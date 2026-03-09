Elevi de la colegiile ”Ștefan cel Mare”, ”Eudoxiu Hurmuzachi” și ”Nicu Gane”, și de la Școala ”Dimitrie Cantemir” Rădăuți, cele mai bune rezultate la faza județană a Olimpiadei de Istorie

09:10

Președinta PNL Suceava, Angelica Fădor, s-a numărat printre cei 47 de membri ai Biroului Politc Național al PNL care l-au votat în unanimitate pe Mihai Dimian pentru funcția de ministru al Educației. La ședința care a avut loc în format online pe 2 martie, începînd cu ora 18.00, rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava a […] Articolul Angelica Fădor, printre cei care au votat pentru ca Mihai Dimian să fie ministru al Educației: Am încredere că va avea un mandat bun și că va reuși să aducă propria viziune în domeniul învățămîntului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.