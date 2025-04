Sărbătoarea florilor de cireș, Hanami, în Capitală: Aikidō, origami, arte marțiale și „ID de București”

06:10

Sâmbătă, 12 aprilie 2025, în ajunul sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim (Floriile), Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor vor organiza, în București, Pelerinajul de Florii, la care vor participa ierarhi, preoți, monahi, monahii și credincioși din Capitală și din județul Ilfov. Pelerinajul de Florii va începe la Mănăstirea Radu Vodă și se va desfășura pe următorul traseu: Bulevardul […] The post Pelerinajul de Florii, sâmbătă, în Capitală appeared first on Buletin de București.