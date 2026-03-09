Grindeanu: Duminică va avea loc şedinţa Consiliului Politic Naţional, pentru a se decide poziţia PSD cu privire la buget
RFI, 9 martie 2026 13:30
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că, duminică, va avea loc şedinţa Consiliului Politic Naţional, pentru a se decide poziţia partidului cu privire la buget.
• • •
Alte ştiri de RFI
Acum o oră
13:30
Grindeanu: Duminică va avea loc şedinţa Consiliului Politic Naţional, pentru a se decide poziţia PSD cu privire la buget # RFI
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că, duminică, va avea loc şedinţa Consiliului Politic Naţional, pentru a se decide poziţia partidului cu privire la buget.
Acum 2 ore
12:30
Recent, premierul Ilie Bolojan a declarat că susține o reformă prin care primăriile reședință de județ să aibă o autoritate sporită în zona metropolitană, iar localitățile aflate în imediata vecinătate să fie asimilate ca sectoare. Astfel, planurile mari de dezvoltare ar urma să fie elaborate de primăria centrală.
12:20
România ar putea fi un concurent puternic, dacă ar lista la Bursă câteva companii de stat, spune la RFI vicepremierul Oana Gheorghiu. Ea atrage atenția că reformarea acestor societăți presupune în primul rând o schimbare de mentalitate.
Acum 4 ore
11:50
Platforma online ”Fără hârtie” a adunat deja peste 2.000 de sesizări de la cetățeni nemulțumiți în special de problemele privind cărțile electronice de identitate, anunță la RFI vicepremierul Oana Gheorghiu: ”Sunt multe instituții care încă nu și-au descărcat aplicațiile cu care pot citi aceste noi cărți de identitate sau nu și-au cumpărat acele cititoare”.
10:20
Oana Gheorghiu, către Avocatul Poporului: Societatea rezonează cu reducerea de cheltuieli a statului # RFI
Statul român trebuie să reducă din cheltuielile administrative, spune la RFI vicepremierul Oana Gheorghiu. Ea comentează demersul Avocatului Poporului, Renate Weber, care a sesizat Curtea Constituțională (CCR) în legătură cu tăierile de 10% din administrația publică.
Acum 6 ore
09:10
Ecuația bugetului se complică. Ședință a coaliției luni, după o săptămână de tensiuni (G4Media) # RFI
Cine l-a răpit pe Nicușor Dan. O cronologie (Republica) - Exclusiv Simina Tănăsescu, despre anularea alegerilor, pensiile magistraților, rolurile și relațiile dintre judecătorii CCR - Interviu video (SpotMedia) - Miliardele SAFE și securitatea de apartament. Cum a ajuns o firmă fără angajați din Râșnov să declare că produce drone militare (PressOne)
08:20
După un prim interviu acordat în urmă cu doi ani, o nouă discuție cu Simon Valette, directorul Liceului Francez Anna de Nouailles din București. Face bilanțul activităților instituției sale și revine asupra subiectelor abordate atunci, asupra viziunii sale despre ceea ce ar trebui să fie o „educație bună” sau asupra gestionării smartphone-urilor și a rețelelor sociale în viața de zi cu zi.
Acum 8 ore
07:00
O analiză Moody's publicată la sfârșitul săptămânii trecute ne arată succint modul în care este văzută situația principalilor indicatori macroeconomici ai României la care se adaugă și o prognoză.
Acum 24 ore
16:00
Ministerul de Externe anunţă, duminică, revenirea în România a 183 de cetăţeni români din Qatar, prin intermediul unui zbor de repatriere asistată pe ruta Riad-Bucureşti. Cetăţenii au fost transferaţi pe cale rutieră pe ruta Doha-Riad, cu 4 autocare însoţite de o echipă consulară din cadrul misiunii diplomatice de la Doha. Transferul terestru a fost asigurat de MAE fiind gratuit pentru cetăţeni, iar zborul charter a fost organizat de Celula de criză a MAE, împreună cu operatori privaţi, pentru a asigura preţuri care să permită cât mai multor turişti români accesul la bilete.
14:50
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, de 8 Martie, un mesaj de mulţumire femeilor, adăugând: ”Prea des uitǎm cât de mult vǎ datorǎm, cât de puternice şi de curajoase sunteţi”. El a amintit însă că în această zi nu toate femeile primesc ”flori şi preţuire”. ”România mai are multe de fǎcut pentru a asigura respectul, şansele egale şi protecţia fiecǎrei femei. Voi continua sǎ susţin cu fermitate aceste obiective”, a adăugat el.
14:50
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: Circulaţia tramvaiului pe linia 5, reluată după doi ani de lucrări # RFI
Circulaţia tramvaiul pe linia 5 din Capitală a fost reluată, duminică, între Aeroportul Băneasa şi terminalul Pantelimon, după doi ani de lucrări. Prima călătorie cu tramvaiul 5 a fost validată de primarul general Ciprian Ciucu. El a vorbit despre importanţa reabilitării liniilor de tramvaie din Bucureşti, arătând că sunt 50 de kilometri de linii care trebuie reparate.
Ieri
13:10
Sondaj World Vision România: O treime dintre adolescenţi spun că au văzut în familie lipsă de respect faţă de mamă # RFI
Familia rămâne cea mai importantă valoare pentru adolescenţii din România, însă mulţi dintre ei spun că îşi doresc să construiască relaţii diferite de cele în care au crescut, arată un studiu realizat de World Vision România şi făcut public de 8 Martie. Conform acestuia, o treime dintre adolescenţi afirmă că au văzut în familie lipsă de respect faţă de mamă, în timp ce alţii au declarat că au fost martori la violenţe verbale sau jigniri.
12:50
Jurnalistă de la "Cultura la dubă", intimidată și hărțuita de reprezentantul legal al Ministerului Culturii și de conducerea Muzeului Enescu # RFI
După publicarea investigației Cultura la dubă despre condițiile precare în care sunt depozitate manuscrisele lui George Enescu, bunuri de Tezaur, conducerea Muzeului Național „George Enescu” și o persoană care s-a prezentat drept “reprezentantul legal al Ministerului Culturii, avocat Lidia Chiran” au desfășurat o acțiune de intimidare și hărțuire la adresa autoarei articolului, jurnalista Alexandra Tănăsescu, de la publicația independentă „Cultura la dubă”.
11:50
Ilie Bolojan, mesaj de 8 Martie: Vă mulţumesc pentru sprijinul pe care îl oferiţi familiilor dumneavoastră şi pentru tot ceea ce faceţi în comunităţi # RFI
Premierul Ilie Bolojan le-a mulţumit femeilor, în mesajul transmis de 8 Martie, pentru sprijinul pe care îl oferă familiilor şi pentru tot ceea ce fac ”în comunităţi, în serviciile publice sau în companii”. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut un mesaj scurt.
7 martie 2026
16:30
Ministrul Energiei: Este „extrem de important” ca prețul carburanților să nu ajungă la două cifre. „Ultimele cotații bursiere ne arată niveluri record” # RFI
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus sâmbătă, că este „extrem de important” ca în România preţul carburanţilor să nu ajungă la 10 lei pe litru, motiv pentru care în momentul de faţă se lucrează la cinci scenarii care să prevină o astfel de situaţie.
14:40
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe: Avem în atenţie circa 14.000 de români aflaţi în zona de conflict # RFI
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a anunţat, sâmbătă, că aproximativ 14.000 de cetăţeni români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în atenţia Celulei de Criză. Doar în Emiratele Arabe Unite sunt în evidenţă 400 de cazuri prioritare. Până acum au fost repatriaţi 1.500 de oameni.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Ministerul de Interne anunţă redimensionarea schemelor de personal din prefecturi. Numărul de angajaţi, stabilit în funcţie de mai multe criterii # RFI
Ministerul de Interne anunţă, sâmbătă, demararea procedurilor de redimensionare a schemelor de personal din prefecturi, decizia fiind luată, între altele, în funcţie de mărimea judeţului şi de numărul de acte pe care instituţia trebuie să le verifice. Cei mai mulţi angajaţi, respectiv 45, vor fi în Prefectura Bucureşti, iar cei mai puţini – 33 – în prefecturile din Ilfov, Giurgiu şi Covasna.
13:30
Preşedintele Senatului, despre eventuala numire la şefia SRI: Nu pot să fiu ipocrit să spun că aş refuza # RFI
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, susţine că nu a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre numirea în fruntea SRI, însă admite că ar accepta funcţia dacă şeful statului i-ar propune. ”Nu cred că există om politic care ar refuza o astfel de propunere. Nu pot să fiu ipocrit să spun că aş refuza”, a declarat Mircea Abrudean, la Prima TV. Preşedintele Senatului este de părere că viitorul director civil al SRI ar trebui să comunice mai mult. ”Pentru că altfel apare această aură negativă, că se întâmplă lucruri în subteran, că se fac tot felul de jocuri”, susţine Abrudean. Preşedintele Senatului estimează că după promulgarea bugetului şi numirea procurorilor-şefi, preşedintele Nicuşor Dan va veni cu propunerile pentru serviciile secrete, potrivit news.ro.
12:30
Preşedintele Senatului: Pentru România, evident că Statele Unite ale Americii reprezintă cel mai important pilon de securitate # RFI
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că, pentru România, cel mai important pilon de securitate este SUA, iar propunerea ”cu umbrela de securitate nucleară” a Franţei trebuie analizată. Abrudean a afirmat că îşi doreşte o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în SUA şi că este posibilă o vizită, în această primăvară, în România, a secretarului de stat american Marco Rubio.
11:30
Alexandru Nazare: Moody’s reconfirmă stabilitatea financiară a României şi potenţialul solid de creştere economică pe termen mediu # RFI
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, sâmbătă, că ultima evaluare publicată de Moody’s ”reconfirmă stabilitatea financiară a României şi potenţialul solid de creştere economică pe termen mediu”, validând măsurile Guvernului. Ministrul apreciază că traietoria trebuie păstrată, pentru că pieţele internaţionale şi agenţiile de rating au nevoie de semnale clare de stabilitate şi responsabilitate.
6 martie 2026
19:50
Protest în fața Palatului Cotroceni | Organizații civice îi cer lui Nicușor Dan să respingă numirile pentru șefia marilor parchete # RFI
Mai multe organizaţii civice protestează, la această oră, în faţa Palatului Cotroceni, faţă de propunerile ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT, cerându-i preşedintelui Nicuşor Dan să refuze numirile. Nicușor Dan a ieșit din Palatul Cotroceni pentru a discuta cu protestatarii.
16:00
Avocatul Poporului a sesizat CCR în legătură cu OUG ce prevede tăieri de 10% în administrația publică # RFI
Avocatul Poporului, Renate Weber a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu prevederi din OUG pentru adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale, adoptată săptămâna trecută de Guvern. Conform sesizării trimise CCR, textele încalcă prevederi din Constituţie referitoare la principiul securităţii juridice (în componenta referitoare la principiul încrederii legitime) şi al previzibilităţii normei, dreptul de proprietate privată, protecţia socială a cetăţenilor, protecţia persoanelor cu handicap, la restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi.
15:50
Ciucu: Atrag atenţia Guvernului, Parlamentului, că în luna aprilie, dacă nu avem bugetul naţional, Primăria va fi în incapacitate de plată # RFI
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut apel la partidele din coaliţie ca săptămâna viitoare să treacă bugetul în forma propusă de guvern el adăugând că atrage atenţia Guvernului, Parlamentului, că în luna aprilie, dacă nu avem bugetul naţional, Primăria Bucureşti va fi în incapacitate de plată.
15:40
Expert: "România nu doreste sa fie implicată în ceva nuclear. Noi nu participă nici la NATO, la exercițiile de descurajare nucleară" # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan spune că România se află sub umbrela nucleară a NATO, sigurată de Statele Unite, și a transmis că, pe termen mediu, pe teritoriul naţional nu vor exista ”elemente de natură nucleară”. Şeful statului a vorbit şi despre relaţiile României cu Franţa. El a spus că relația cu Parisul se dezvoltă în contextul acesta de securitate complicat şi în momentul în care vor exista elemente excepţionale care depăşesc sfera militară, o să fie comunicate public”. Declarațiile președintelui vin după ce țara noastra a primit invitație de la președintele francez Emmanuel Macron la discuții despre “umbrela” de protecţie nucleară.
15:30
Orientul Mijlociu | MAE anunţă încă un zbor de evacuare organizat de România. La bord, 127 de cetăţeni români, din care 95 sunt minori din grupurile de şcolari # RFI
Un zbor de evacuare organizat de România prin intermediul Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene are loc astăzi. Aeronava a decolat de la Muscat (Sultanatul Oman), cu destinația București, având la bord 127 de cetățeni români afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu. 95 dintre ei sunt minori din grupurile de şcolari, potrivit MAE.
14:50
Ciucu: Este pentru a treia oară când Consiliul General nu se poate întruni, într-o situaţie extrem de dificilă pentru Bucureşti| Iresponsabilitatea celor de la PSD este incredibilă # RFI
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri, după ce şedinţa CGMB s-a suspendat din lipsă de cvorum că este pentru a treia oară când Consiliul General nu se poate întruni, într-o situaţie extrem de dificilă pentru Bucureşti iar iresponsabilitatea celor de la PSD este incredibilă.
13:40
Adriana Tofan are 30 de ani, este jurist într-o multinațională și membră a Lotului Național de Paraclimbing. Merge la birou, se antrenează și face tot ce îi stă în putință să ducă o viață normală și activă, deși este complet nevăzătoare.
13:40
Cât de pregătiți suntem astăzi pentru următorul mare cutremur? Discutăm cu Alina Kasprovski, director executiv al Fundației Comunitare București, organizația care a lansat recent Planul de supraviețuire pentru primele 72 de ore
12:50
Multe companii din Iași renunță la parteneriatele pentru învățământul dual. Motivul, spun directorii de resurse umane, este faptul că foarte puțini absolvenți aleg să se angajeze la firmele care le-au acordat burse. Deși municipalitatea susține activ acest sistem prin parteneriate, primarul Mihai Chirica observă că mulți tineri preferă să lucreze în comerț, în mall-uri.
12:30
Invitat este Ionuț Antiu - Consultant și antreprenor în domeniul software.
12:30
Proiectul Centurii Metropolitane de la Cluj-Napoca, cu o valoare totală mai mare de un miliard de euro, a fost împărțit în mai multe tronsoane, iar primul tronson este cel care va fi scos la licitație.
10:10
Bugetul de stat pe 2026 ar putea fi votat de Parlament în cel mult două săptămâni, estimează la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El critică de asemenea PSD, care a amenințat că nu va susține proiectul, dacă pachetul social nu este inclus în buget.
08:40
SURSE Nicușor Dan va accepta procurorii-șefi propuși de PSD. Motivul: salvarea coaliției (Cotidianul) # RFI
Ce înseamnă ”umbrela nucleară” în Europa – Opțiunile României: Cum este asigurată de SUA pentru statele NATO și ce poate oferi Franța ((CursDeGuvernare) - Analiză: Are nevoie România de umbrela nucleară franceză? (DW) - Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria (Adevărul) - Ce plăteşti de fapt când cumperi un litru de carburant. Cât ia statul şi cât rămâne la petrolist (Ziarul Financiar) - Chefuri de 8 martie, din banii femeilor! Cum împart primarii flori, bomboane și invitații la petreceri cu fonduri publice (SpotMedia)
07:10
În ultimele două zile, consumatorii români au fost iritați de creșterea prețurilor carburanților. Au fost două iterații de preț la care au apelat companiile distribuitoare de benzină și motorină.
5 martie 2026
16:50
Victor Ponta o acuză pe Oana Țoiu că ar fi ordonat ca fiica lui minoră să nu fie lăsată să urce în avionul care urma să o aducă în România| Ministrul respinge acuzațiile # RFI
Fostul premier Victor Ponta acuză că, din ordinul ministrului de Externe Oana Țoiu, fiica sa minoră nu a fost lăsată să urce în avionul care urma să o aducă în țară din Oman. Ministrul de Externe Oana Țoiu respinge acuzațiile.
16:30
Ilie Bolojan anunţă plafonarea preţurilor la gaz pentru consumatorii casnici din România, până în luna aprilie 2027 # RFI
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, că prețurile la gaz pentru consumatorii casnici au fost plafonate până în luna aprilie a anului viitor.
15:50
Carburanții s-au scumpit din nou | Dacă statul nu va reduce accizele impactul macroeconomic va fi considerabil mai mare (Expert) # RFI
Prețul benzinei și motorinei a crescut cu 24 de bani pe litru în doar două zile, din cauza războiului din Iran. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus la Digi24 că aceste creșteri sunt mult mai mici decât în alte state din vestul Europei. El dă asigurări că România nu va avea probleme de aprovizionare cu combstibili. La rândul său, premierul Ilie Bolojan a declarat, că speră să nu ajungem să plătim 10 lei pentru un litru de combustibil.
15:00
Bogdan Ivan, despre creşterile de preţuri la carburanţi din România: Sunt şi de patru-cinci ori mai mici faţă de alte state europene # RFI
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă, în legătură cu creșterile de prețuri la carburanți din România, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, că acestea sunt și de „patru-cinci ori mai mici” față de cele înregistrate în alte țări europene, precum Italia sau Germania. Ministrul asigură populația că România nu va avea probleme de aprovizionare cu combustibil, adăugând că în coaliție și în Guvern există discuții privind posibilitatea reducerii accizelor.
14:20
NIcușor Dan: Nu am convocat CSAT, legat de situaţia din Orientul Mijlociu şi nu îl vom convoca cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat| Prioritatea, ca cetăţenii prinşi de conflict să revină acasă # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, în Polonia, că nu a convocat CSAT, legat de situaţia din Orientul Mijlociu şi nu îl vor convoca cât lucrurile nu vor prezenta un pericole imediat, direct. Şeful statului a mai spus că prioritatea este ca cetăţenii prinşi de conflict să poată să revină acasă. El a mai spus că nu o să plângem Republica Islamică Iran pentru că nu e vorba de iranieni, ci e vorba de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune.
13:40
Salvat din incendiul din 1880, care a cauzat distrugerea Palatului Ocârmuirii, tronul a fost păstrat inițial la Primăria Iași. Din anii ’30 ai secolului trecut, piesa a intrat, pe rând, în colecțiile mai multor instituții muzeale ieșene, unde a făcut obiectul unor intervenții de întreținere care au reflectat practicile de restaurare specifice epocii. Din 1974, tronul se află în patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei.
11:40
Liderul pieţei distribuitoare de carburanţi, OMV Petrom, a efectuat joi noaptea cea de-a doua scumpire consecutivă de la declanşarea conflictului din Iran, din nou una considerabilă, de 9 bani/l, după ce miercuri majorase preţurile cu 15 bani/l, atât la benzină, cât şi la motorină, relevă datele analizate de Profit.ro, anunță News.ro.
10:50
PSD nu are în acest moment nici o dovadă că în bugetul pe 2026 va fi inclus ”pachetul social minimal” propus de partid, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Vasile Dîncu. Eurodeputatul precizează că ”pe grupurile de WhatsApp ale partidului, pe grupurile de primari, pe grupurile de parlamentari, există o nemulțumire fundamentală în interior față de această participare comună cu USR și domnul Bolojan”.
10:20
Vasile Dîncu la RFI: România ar trebui să fie interesată de o discuție privind ”umbrela” nucleară # RFI
România ar trebui să fie interesată de umbrela de protecție nucleară propusă de Franța, spune la RFI eurodeputatul PSD Vasile Dîncu. Decizia finală ar trebui să implice și Parlamentul, crede fostul ministru al Apărării.
08:50
Nici azi nu avem buget. Coaliția amână o decizie pentru săptămâna viitoare. PSD acuză blocaj, Bolojan dă replica (SpotMedia) # RFI
Curiosul caz al retragerii dlui Simion din prim-plan și legătura cu conflictele din AUR (Europa Liberă) - Zeci de mii de români desfid riscul din Orientul Mijlociu şi îşi văd de vacanţă în Egipt. Trei chartere au decolat ieri de pe Otopeni către Hurghada şi Sharm el Sheikh: „Nimeni nu a anulat“ (Ziarul Financiar) - Războiul de acasă: de ce arată străzile din București ca după bombardament. Când spun primarii că se va rezolva (HotNews)
4 martie 2026
17:50
Desertul cultural a fost lansat de Asociația Daisler în colaborare cu Centrul Cultural Clujean și Asociația Patronală HORECA Cluj. Preparatul va fi disponibil în mai multe locații din industria ospitalității din oraș, urmând ca o parte din încasări să meargă într-un fond destinat zonei culturale.
16:20
România, invitată sub „umbrela nucleară” a Franței | Singuri suntem în "calea vântului", doar uniți suntem puternici ca europeni (Expert) # RFI
România a fost invitată de Franța la discuții despre “umbrela” de protecţie nucleară, a anuntat ministrul român de Externe, Oana Țoiu aflată într-o vizită oficială in Polonia.Țoiu a precizat că o decizie finală va fi luată în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe care președintele Nicușor Dan îl va convoca în perioada următoare.Şi ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că discuțiile pe această temă vor avea loc în CSAT.
12:40
Prima scumpire în România a carburanților de la declanșarea războiului din Iran: Benzina a sărit de 8 lei/llitru # RFI
Preţul benzinei a depăşit 8 lei/litru în toate staţiile Petrom, după prima scumpire a carburanţilor de la declanşarea războiului din Iran, relatează Profit.ro și News.ro.
12:20
Proiectul partidului AUR privind ONG-urile este copy-paste de la PSD Dragnea, o bazaconie, spune la RFI deputatul USR Stelian Ion. Formațiunea extremistă a depus în Parlament o inițiativă legislativă privind transparentizarea surselor de venit și finanțare ale asociațiilor, fundațiilor și federațiilor.
11:50
USR nu are motive să-și retragă propunerea pentru funcția de Avocat al Poporului, spune la RFI deputatul Stelian Ion. Reacția fostului ministru al Justiției vine după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat recent la G4Media că partidul său nu va vota propunerea USR, Roxana Rizoiu, pentru că aceasta are pensie specială.
11:10
Suntem oare în siguranță dacă ne deplasăm într-o altă țară având doar asigurarea medicală de călătorie la noi? Câți dintre români investesc astăzi într-o asigurare de sănătate internațională? Este ea același lucru cu asigurarea de călătorie sau cu asigurarea privată de sănătate? Invitată: Alexandra KONRAD, Country Manager, MediHelp International
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.