmiți societății mesajul că acea persoană este capabilă să facă o reformă atât de necesară”. Așa l-a zugrăvit din cap pînă-n picioare pe Mihai Dimian o doamnă specializată în demascarea plagiatorilor. A făcut-o într-o […] Articolul Hai, Mihai Dimian, hai că poți! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
