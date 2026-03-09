Grindeanu: Îi propun lui Bolojan să trimită de urgenţă Corpul de Control la MAE

13:30

Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, susţine că nu a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre numirea în fruntea SRI, însă admite că ar accepta funcţia dacă şeful statului i-ar propune. ”Nu cred că există om politic care ar refuza o astfel de propunere. Nu pot să fiu ipocrit să spun că aş refuza”, a declarat Mircea Abrudean, la Prima TV. Preşedintele Senatului este de părere că viitorul director civil al SRI ar trebui să comunice mai mult. ”Pentru că altfel apare această aură negativă, că se întâmplă lucruri în subteran, că se fac tot felul de jocuri”, susţine Abrudean. Preşedintele Senatului estimează că după promulgarea bugetului şi numirea procurorilor-şefi, preşedintele Nicuşor Dan va veni cu propunerile pentru serviciile secrete, potrivit news.ro.