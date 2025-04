Proiectul „Străzi Deschise” deviază liniile 205 și 311 în fiecare weekend, din perioada 12 aprilie – 12 octombrie 2025

13:30

Duminică dimineață a avut loc o explozie în șantierul Magistralei 6 de metrou, spre Otopeni, în stația Băneasa. Update:13:20: Ce spun reprezentanții ITM: „Vom solicita, luni, angajatorului, să ne prezinte un dosar cu toate datele. Nu este un accident cu vătămare corporală gravă, iar ancheta va fi făcută de către angajator, iar noi vom consemna faptele", […]