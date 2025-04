Capitala și Ilfovul, pe primul loc la vânzări de imobile și ipoteci în martie 2025. Tranzacțiile, în scădere, față de anul trecut

13:00

O cruce de șapte tone a fost montată marți, 8 aprilie, pe turla principală a Catedralei Mântuirii Neamului din București, cunoscută sub denumirea de Turla Pantocrator, scrie Digi24.ro. Ridicarea crucii a fost realizată cu ajutorul unei macarale a cărei asamblare a început pe 24 martie. Turla poartă acest nume pentru că, potrivit tradiției creștine, în […] The post O cruce de 7 tone a fost montată pe turla principală a Catedralei Mântuirii Neamului appeared first on Buletin de București.