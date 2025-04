Redacția Buletin de București, nominalizată de patru ori la Premiile Superscrieri. Articolele pot fi votate și de public până pe 15 mai

06:40

Autobuzele liniilor 100, 203 și 205 vor circula pe trasee modificate în perioada 11 aprilie (ora 22:00) – 14 aprilie (ora 06:00). Va fi restricționat traficul rutier pe Șos. Kiseleff, între Str. Arh. Ion Mincu și Piața Victoriei, pentru a permite desfășurarea evenimentului „Bucharest Street Food Festival – Spring Edition". Din acest motiv, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru […]