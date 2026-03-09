Concursul „Istorie și societate în dimensiune virtuală”, faza județeană, pe 14 martie, la Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni

12:30

Liderul Pro Educația Suceava, profesorul Traian Pădureț, afirmă că are o părere bună despre Mihai Dimian și are încredere că acesta poate face lucruri importante la conducerea Ministerului Educației, dacă va avea libertatea necesară. A declarat acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Eu am încredere că domnul Dimian poate să aducă ceva […] Articolul Traian Pădureț: Am încredere că Mihai Dimian poate să aducă ceva bun la Ministerul Educației, dar să vedem dacă va fi lăsat. În 2023, rectorul USV a fost alături de protestul profesorilor din preuniversitar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.